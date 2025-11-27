Лондон частково послабив санкції щодо "Лукойла"

Управління з виконання фінансових санкцій Великої Британії (OFSI) видало генеральну ліцензію, яка дозволяє бізнес-операції з компанією "Лукойл" та її дочірніми структурами. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дозвіл поширюється на компанії, що не перебувають під британськими санкціями.

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Ліцензія дає можливість проводити платежі за чинними та новими контрактами, а також здійснювати виплати за існуючими зобов’язаннями. Дозволено надавати та отримувати економічні ресурси від компаній групи "Лукойл", якщо вони не включені до санкційного списку.

У випадку, якщо компанія має доступ до коштів, але підпадає під санкції, такі кошти можуть бути перераховані лише на "заморожений" рахунок або збережені до моменту виходу компанії з-під контролю ПАТ "Лукойл".

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Водночас ліцензія не скасовує інші обмеження, передбачені санкційним режимом Великої Британії щодо Росії. Виключення можливі лише в межах умов, прописаних у ліцензії або інших дозволах OFSI.

Зменшення доходів Росії

Раніше Мінфін США заявив, що санкції Штатів проти "Роснєфті" та "Лукойла" вже зменшують доходи РФ від нафти і, ймовірно, призведуть до зменшення обсягів продажу російської нафти в довгостроковій перспективі.

Представник Міністерства фінансів США заявив, що санкції "виснажують військову машину Путіна", і міністерство "готове вжити подальших заходів, якщо це буде необхідно, щоб припинити безглузді вбивства" в Україні.

Нагадаємо, що 23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

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