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Російський аеророзвідник вражений кількістю українських дронів-ждунів на даху будівлі: "Ох#еть просто, бл#дь, сколько их висит! #бать там бл#дь!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант-аеророзвідник фільмує українські дрони-ждуни на даху однієї будівлі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису росіянин вражений кількістю безпілотників і через це нецензурно лається. Запис зроблений на Донецькому напрямку.

Також читайте: Війна дронів: ЗСУ щодня використовують проти РФ від 7 до 9 тисяч дронів

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте: Виробництво дронів і ракет в Україні у 2026 році може сягнути $35 млрд, - Зеленський

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Донецька область (11336) ЗСУ (8835) дрони (8448)
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Топ коментарі
+14
Щоб був уражений, вистачило б і одного дрона, а от кількістю він був усе ж таки вражений.
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03.12.2025 13:59 Відповісти
+7
вражений чи приголомшений? філологи-ботани, ау!
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03.12.2025 14:18 Відповісти
+3
Чим більше , тим краще і безпечніше для украінських воїнів !!
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03.12.2025 14:59 Відповісти
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Щоб був уражений, вистачило б і одного дрона, а от кількістю він був усе ж таки вражений.
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03.12.2025 13:59 Відповісти
100%
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03.12.2025 16:36 Відповісти
вражений чи приголомшений? філологи-ботани, ау!
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03.12.2025 14:18 Відповісти
Ну є так слово "враження" . Можна так і так.
Ти ж не скажеш "приємно приголомшений". Скоріше враження це +. Приголомшений це-.
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03.12.2025 16:24 Відповісти
враження це впечатление, а приголомшення це ошеломление
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03.12.2025 19:24 Відповісти
ці писаки навіть курсів української мови не проходили, пишуть звичною болотною і механічний переклад на українську.
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03.12.2025 18:24 Відповісти
Спочатку був вражений, потім приголомшений, та врешті уху їв.
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04.12.2025 06:16 Відповісти
Радість і задоволення орків!!
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03.12.2025 14:32 Відповісти
Чим більше , тим краще і безпечніше для украінських воїнів !!
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03.12.2025 14:59 Відповісти
Може навпаки
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04.12.2025 05:33 Відповісти
 
 