Путін ухилився від запитання про удари РФ по сходу України: "Ми змушені були почати надавати підтримку тій частині, яка знищувалася київським режимом". ВIДЕО

Під час інтерв'ю телеканалу India Today російський диктатор Володимир Путін не зміг дати пряму відповідь на запитання журналістки Гіти Мохан, яка попросила пояснити російські удари по жителях сходу України, де більшість населення є російськомовними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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"Я їздила в Донецьк, Луганськ, Херсон, і більшість людей справді розмовляють російською. Вони були дуже розчаровані, що на сході України Київ заборонив цю мову. Але вони також були шоковані, що Путін робить з ними: "Ми - його народ". Багато жінок, з якими я розмовляла, були шоковані. Що ви можете сказати людям на сході України, у яких сім'ї насправді у Росії, які на постійній основі переїжджають між Росією і Україною?", - зазначила журналістка.

На це Путін відповів: "Я не зрозумів запитання. Шоковані чим?", - після чого Мохан повторила своє звернення.

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Відповідь Путіна

"Відповідь дуже проста. Вони жили в тій частині України, в тій частині Луганської чи Донецької області, яка перебувала під контролем київської влади. Але та частина Луганської чи Донецької області, яка не перебувала під контролем Києва, знищувалася київським режимом. І ми змушені були почати надавати підтримку тій частині, яка заявила про свою незалежність", - сказав він.

Також він заявив, що РФ "надала людям можливість висловитися на відкритому референдумі" і що ті, хто не погоджувався, нібито "могли виїхати".

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