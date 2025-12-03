Російський аеророзвідник вражений кількістю українських дронів-ждунів на даху будівлі: "Ох#еть просто, бл#дь, сколько их висит! #бать там бл#дь!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант-аеророзвідник фільмує українські дрони-ждуни на даху однієї будівлі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису росіянин вражений кількістю безпілотників і через це нецензурно лається. Запис зроблений на Донецькому напрямку.

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