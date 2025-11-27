Лондон частично ослабил санкции в отношении "Лукойла"
Управление по выполнению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выдало генеральную лицензию, которая разрешает бизнес-операции с компанией "Лукойл" и ее дочерними структурами. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Как сообщает Цензор.НЕТ, разрешение распространяется на компании, не находящиеся под британскими санкциями.
Лицензия дает возможность проводить платежи по действующим и новым контрактам, а также осуществлять выплаты по существующим обязательствам. Разрешено предоставлять и получать экономические ресурсы от компаний группы "Лукойл", если они не включены в санкционный список.
В случае, если компания имеет доступ к средствам, но подпадает под санкции, такие средства могут быть перечислены только на "замороженный" счет или сохранены до момента выхода компании из-под контроля ПАО "Лукойл".
В то же время лицензия не отменяет другие ограничения, предусмотренные санкционным режимом Великобритании в отношении России. Исключения возможны только в пределах условий, прописанных в лицензии или других разрешениях OFSI.
Уменьшение доходов России
Ранее Минфин США заявил, что санкции Штатов против "Роснефти" и "Лукойла" уже уменьшают доходы РФ от нефти и, вероятно, приведут к уменьшению объемов продажи российской нефти в долгосрочной перспективе.
Представитель Министерства финансов США заявил, что санкции "истощают военную машину Путина", и министерство "готово принять дальнейшие меры, если это будет необходимо, чтобы прекратить бессмысленные убийства" в Украине.
- Напомним, что 23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Для чого воювати, треба торгувати!