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Путін ухилився від запитання про удари РФ по сходу України: "Ми змушені були почати надавати підтримку тій частині, яка знищувалася київським режимом". ВIДЕО

Під час інтерв'ю телеканалу India Today російський диктатор Володимир Путін не зміг дати пряму відповідь на запитання журналістки Гіти Мохан, яка попросила пояснити російські удари по жителях сходу України, де більшість населення є російськомовними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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"Я їздила в Донецьк, Луганськ, Херсон, і більшість людей справді розмовляють російською. Вони були дуже розчаровані, що на сході України Київ заборонив цю мову. Але вони також були шоковані, що Путін робить з ними: "Ми - його народ". Багато жінок, з якими я розмовляла, були шоковані. Що ви можете сказати людям на сході України, у яких сім'ї насправді у Росії, які на постійній основі переїжджають між Росією і Україною?", - зазначила журналістка.

На це Путін відповів: "Я не зрозумів запитання. Шоковані чим?", - після чого Мохан повторила своє звернення.

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Відповідь Путіна

"Відповідь дуже проста. Вони жили в тій частині України, в тій частині Луганської чи Донецької області, яка перебувала під контролем київської влади. Але та частина Луганської чи Донецької області, яка не перебувала під контролем Києва, знищувалася київським режимом. І ми змушені були почати надавати підтримку тій частині, яка заявила про свою незалежність", - сказав він.

Також він заявив, що РФ "надала людям можливість висловитися на відкритому референдумі" і що ті, хто не погоджувався, нібито "могли виїхати".

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Автор: 

путін володимир (25497) війна в Україні (8539)
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Топ коментарі
+22
Кароче, розшифрую. Києвський режим знущався на підконтрольній частині, і шоб вони сильно не страждали, ми їх вбили
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05.12.2025 16:15 Відповісти
+10
Это ты, плешивая ****, в Гааге будешь рассказывать, кто кого уничтожал.
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05.12.2025 16:22 Відповісти
+9
Не буду коментувати ні гівняне питання індусо-циганки, ні, тим більше, брехню *****.
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05.12.2025 16:23 Відповісти
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Кароче, розшифрую. Києвський режим знущався на підконтрольній частині, і шоб вони сильно не страждали, ми їх вбили
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05.12.2025 16:15 Відповісти
Це він не бив по українцях а підтримував їх - снарядами і ракетами
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05.12.2025 16:19 Відповісти
Это ты, плешивая ****, в Гааге будешь рассказывать, кто кого уничтожал.
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05.12.2025 16:22 Відповісти
Не нужна Гаага. Только по стопам Каддафи.
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05.12.2025 17:01 Відповісти
Не буду коментувати ні гівняне питання індусо-циганки, ні, тим більше, брехню *****.
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05.12.2025 16:23 Відповісти
Та отож, дослухав майце 10 секунд цього гімнолайна про те як не давали спілкуватись російським єзиком і виключив цей бред, знайду її сторінку у соціальних мережах і скажу їй на єзике пушкінда і давстаемского ...
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05.12.2025 22:04 Відповісти
Маючи в лапах ядерну кнопку, він ніколи не попаде ні в який суд
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05.12.2025 16:25 Відповісти
Не факт. Всіх диктаторів завжди зраджує оточення.
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05.12.2025 17:10 Відповісти
Вынуждены были вмешаться, ведь иначе наступил бы мир

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05.12.2025 16:27 Відповісти
Лживый гебешный ********.
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05.12.2025 16:33 Відповісти
Як завжди пи...дить.Гебешних вчать (рос.) Сци в глаза и говори что это Божья роса".Вони так майстерно підносять що багато хто вірить.У них на брехні зуби стерли ,брешуть дипломати,бреше пропаганда,брешуть чиновники,військові. Під час чеченської компанії ті руськіє які жили там розказували як армія їхня зносила,стирала житло до фундаментів.Другий приклад: в Сирії,в Алеппо херої льотчики бомбили мирні квартали де було мирне населення
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05.12.2025 16:34 Відповісти
Такої мерзоти історія давно знала.
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05.12.2025 16:37 Відповісти
Яка цинічна і брехлива ця рашиська істота ,Так саме тому ти убив понад сто тисяч невинних людей ? саме тому мільйони вигнав з своїх домівок ,саме тому вщерть зруйнував Бахмут ,Соледар ,Марїнку ,Волноваху ,Маріуполь ,Вовчанськ ,Попасну ,Северодонецьк та інші міста?. Хай ти нациська істота і вся твоя банда і твоя сім'я здохнуть в сташних муках
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05.12.2025 16:40 Відповісти
Який же геть знищенний був Донецьк на момент 14-го року. Весь у руїнах. Зато зараз місто розцвіло. На Донбас-арені не якась Бьонс скаче, а вільно колоситься "трава по пояс". Скрепно так.
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05.12.2025 16:40 Відповісти
Та хто їм заважав розмовляти на рос мові не розумію, нафіга ця пропаганда
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05.12.2025 16:43 Відповісти
Преступники, воры и убийцы, никогда не признают свою вину, вот и путин ***** всегда находит лживые оправдания своим преступлениям!!
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05.12.2025 16:49 Відповісти
"Знущались" українською мовою в кінотеатрах, але рятівник путін звільнив страждальців і від кінотетрів і від життя.
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05.12.2025 16:53 Відповісти
А звичайний плебс в Індії буде думати, що українці, то і є вбивці, а ***** рятівник
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05.12.2025 17:10 Відповісти
***** бреше як дише
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05.12.2025 17:11 Відповісти
Це може звучати цинічно. Це є факт: він фізично винищив значну частину народонаселення в регіонах де можна було десятиліттями водити хороводи із "руССкім міром", тримати Україну на гачку і не давати розвиватись та реформуватись. Так дійсно на Великій і вільній Україні залишилось ледь 30млн громадян, але знайти зараз підтримку своїм політичним проектам -анріал. Тому лисий недомірок і несе маячню, роблячи вишляд: твая-мая нє панімать...
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05.12.2025 17:15 Відповісти
Якби був розум у нього , то за набагато менші гроші ніж воно тратить на війну , за рахунок рускомірської колони влаштовувати постійну колотнечу в нас
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05.12.2025 21:26 Відповісти
путіну не треба задавати ніяких питань. пристрелити нахй.
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05.12.2025 17:22 Відповісти
... гидота мордорська.
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05.12.2025 17:23 Відповісти
Блдь , яке воно блювотне
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05.12.2025 21:20 Відповісти
 
 