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Новини Санкції проти Росії
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Лондон частково послабив санкції щодо "Лукойла"

Британія послабила санкції щодо Лукойла

Управління з виконання фінансових санкцій Великої Британії (OFSI) видало генеральну ліцензію, яка дозволяє бізнес-операції з компанією "Лукойл" та її дочірніми структурами. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дозвіл поширюється на компанії, що не перебувають під британськими санкціями.

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Ліцензія дає можливість проводити платежі за чинними та новими контрактами, а також здійснювати виплати за існуючими зобов’язаннями. Дозволено надавати та отримувати економічні ресурси від компаній групи "Лукойл", якщо вони не включені до санкційного списку.

У випадку, якщо компанія має доступ до коштів, але підпадає під санкції, такі кошти можуть бути перераховані лише на "заморожений" рахунок або збережені до моменту виходу компанії з-під контролю ПАТ "Лукойл".

Також читайте: Санкції ЄС проти Росії мають бути зняті лише після узгодження мирної угоди з Україною, - Європарламент

Водночас ліцензія не скасовує інші обмеження, передбачені санкційним режимом Великої Британії щодо Росії. Виключення можливі лише в межах умов, прописаних у ліцензії або інших дозволах OFSI.

Зменшення доходів Росії

Раніше Мінфін США заявив, що санкції Штатів проти "Роснєфті" та "Лукойла" вже зменшують доходи РФ від нафти і, ймовірно, призведуть до зменшення обсягів продажу російської нафти в довгостроковій перспективі.

Представник Міністерства фінансів США заявив, що санкції "виснажують військову машину Путіна", і міністерство "готове вжити подальших заходів, якщо це буде необхідно, щоб припинити безглузді вбивства" в Україні.

  • Нагадаємо, що 23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Читайте: Росія збільшує експорт нафти з балтійських портів, ‒ "Інститут Чорноморських досліджень"

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Трампа на них не має
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27.11.2025 23:39 Відповісти
війна десь далеко, а гроші тут і зараз і не пахнуть
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27.11.2025 23:47 Відповісти
"Потужна" підтримка
Для чого воювати, треба торгувати!
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27.11.2025 23:47 Відповісти
Це до сраки така срака, з нас всі роблять дурнів
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27.11.2025 23:55 Відповісти
Да, роблять дурнив.Нахамил в Белом доме Трампу -на обратном пути встретился и пофоткался с британским королём, никакой помощи тогда от него не получил, а тут даже не гроши, а ввели наконец толковые санкции, что надо было вводить ещё в 14м, так на те -якись лицензии для обхода
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28.11.2025 01:45 Відповісти
я б того трампа там *********
пофіг на охорону
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28.11.2025 08:22 Відповісти
Любі санкції (та так звані гарантії безпеки) в любий момент можуть зняти. Це було і це буде. Механізмів завадити цьому немає.
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28.11.2025 00:06 Відповісти
ну не кажіть не любі санкції , ось на північних потоках санкції працюють четвертий рік .
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28.11.2025 00:27 Відповісти
Наші лідОри торгують з парашкою, то чому їм не можна...?
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28.11.2025 00:34 Відповісти
 
 