Путин угрожает Европе и игнорирует санкции, - Sky News

Путин угрожает Европе и игнорирует санкции

Несмотря на введенные санкции и международное давление, российский диктатор Владимир Путин остается невозмутимым и демонстрирует, что Россия готова к войне, а меры Запада пока не сдерживают агрессивную политику Кремля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетSky News.

Несмотря на многочисленные заявления европейских лидеров и введенные санкции, политика Кремля остается неизменной. Путин продолжает демонстрировать решимость и неоднократно подчеркивал, что, хотя Россия не стремится к войне, она готова к вооруженному конфликту, если его инициирует Европа. Это свидетельствует о том, что международное давление фактически не влияет на российское руководство.

В глобальном контексте происходят значительные изменения: США, которые ранее были стражем "мирового порядка, основанного на правилах", сегодня активно сотрудничают с Россией. Администрация Дональда Трампа, несмотря на нарушения прав человека и агрессивную политику Кремля, больше заинтересована в экономических и торговых связях с Москвой.

Финансовые вызовы и международная поддержка Украины

В то же время Украина сталкивается с острым финансовым кризисом, что затрудняет борьбу с агрессором. Ограниченная прямая поддержка США вынуждает Европу вести сложные дискуссии об использовании замороженных российских активов для помощи Киеву. Однако без конкретных решений эта помощь остается недостаточной.

Европейские правительства более года демонстрируют вялую реакцию без четкой стратегии поддержки Украины, что может иметь катастрофические последствия для страны, которая уже понесла значительные финансовые и человеческие потери. В Украине растет осознание того, что Европа не готова к серьезным действиям, а поддержка США является ситуативной и ориентированной преимущественно на продажу оружия странам конфликта.

Введенные санкции против РФ 

По состоянию на конец 2025 года санкции против России ввели более 50 стран и ряд международных организаций:

  • G7: США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония.

  • ЕС: все 27 государств-членов.

  • Дополнительные европейские страны: Швейцария, Норвегия, Исландия, Лихтенштейн.

  • Азия и Ближний Восток: Южная Корея, Сингапур, Австралия, Новая Зеландия, Катар.

  • Латинская Америка и Африка: некоторые страны ввели отдельные ограничения, но большинство континентов не присоединились.

 Часть стран наложила только ограничения на отдельные сферы (финансы, оборонную продукцию, въезд чиновников), а некоторые - полную блокировку активов и торговли.

Главные цели санкций —прекратить финансирование войны РФ, ограничить доступ РФ к технологиям, оружию и финансовым рынкам, оказать давление на экономику РФ и политическое руководство для изменения политики.

Автор: 

путин владимир (32521) санкции (12074) Трамп Дональд (7193)
бо Европа ЦЕ НІЩО.

- арабів що гвалтують їх дочок і жінок не можуть вигнати
- африканів що можуть прирізати де завгодно не можуть приструнити
- ще й платять ДАНЬ вічну і тим і тим

яка РФ з ракетами і танками? Вони не жуть вправитись із шпаною
05.12.2025 10:29 Ответить
Европа правильно делает ,что мусульманских мигрантов у себя размещает особенно тех,что рашу люто ненавидят как сирийцы потому ,что они и спасут ее в итоге от нападения раши ,которое по любому будет если Украина падет. Кацапы когда оккупируют Европу то изнасилуют много больше их женщие еще и поубивают.Так что из двух зол европейцы выбирают меньшен и удобнее для них чего не скажешь об украинцах.Почему украинские власти не контачат с сирийскими где сейчас пришли к власти силы , воевавшие против асада и россии или в той же Африке с туарегами и не просят помочь в войне с рашей добровольцами.
05.12.2025 10:51 Ответить
ХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАХА

маргінали які прийшли за хорошим життям і щоб нічого не робити підуть в траншеї проти рузкіх?) Рілі?
05.12.2025 10:58 Ответить
"бо Европа ЦЕ НІЩО Вони не жуть вправитись із шпаною"

смешно. особенно когда слышишь это от представителя страны, которая полностью содержится европой и управляется кучкой зеленой шелупони
05.12.2025 11:10 Ответить
***** понти гонить, а санкції ********* потроху добивають. Країна з 1,2% світового ВВП під санкціями приречена на виснаження.
05.12.2025 10:35 Ответить
Ніколи такого не було - і ось знову.
Сттратегія ліліпута одна - підставити любого, хто з ним має справу. І грати на цій підставі з тим любим як йому хочеться.
05.12.2025 10:43 Ответить
І смішно і сумно
05.12.2025 10:54 Ответить
Європа повинна почати війну проти кацапстану і повинна допомогти Україні добити кацапів в їхньому нутрі!
05.12.2025 11:09 Ответить
 
 