Російський аеророзвідник вражений кількістю українських дронів-ждунів на даху будівлі: "Ох#еть просто, бл#дь, сколько их висит! #бать там бл#дь!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант-аеророзвідник фільмує українські дрони-ждуни на даху однієї будівлі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису росіянин вражений кількістю безпілотників і через це нецензурно лається. Запис зроблений на Донецькому напрямку.
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Топ коментарі
+14 Olifant
показати весь коментар03.12.2025 13:59 Відповісти Посилання
+7 Sergiyko #582340
показати весь коментар03.12.2025 14:18 Відповісти Посилання
+3 Amber
показати весь коментар03.12.2025 14:59 Відповісти Посилання
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Ти ж не скажеш "приємно приголомшений". Скоріше враження це +. Приголомшений це-.