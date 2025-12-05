УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15039 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
3 504 24

Путін загрожує Європі та ігнорує санкції, - Sky News

Путін загрожує Європі та ігнорує санкції

Попри запроваджені санкції  та міжнародний тиск, російський диктатор Володимир Путін залишається незворушним і демонструє, що Росія готова до війни, а заходи Заходу поки не стримують агресивну політику Кремля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Sky News.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Попри численні заяви європейських лідерів та введені санкції, політика Кремля залишається незмінною. Путін продовжує демонструвати рішучість і неодноразово підкреслював, що, хоча Росія не прагне війни, вона готова до збройного конфлікту, якщо його ініціює Європа. Це свідчить, що міжнародний тиск фактично не впливає на російське керівництво.

У глобальному контексті відбуваються значні зміни: США, які раніше були охоронцем "світового порядку, заснованого на правилах", сьогодні активно співпрацюють з Росією. Адміністрація Дональда Трампа, попри порушення прав людини та агресивну політику Кремля, більше зацікавлена в економічних та торгових зв’язках із Москвою.

Фінансові виклики та міжнародна підтримка України

Водночас Україна стикається з гострою фінансовою кризою, що ускладнює боротьбу з агресором. Обмежена пряма підтримка США змушує Європу вести складні дискусії щодо використання заморожених російських активів для допомоги Києву. Однак без конкретних рішень ця допомога залишається недостатньою.

Європейські уряди понад рік демонструють мляву реакцію без чіткої стратегії підтримки України, що може мати катастрофічні наслідки для країни, яка вже зазнала значних фінансових і людських втрат. В Україні зростає усвідомлення того, що Європа не готова до серйозних дій, а підтримка США є ситуативною та орієнтованою переважно на продаж зброї країнам конфлікту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Британія запровадила санкції проти ГРУ РФ через отруєння "Новичком" у Солсбері

Запроваджені санкції проти РФ 

Станом на кінець 2025 року санкції проти Росії запровадили понад 50 країн та низка міжнародних організацій:

  • G7: США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Японія.

  • ЄС: усі 27 держав-членів.

  • Додаткові європейські країни: Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн.

  • Азія та Близький Схід: Південна Корея, Сінгапур, Австралія, Нова Зеландія, Катар.

  • Латинська Америка та Африка: деякі країни ввели окремі обмеження, але більшість континентів не приєдналися.

 Частина країн наклала лише обмеження на окремі сфери (фінанси, оборонну продукцію, в’їзд чиновників), а деякі - повні блокування активів і торгівлі.

Головні цілі санкцій  - це припинити фінансування війни РФ, обмежити доступ РФ до технологій, зброї та фінансових ринків, тиск на економіку РФ і політичне керівництво для змін політики.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лондон частково послабив санкції щодо "Лукойла"

Автор: 

путін володимир (25497) санкції (13228) Трамп Дональд (8969)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
бо Европа ЦЕ НІЩО.

- арабів що гвалтують їх дочок і жінок не можуть вигнати
- африканів що можуть прирізати де завгодно не можуть приструнити
- ще й платять ДАНЬ вічну і тим і тим

яка РФ з ракетами і танками? Вони не жуть вправитись із шпаною
показати весь коментар
05.12.2025 10:29 Відповісти
+4
***** понти гонить, а санкції ********* потроху добивають. Країна з 1,2% світового ВВП під санкціями приречена на виснаження.
показати весь коментар
05.12.2025 10:35 Відповісти
+1
Европа правильно делает ,что мусульманских мигрантов у себя размещает особенно тех,что рашу люто ненавидят как сирийцы потому ,что они и спасут ее в итоге от нападения раши ,которое по любому будет если Украина падет. Кацапы когда оккупируют Европу то изнасилуют много больше их женщие еще и поубивают.Так что из двух зол европейцы выбирают меньшен и удобнее для них чего не скажешь об украинцах.Почему украинские власти не контачат с сирийскими где сейчас пришли к власти силы , воевавшие против асада и россии или в той же Африке с туарегами и не просят помочь в войне с рашей добровольцами.
показати весь коментар
05.12.2025 10:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
бо Европа ЦЕ НІЩО.

- арабів що гвалтують їх дочок і жінок не можуть вигнати
- африканів що можуть прирізати де завгодно не можуть приструнити
- ще й платять ДАНЬ вічну і тим і тим

яка РФ з ракетами і танками? Вони не жуть вправитись із шпаною
показати весь коментар
05.12.2025 10:29 Відповісти
Европа правильно делает ,что мусульманских мигрантов у себя размещает особенно тех,что рашу люто ненавидят как сирийцы потому ,что они и спасут ее в итоге от нападения раши ,которое по любому будет если Украина падет. Кацапы когда оккупируют Европу то изнасилуют много больше их женщие еще и поубивают.Так что из двух зол европейцы выбирают меньшен и удобнее для них чего не скажешь об украинцах.Почему украинские власти не контачат с сирийскими где сейчас пришли к власти силы , воевавшие против асада и россии или в той же Африке с туарегами и не просят помочь в войне с рашей добровольцами.
показати весь коментар
05.12.2025 10:51 Відповісти
ХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАХА

маргінали які прийшли за хорошим життям і щоб нічого не робити підуть в траншеї проти рузкіх?) Рілі?
показати весь коментар
05.12.2025 10:58 Відповісти
Они одно хорошо делают воюют особенно муслимы да еще если религиозные фанатики и ненавидят рашу как сирийцы ,которых в Европе и в той же Германии много. Так что за европейский комфорт с ненависной им рашей еще как будут воевать
показати весь коментар
05.12.2025 11:53 Відповісти
Що ти фантазуєш? Мусульмани в Європі працювати не хочуть, живуть на гуманітарну допомогу, а ти мрієш щоб вони пішли воювати. Не сміши.
показати весь коментар
05.12.2025 12:04 Відповісти
Вони здриснуть від русні так само, як і з рідних ******. У них добре розвинутий нюх, а від русні за обрій смертю тхне.
показати весь коментар
05.12.2025 12:34 Відповісти
"бо Европа ЦЕ НІЩО Вони не жуть вправитись із шпаною"

смешно. особенно когда слышишь это от представителя страны, которая полностью содержится европой и управляется кучкой зеленой шелупони
показати весь коментар
05.12.2025 11:10 Відповісти
Навіщо ти реагуєш на кацапського бота?
показати весь коментар
05.12.2025 12:05 Відповісти
це рабсія - ніщо...

показати весь коментар
05.12.2025 11:13 Відповісти
***** понти гонить, а санкції ********* потроху добивають. Країна з 1,2% світового ВВП під санкціями приречена на виснаження.
показати весь коментар
05.12.2025 10:35 Відповісти
Санкції здебільшого паперові. Потрібен примус.
показати весь коментар
05.12.2025 11:46 Відповісти
Ніколи такого не було - і ось знову.
Сттратегія ліліпута одна - підставити любого, хто з ним має справу. І грати на цій підставі з тим любим як йому хочеться.
показати весь коментар
05.12.2025 10:43 Відповісти
Попри численні заяви європейських лідерів... Джерело: https://censor.net/ua/n3588800
І смішно і сумно
показати весь коментар
05.12.2025 10:54 Відповісти
"І смішно і сумно"

это вы про численні заяви? ну так куда им до заяв лидора, сотни планов перемоги, млрд дерев, фламинго и т.д.
показати весь коментар
05.12.2025 11:15 Відповісти
Саме про них.
показати весь коментар
05.12.2025 11:48 Відповісти
"Саме про них"

а что вы от них ждали, когда сам реципиент делает пустопорожніх заяв в сотни раз больше
показати весь коментар
05.12.2025 11:55 Відповісти
Європа повинна почати війну проти кацапстану і повинна допомогти Україні добити кацапів в їхньому нутрі!
показати весь коментар
05.12.2025 11:09 Відповісти
Ну нехай Європа далі купує газ у кацапів і нафтопродукти у Індії з кацапської нафти, єврокуколди самі оплачують війну проти себе (поки гібридну, але це поки)
показати весь коментар
05.12.2025 11:11 Відповісти
Ось як насправді діють американські "санкції":
Мінфін США зупинив санкції проти закордонних автозаправок Лукойлу до квітня наступного року.
По експорту нафти весь обсяг поставок від Лукойлу перейшов до інших російських компаній:

показати весь коментар
05.12.2025 11:13 Відповісти
тампон, ... друх хла...
разом гроші відмивали/ють,.
нема чому дивуватись..
показати весь коментар
05.12.2025 11:15 Відповісти
хло загрожує та ігнорує..
вже мінімум 15 років..
показати весь коментар
05.12.2025 11:17 Відповісти
Ви можете ігнорувати наявність смерті, але це аж ніяк не зробить вас безсмертним. Так, за логікою, має бути і з санкціями. Якщо путлер може їх ігнорувати, але при цьому економіка рашки ще жива, тоді однозначно щось негаразд с цими санкціями.
показати весь коментар
05.12.2025 11:30 Відповісти
А що за часів Холодної війни США і СССР не співпрацювали і тоді Світ був поділений на сфери впливу ,США не лізли до радянської сфери впливу ,а СССР не ліз до американської сфери впливу ,а тодішня УРСР була частиною СССР ,і не входила до американської сфери впливу ,так само і тепер.
показати весь коментар
05.12.2025 12:02 Відповісти
 
 