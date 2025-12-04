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Новини Санкції проти Росії
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Британія запровадила санкції проти ГРУ РФ через отруєння "Новичком" у Солсбері

Британія ввела санкції проти всього ГРУ після висновків щодо отруєння в Солсбері

Велика Британія 4 грудня запровадила нові санкції проти Росії, повністю включивши російського військового розвідувального управління (ГРУ) до санкційного списку після оприлюднення звіту щодо отруєння "Новичком" у Солсбері, яке призвело до смерті  громадянки країни Дон Стерджесс у 2018 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

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Путін наказав використати "Новачок" проти Скрипаля

"ГРУ, російська військова розвідка, тепер повністю підпадає під санкції Великої Британії. Агенти ГРУ виконують накази Путіна, прагнучи дестабілізувати Україну й намагаючись посіяти хаос і безлад по всій Європі", – заявили у британському уряді.

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Лондон викликає російського посла та оголошує новий пакет санкцій

Велика Британія також викликала російського посла через "тривалу кампанію ворожої діяльності Москви".

Як йдеться в повідомленні уряду Британії, розслідування дійшло висновку, що президент Росії Володимир Путін наказав застосувати нервово-паралітичну речовину для отруєння колишнього співробітника російської військової розвідки Сергія Скрипаля в 2018 році, а в результаті інциденту згодом загинула Дон Стерджесс.

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"Отруєння в Солсбері шокувало країну, і сьогоднішні висновки є серйозним нагадуванням про зневагу Кремля до невинних життів… Велика Британія завжди буде протистояти жорстокому режиму Путіна й викривати його вбивчу машину такою, якою вона є. Сьогоднішні санкції – це один із кроків у нашому непохитному захисті європейської безпеки в той час, як ми продовжуємо тиснути на фінанси Росії і зміцнювати позиції України за столом переговорів", – заявив прем’єр-міністр Британії Кір Стармер.

Що передувало

4 березня 2018 року в англійському місті Солсбері було скоєно замах на колишнього співробітника російської військової розвідки (ГРУ) Сергія Скрипаля. При атаці постраждав він і його дочка Юлія. Британська влада офіційно звинуватила в замаху співробітників російської військової розвідки. США і Євросоюз запровадили проти Росії санкції за хімічну атаку. Москва свою причетність категорично заперечувала.

Всього від отруєння "Новичком" тоді постраждали п’ять людей. Крім Скрипалів, серед них був поліцейський Нік Бейлі, який отруївся під час огляду будинку потерпілих росіян.

Чарлз Роулі і Дон Стерджес постраждали після того, як чоловік подарував своїй подрузі флакон нібито з парфумами, який він знайшов на вулиці. Стерджес покористувалася речовиною у флаконі як парфумами і через кілька днів померла. Даних про нинішній стан здоров’я Скрипалів немає, Роулі і Бейлі лікарі прогнозували тривалі проблеми зі здоров’ям.

Читайте: Запроваджено санкції проти "Роснєфті", компаній "Лукойлу" і російських операторів дронів - Зеленський

5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров та Руслан Боширов. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила: "Підозрювані в отруєнні Скрипалів є офіцерами ГРУ Генштабу РФ". Прем'єр закликала країни-союзниці Великої Британії активізувати спільні зусилля, щоб протистояти російській розвідці.

Автор: 

Велика Британія (5987) отруєння (936) санкції (13222) Скрипаль Сергій (475) ГРУ (117)
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Топ коментарі
+9
Не пройшло і 150 років. Швидкість реакції вражає.
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04.12.2025 15:59 Відповісти
+5
Якби кацапи не отруїли, то вони самі померли від старості.
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04.12.2025 16:00 Відповісти
+3
Санкціі проти розвідки? Щось нове.
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04.12.2025 16:06 Відповісти
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Не пройшло і 150 років. Швидкість реакції вражає.
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04.12.2025 15:59 Відповісти
Якби кацапи не отруїли, то вони самі померли від старості.
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04.12.2025 16:00 Відповісти
А вони хіба померли? Ти не с ким не поплутав???
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04.12.2025 17:08 Відповісти
Прочитайте статтю, хоч перші 10 рядків!
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04.12.2025 17:34 Відповісти
Прочитав, так хто це вони? Ти ж про множинне число свій пост пишеш? Так хто це «вони»?
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04.12.2025 19:19 Відповісти
Аж глибоко зхвильовані, оті ********* з московії - петров і башароф, як же тепер вони будуть на шару, труїти людей в країнах ЄС і НАТО, прямо біля церков?!?!?
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04.12.2025 16:01 Відповісти
🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
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04.12.2025 16:04 Відповісти
Санкціі проти розвідки? Щось нове.
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04.12.2025 16:06 Відповісти
Що вас так здивувало - це означає що весь апарат військового аташе в посольстві РФ в Лондоні відʼїжджає до мацкви з ним їдуть додому в рашку всі агенти гру під прикриттям (фейкові представники різних фірм, організацій, компаній, банків, бізнесу та інш). А там у Британії їх мабуть зовсім не мало. Коротше шпілі-вілі, вони дивились шпилі (памʼятаєте отруєння Скрипалєй?).
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04.12.2025 16:40 Відповісти
Ну це якщо доведуть причетність всіх вище прерахованих до того ГРУ, а "огульно" гнати всіх (хоч звісно там всі на ГРУ працюють) законослухняні британці не будуть 🤔
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04.12.2025 16:51 Відповісти
Апарат військового аташе (офіцерів 8-10) всі гру. Ну а інші -це не тільки гру, а і фсб теж, це ти звичайно правий. Тут і доводити немає чого. Треба тільки політична воля і всі шпигуни скопом ідуть до дому у рашку. Законослухняні британці (смішно стало) закони якої держави слухають? Невже рф? Не сміши….
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04.12.2025 17:06 Відповісти
свої закони, не доведуть що то гру-шник і ніц в них не вийде, а поспішать із звинуваченням- вийде скандал і ще й вибачатись доведеться
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04.12.2025 18:02 Відповісти
А ти випадково не грушник? га сліпий? Шо ж ти за них так впрягаєшся? Чи ти звичайний рашистський іпсошник на довірі?
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04.12.2025 19:14 Відповісти
якийсь дивний і тупенький наїзд, мабуть закінчилися аргументи ? 🤔
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04.12.2025 20:28 Відповісти
Ти мабуть не розумієш що головне в цьому випадку це не глушники не фсбешники ні інші рашистські шпигуни а те, що плешивий шізофреник ***** дав наказ використовувати зброю масового знищення, якою є та отрута, на території Британії.
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04.12.2025 19:47 Відповісти
звісно це і є головне - застосування хімічної зброї на території країни НАТО і швидкість і жорсткість реакції Британії і НАТО на такий акт агресії. Всього 7 років прройшло - чудова реакція 👍
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04.12.2025 20:31 Відповісти
Слідкуємо що буде далі. Якщо я буду неправий у подальшому перебігу подій - то вибачусь. А якщо ти, то нехай залишиться на твоєї совісті.
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04.12.2025 21:21 Відповісти
Г-а-а-ар-я-я-чи-ие эстонскиемппрни отдыхают.😁
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04.12.2025 16:09 Відповісти
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04.12.2025 16:20 Відповісти
А чи не поспішили вони?
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04.12.2025 16:55 Відповісти
 
 