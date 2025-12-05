Несмотря на введенные санкции и международное давление, российский диктатор Владимир Путин остается невозмутимым и демонстрирует, что Россия готова к войне, а меры Запада пока не сдерживают агрессивную политику Кремля.

об этом пишетSky News.

Несмотря на многочисленные заявления европейских лидеров и введенные санкции, политика Кремля остается неизменной. Путин продолжает демонстрировать решимость и неоднократно подчеркивал, что, хотя Россия не стремится к войне, она готова к вооруженному конфликту, если его инициирует Европа. Это свидетельствует о том, что международное давление фактически не влияет на российское руководство.

В глобальном контексте происходят значительные изменения: США, которые ранее были стражем "мирового порядка, основанного на правилах", сегодня активно сотрудничают с Россией. Администрация Дональда Трампа, несмотря на нарушения прав человека и агрессивную политику Кремля, больше заинтересована в экономических и торговых связях с Москвой.

Финансовые вызовы и международная поддержка Украины

В то же время Украина сталкивается с острым финансовым кризисом, что затрудняет борьбу с агрессором. Ограниченная прямая поддержка США вынуждает Европу вести сложные дискуссии об использовании замороженных российских активов для помощи Киеву. Однако без конкретных решений эта помощь остается недостаточной.

Европейские правительства более года демонстрируют вялую реакцию без четкой стратегии поддержки Украины, что может иметь катастрофические последствия для страны, которая уже понесла значительные финансовые и человеческие потери. В Украине растет осознание того, что Европа не готова к серьезным действиям, а поддержка США является ситуативной и ориентированной преимущественно на продажу оружия странам конфликта.

Введенные санкции против РФ

По состоянию на конец 2025 года санкции против России ввели более 50 стран и ряд международных организаций:

G7: США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония.

ЕС: все 27 государств-членов.

Дополнительные европейские страны: Швейцария, Норвегия, Исландия, Лихтенштейн.

Азия и Ближний Восток: Южная Корея, Сингапур, Австралия, Новая Зеландия, Катар.

Латинская Америка и Африка: некоторые страны ввели отдельные ограничения, но большинство континентов не присоединились.

Часть стран наложила только ограничения на отдельные сферы (финансы, оборонную продукцию, въезд чиновников), а некоторые - полную блокировку активов и торговли.

Главные цели санкций —прекратить финансирование войны РФ, ограничить доступ РФ к технологиям, оружию и финансовым рынкам, оказать давление на экономику РФ и политическое руководство для изменения политики.

