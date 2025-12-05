Попри запроваджені санкції та міжнародний тиск, російський диктатор Володимир Путін залишається незворушним і демонструє, що Росія готова до війни, а заходи Заходу поки не стримують агресивну політику Кремля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Sky News.

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Попри численні заяви європейських лідерів та введені санкції, політика Кремля залишається незмінною. Путін продовжує демонструвати рішучість і неодноразово підкреслював, що, хоча Росія не прагне війни, вона готова до збройного конфлікту, якщо його ініціює Європа. Це свідчить, що міжнародний тиск фактично не впливає на російське керівництво.

У глобальному контексті відбуваються значні зміни: США, які раніше були охоронцем "світового порядку, заснованого на правилах", сьогодні активно співпрацюють з Росією. Адміністрація Дональда Трампа, попри порушення прав людини та агресивну політику Кремля, більше зацікавлена в економічних та торгових зв’язках із Москвою.

Фінансові виклики та міжнародна підтримка України

Водночас Україна стикається з гострою фінансовою кризою, що ускладнює боротьбу з агресором. Обмежена пряма підтримка США змушує Європу вести складні дискусії щодо використання заморожених російських активів для допомоги Києву. Однак без конкретних рішень ця допомога залишається недостатньою.

Європейські уряди понад рік демонструють мляву реакцію без чіткої стратегії підтримки України, що може мати катастрофічні наслідки для країни, яка вже зазнала значних фінансових і людських втрат. В Україні зростає усвідомлення того, що Європа не готова до серйозних дій, а підтримка США є ситуативною та орієнтованою переважно на продаж зброї країнам конфлікту.

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Запроваджені санкції проти РФ

Станом на кінець 2025 року санкції проти Росії запровадили понад 50 країн та низка міжнародних організацій:

G7: США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Японія.

ЄС: усі 27 держав-членів.

Додаткові європейські країни: Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн.

Азія та Близький Схід: Південна Корея, Сінгапур, Австралія, Нова Зеландія, Катар.

Латинська Америка та Африка: деякі країни ввели окремі обмеження, але більшість континентів не приєдналися.

Частина країн наклала лише обмеження на окремі сфери (фінанси, оборонну продукцію, в’їзд чиновників), а деякі - повні блокування активів і торгівлі.

Головні цілі санкцій - це припинити фінансування війни РФ, обмежити доступ РФ до технологій, зброї та фінансових ринків, тиск на економіку РФ і політичне керівництво для змін політики.

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