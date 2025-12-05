Путин уклонился от вопроса об ударах РФ по востоку Украины: "Мы вынуждены были начать оказывать поддержку той части, которая уничтожалась киевским режимом". ВИДЕО

Во время интервью телеканалу India Today российский диктатор Владимир Путин не смог дать прямой ответ на вопрос журналистки Гиты Мохан, которая попросила объяснить российские удары по жителям востока Украины, где большинство населения является русскоязычным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Я ездила в Донецк, Луганск, Херсон, и большинство людей действительно говорят на русском. Они были очень разочарованы, что на востоке Украины Киев запретил этот язык. Но они также были шокированы тем, что Путин делает с ними: "Мы - его народ". Многие женщины, с которыми я разговаривала, были шокированы. Что вы можете сказать людям на востоке Украины, у которых семьи на самом деле в России, которые на постоянной основе переезжают между Россией и Украиной?", - отметила журналистка.

На это Путин ответил: "Я не понял вопрос. Шокированы чем?", - после чего Мохан повторила свое обращение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Моди - Путину: Индия не является нейтральной, она - на стороне мира

Ответ Путина

"Ответ очень прост. Они жили в той части Украины, в той части Луганской или Донецкой области, которая находилась под контролем киевских властей. Но та часть Луганской или Донецкой области, которая не находилась под контролем Киева, уничтожалась киевским режимом. И мы вынуждены были начать оказывать поддержку той части, которая заявила о своей независимости", - сказал он.

Также он заявил, что РФ "предоставила людям возможность высказаться на открытом референдуме" и что те, кто не соглашался, якобы "могли уехать".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин угрожает Европе и игнорирует санкции, - Sky News