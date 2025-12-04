Британия ввела санкции против ГРУ РФ из-за отравления "Новичком" в Солсбери

Великобритания 4 декабря ввела новые санкции против России, полностью включив российское военное разведывательное управление (ГРУ) в санкционный список после обнародования отчета об отравлении "Новичком" в Солсбери, которое привело к смерти гражданки страны Дон Стерджесс в 2018 году.

"ГРУ, российская военная разведка, теперь полностью подпадает под санкции Великобритании. Агенты ГРУ выполняют приказы Путина, стремясь дестабилизировать Украину и пытаясь посеять хаос и беспорядок по всей Европе", – заявили в британском правительстве.

Великобритания также вызвала российского посла из-за "длительной кампании враждебной деятельности Москвы".

Как говорится в сообщении правительства Великобритании, расследование пришло к выводу, что президент России Владимир Путин приказал применить нервно-паралитическое вещество для отравления бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля в 2018 году, а в результате инцидента впоследствии погибла Дон Стерджесс.

"Отравление в Солсбери шокировало страну, и сегодняшние выводы являются серьезным напоминанием о пренебрежении Кремля к невинным жизням... Великобритания всегда будет противостоять жестокому режиму Путина и разоблачать его убийственную машину такой, какая она есть. Сегодняшние санкции – это один из шагов в нашей непоколебимой защите европейской безопасности в то время, как мы продолжаем давить на финансы России и укреплять позиции Украины за столом переговоров", – заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Что предшествовало

4 марта 2018 года в английском городе Солсбери было совершено покушение на бывшего сотрудника российской военной разведки (ГРУ) Сергея Скрипаля. При атаке пострадали он и его дочь Юлия. Британские власти официально обвинили в покушении сотрудников российской военной разведки. США и Евросоюз ввели против России санкции за химическую атаку. Москва свою причастность категорически отрицала.

Всего от отравления "Новичком" тогда пострадали пять человек. Кроме Скрипалей, среди них был полицейский Ник Бейли, который отравился во время осмотра дома пострадавших россиян.

Чарльз Роули и Дон Стерджес пострадали после того, как мужчина подарил своей подруге флакон якобы с духами, который он нашел на улице. Стерджес воспользовалась веществом во флаконе как духами и через несколько дней умерла. Данных о нынешнем состоянии здоровья Скрипалей нет, Роули и Бейли врачи прогнозировали длительные проблемы со здоровьем.

5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, которых подозревают в покушении на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.