Лондон частично ослабил санкции в отношении "Лукойла"

Управление по выполнению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выдало генеральную лицензию, которая разрешает бизнес-операции с компанией "Лукойл" и ее дочерними структурами. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, разрешение распространяется на компании, не находящиеся под британскими санкциями.

Лицензия дает возможность проводить платежи по действующим и новым контрактам, а также осуществлять выплаты по существующим обязательствам. Разрешено предоставлять и получать экономические ресурсы от компаний группы "Лукойл", если они не включены в санкционный список.

В случае, если компания имеет доступ к средствам, но подпадает под санкции, такие средства могут быть перечислены только на "замороженный" счет или сохранены до момента выхода компании из-под контроля ПАО "Лукойл".

В то же время лицензия не отменяет другие ограничения, предусмотренные санкционным режимом Великобритании в отношении России. Исключения возможны только в пределах условий, прописанных в лицензии или других разрешениях OFSI.

Уменьшение доходов России

Ранее Минфин США заявил, что санкции Штатов против "Роснефти" и "Лукойла" уже уменьшают доходы РФ от нефти и, вероятно, приведут к уменьшению объемов продажи российской нефти в долгосрочной перспективе.

Представитель Министерства финансов США заявил, что санкции "истощают военную машину Путина", и министерство "готово принять дальнейшие меры, если это будет необходимо, чтобы прекратить бессмысленные убийства" в Украине.

Напомним, что 23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

