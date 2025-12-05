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Новости Видео Заявления Путина об Украине
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Путин уклонился от вопроса об ударах РФ по востоку Украины: "Мы вынуждены были начать оказывать поддержку той части, которая уничтожалась киевским режимом". ВИДЕО

Во время интервью телеканалу India Today российский диктатор Владимир Путин не смог дать прямой ответ на вопрос журналистки Гиты Мохан, которая попросила объяснить российские удары по жителям востока Украины, где большинство населения является русскоязычным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

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"Я ездила в Донецк, Луганск, Херсон, и большинство людей действительно говорят на русском. Они были очень разочарованы, что на востоке Украины Киев запретил этот язык. Но они также были шокированы тем, что Путин делает с ними: "Мы - его народ". Многие женщины, с которыми я разговаривала, были шокированы. Что вы можете сказать людям на востоке Украины, у которых семьи на самом деле в России, которые на постоянной основе переезжают между Россией и Украиной?", - отметила журналистка.

На это Путин ответил: "Я не понял вопрос. Шокированы чем?", - после чего Мохан повторила свое обращение.

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Ответ Путина

"Ответ очень прост. Они жили в той части Украины, в той части Луганской или Донецкой области, которая находилась под контролем киевских властей. Но та часть Луганской или Донецкой области, которая не находилась под контролем Киева, уничтожалась киевским режимом. И мы вынуждены были начать оказывать поддержку той части, которая заявила о своей независимости", - сказал он.

Также он заявил, что РФ "предоставила людям возможность высказаться на открытом референдуме" и что те, кто не соглашался, якобы "могли уехать".

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Автор: 

путин владимир (32608) война в Украине (8476)
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Топ комментарии
+22
Кароче, розшифрую. Києвський режим знущався на підконтрольній частині, і шоб вони сильно не страждали, ми їх вбили
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05.12.2025 16:15 Ответить
+10
Это ты, плешивая ****, в Гааге будешь рассказывать, кто кого уничтожал.
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05.12.2025 16:22 Ответить
+9
Не буду коментувати ні гівняне питання індусо-циганки, ні, тим більше, брехню *****.
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05.12.2025 16:23 Ответить
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Кароче, розшифрую. Києвський режим знущався на підконтрольній частині, і шоб вони сильно не страждали, ми їх вбили
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05.12.2025 16:15 Ответить
Це він не бив по українцях а підтримував їх - снарядами і ракетами
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05.12.2025 16:19 Ответить
Это ты, плешивая ****, в Гааге будешь рассказывать, кто кого уничтожал.
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05.12.2025 16:22 Ответить
Не нужна Гаага. Только по стопам Каддафи.
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05.12.2025 17:01 Ответить
Не буду коментувати ні гівняне питання індусо-циганки, ні, тим більше, брехню *****.
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05.12.2025 16:23 Ответить
Та отож, дослухав майце 10 секунд цього гімнолайна про те як не давали спілкуватись російським єзиком і виключив цей бред, знайду її сторінку у соціальних мережах і скажу їй на єзике пушкінда і давстаемского ...
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05.12.2025 22:04 Ответить
Маючи в лапах ядерну кнопку, він ніколи не попаде ні в який суд
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05.12.2025 16:25 Ответить
Не факт. Всіх диктаторів завжди зраджує оточення.
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05.12.2025 17:10 Ответить
Вынуждены были вмешаться, ведь иначе наступил бы мир

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05.12.2025 16:27 Ответить
Лживый гебешный ********.
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05.12.2025 16:33 Ответить
Як завжди пи...дить.Гебешних вчать (рос.) Сци в глаза и говори что это Божья роса".Вони так майстерно підносять що багато хто вірить.У них на брехні зуби стерли ,брешуть дипломати,бреше пропаганда,брешуть чиновники,військові. Під час чеченської компанії ті руськіє які жили там розказували як армія їхня зносила,стирала житло до фундаментів.Другий приклад: в Сирії,в Алеппо херої льотчики бомбили мирні квартали де було мирне населення
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05.12.2025 16:34 Ответить
Такої мерзоти історія давно знала.
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05.12.2025 16:37 Ответить
Яка цинічна і брехлива ця рашиська істота ,Так саме тому ти убив понад сто тисяч невинних людей ? саме тому мільйони вигнав з своїх домівок ,саме тому вщерть зруйнував Бахмут ,Соледар ,Марїнку ,Волноваху ,Маріуполь ,Вовчанськ ,Попасну ,Северодонецьк та інші міста?. Хай ти нациська істота і вся твоя банда і твоя сім'я здохнуть в сташних муках
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05.12.2025 16:40 Ответить
Який же геть знищенний був Донецьк на момент 14-го року. Весь у руїнах. Зато зараз місто розцвіло. На Донбас-арені не якась Бьонс скаче, а вільно колоситься "трава по пояс". Скрепно так.
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05.12.2025 16:40 Ответить
Та хто їм заважав розмовляти на рос мові не розумію, нафіга ця пропаганда
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05.12.2025 16:43 Ответить
Преступники, воры и убийцы, никогда не признают свою вину, вот и путин ***** всегда находит лживые оправдания своим преступлениям!!
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05.12.2025 16:49 Ответить
"Знущались" українською мовою в кінотеатрах, але рятівник путін звільнив страждальців і від кінотетрів і від життя.
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05.12.2025 16:53 Ответить
А звичайний плебс в Індії буде думати, що українці, то і є вбивці, а ***** рятівник
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05.12.2025 17:10 Ответить
***** бреше як дише
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05.12.2025 17:11 Ответить
Це може звучати цинічно. Це є факт: він фізично винищив значну частину народонаселення в регіонах де можна було десятиліттями водити хороводи із "руССкім міром", тримати Україну на гачку і не давати розвиватись та реформуватись. Так дійсно на Великій і вільній Україні залишилось ледь 30млн громадян, але знайти зараз підтримку своїм політичним проектам -анріал. Тому лисий недомірок і несе маячню, роблячи вишляд: твая-мая нє панімать...
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05.12.2025 17:15 Ответить
Якби був розум у нього , то за набагато менші гроші ніж воно тратить на війну , за рахунок рускомірської колони влаштовувати постійну колотнечу в нас
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05.12.2025 21:26 Ответить
путіну не треба задавати ніяких питань. пристрелити нахй.
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05.12.2025 17:22 Ответить
... гидота мордорська.
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05.12.2025 17:23 Ответить
Блдь , яке воно блювотне
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05.12.2025 21:20 Ответить
 
 