Лондон частично ослабил санкции в отношении "Лукойла"

Великобритания ослабила санкции в отношении Лукойла

Управление по выполнению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выдало генеральную лицензию, которая разрешает бизнес-операции с компанией "Лукойл" и ее дочерними структурами. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, разрешение распространяется на компании, не находящиеся под британскими санкциями.

Лицензия дает возможность проводить платежи по действующим и новым контрактам, а также осуществлять выплаты по существующим обязательствам. Разрешено предоставлять и получать экономические ресурсы от компаний группы "Лукойл", если они не включены в санкционный список.

В случае, если компания имеет доступ к средствам, но подпадает под санкции, такие средства могут быть перечислены только на "замороженный" счет или сохранены до момента выхода компании из-под контроля ПАО "Лукойл".

В то же время лицензия не отменяет другие ограничения, предусмотренные санкционным режимом Великобритании в отношении России. Исключения возможны только в пределах условий, прописанных в лицензии или других разрешениях OFSI.

Уменьшение доходов России

Ранее Минфин США заявил, что санкции Штатов против "Роснефти" и "Лукойла" уже уменьшают доходы РФ от нефти и, вероятно, приведут к уменьшению объемов продажи российской нефти в долгосрочной перспективе.

Представитель Министерства финансов США заявил, что санкции "истощают военную машину Путина", и министерство "готово принять дальнейшие меры, если это будет необходимо, чтобы прекратить бессмысленные убийства" в Украине.

  • Напомним, что 23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Автор: 

Великобритания (5203) санкции (12063) Лукойл (35)
Трампа на них не має
показать весь комментарий
27.11.2025 23:39 Ответить
війна десь далеко, а гроші тут і зараз і не пахнуть
показать весь комментарий
27.11.2025 23:47 Ответить
"Потужна" підтримка
Для чого воювати, треба торгувати!
показать весь комментарий
27.11.2025 23:47 Ответить
Це до сраки така срака, з нас всі роблять дурнів
показать весь комментарий
27.11.2025 23:55 Ответить
Любі санкції (та так звані гарантії безпеки) в любий момент можуть зняти. Це було і це буде. Механізмів завадити цьому немає.
показать весь комментарий
28.11.2025 00:06 Ответить
ну не кажіть не любі санкції , ось на північних потоках санкції працюють четвертий рік .
показать весь комментарий
28.11.2025 00:27 Ответить
Наші лідОри торгують з парашкою, то чому їм не можна...?
показать весь комментарий
28.11.2025 00:34 Ответить
 
 