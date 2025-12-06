Вы стояли, когда в Украину почти никто не верил. И выстояли, - Зеленский поздравил военных с Днем Вооруженных Сил Украины. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских военнослужащих с Днем Вооруженных Сил Украины, который отмечается в нашей стране 6 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

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"Шестое декабря - великий день, день тех, кто, держа оружие, доказывает украинскую силу, - День Вооруженных Сил Украины. И это о тех, кто действительно объединяет наш народ в борьбе, благодарности, памяти и, конечно, объединяет в большом уважении.

Это наше уважение - не только в поддержке, молитвах, не только в пожертвованиях и словах, которые все, безусловно, сегодня напишут своим - родным воинам, которые есть у каждого", - отметил глава государства.

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Далее Цензор.НЕТ приводит прямую речь президента:

"Это уважение о чем-то большем. Оно стало отдельным явлением, феноменом новой Украины. Это уважение стало искусством. И это уважение вокруг нас - в наших городах, на наших улицах и наших домах. Это сотни изображений, которые родились по всей Украине. Сотни посвящений, объединивших в себе миллионы благодарностей тебе, тебе, украинский воин! И как важно замечать эти муралы.

Как важно, спеша по своим делам, остановиться хотя бы на мгновение. Пройти не мимо, а рядом. Всмотреться в эти рисунки, в эти глаза. Помнить, что они сделали в войне за независимость Украины. Ценить. А для этого – знать. Знать историю каждого.

Того, кто защищал родной Киев, а потом полетел на помощь в заблокированный Мариуполь. Или вырос на Донбассе и защищал столицу. Был мировым призером по джиу-джитсу, а стал защитником Украины. Кто был всемирно известным оперным певцом, а стал украинским воином. И того, кто был ювелиром, имел, как говорят друзья, золотые руки и этими руками уничтожал оккупантов. Разные судьбы. Одинаковые ценности. Разные имена. Одинаковое уважение ко всем. Они росли в разных городах, разных семьях, разных домах, но везде были воспитаны как настоящие герои.

И сколько в этом символизме гордости и боли одновременно: они пошли защищать родной дом - и сегодня их портреты на стенах этих домов. И на школах, где они имели разные оценки, но на отлично выучили, что такое честь, отвага, человечность и любовь - любовь к своей Украине.

Это точно знал Даниил Погорилов, который имел астигматизм обоих глаз, но видел, кто враг и зло, а побратимы видели его мужество, когда он ценой жизни вывел группу из окружения.

Это знал Олег Фадеенко, который был более 2 метров ростом и для побратимов был Малыш. Освобождал Купянск, Херсон и для государства стал Героем Украины.

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И Дем, который погиб в бою на следующий день после своего дня рождения. И Тарас Березюк, отдавшей жизнь за свободу в День Независимости Украины.

И я точно знаю: однажды в мирном Киеве, Харькове, Днепре, Львове - где угодно в Украине, увидев один из таких портретов, маленький ребенок спросит родителей: "А кто это?" И они будут знать, что ответить, они точно расскажут, и это точно продолжится, и будет снова, и будет от поколения к поколению, потому что мы навсегда сохраним эту память и уважение к своим военным. К их принципам, качествам, воле, стойкости, упрямству. Ко всем лучшим добродетелям. И ими дышит каждое такое полотно, каждый цвет, оттенок, каждый штрих передает эти истории. Эти поступки, эти шаги. Это можно почувствовать. Это нужно почувствовать.

Почувствовать, как в 14-м году Виталий Трухан покидал институт и ехал в зону АТО. Как, находясь все время "на передовой", Алексей Остапенко говорил жене: "Кто же, если не мы?" Как Алексей Мовчан спасал из-под завалов 11 человек и котика. А Тарас Чайка сохранил свой экипаж, и теперь его именем названа аудитория национального университета.

"Стой крепко. Вы все, что у нас есть!" Этими словами я обращался к нашим воинам в первый день войны. И вы стояли крепко. Стояли, когда в Украину почти никто не верил, когда нам говорили: у вас неделя, у вас нет шансов, у вас нет другого варианта, кроме как сдаться. А вы стояли. И выстояли. И поэтому Украина стоит. Потому что верит в себя. Потому что уважает себя. И защищает себя.

И бок о бок с теми, кто встретил вторжение в рядах Вооруженных Сил Украины, впоследствии встали сотни тысяч своих. Украинские мужчины, украинские женщины. Невероятные. Бесстрашные. Настоящие.

Первая военная, возглавившая подразделение артиллерии. Снайперша, уничтожившая десятки оккупантов. Пулеметчица, ушедшая на фронт в 19 лет. Пташка. Тайра. Ксена. Руда. И десятки, десятки тысяч храбрых девушек и женщин в ВСУ. Все, кто имел свои собственные дела, но выбрал одно – защищать родную землю.

И каждый, кто был тем, кем мечтал, но стал тем, кем должен был. Воином. Тот, кто учился в академии культуры и защитил родной Харьков. Кто мечтал быть историком, хорошо знал картографию, благодаря чему вывел и спас многих своих собратьев. Кто играл на аккордеоне, занимался народными танцами, а стал боевым медиком и спасал жизни. Кто уничтожил семь вражеских самолетов и является самым молодым Героем Украины.

Все это - о нашей жизни, которая разделилась на до и после 24 февраля. Кто-то был предпринимателем, учительницей, фермером, дизайнером одежды. Кто-то воспитывал пятерых детей. Мечтал об кругосветном путешествии. Имел успешный стартап. Вот что делает Россия. Бьет не только по городам - они разрушают мечты. Россия атакует не только дома - атакует судьбы и будущее. И не оставляет выбора. И этот выбор в пользу Украины был сделан.

Черный мог работать на железной дороге, но имел железную волю и сражался за страну в Харьковской и Донецкой областях. Ему навсегда 24. Крылов родился во Львове и защитил нас под Бахмутом. Ему навсегда 21. Бокс родился в Киеве и защитил нас возле Запорожья. Ему навсегда 23.

Но все они не ушли от нас — они среди нас. Навсегда. В наших сердцах. В наших стихах. В сообщениях "Спасибо!" Спасибо всем военным Украины. Всем героям на стенах, которые за Украину стали и стоят стеной. Которые вместе – Вооруженные Силы Украины. Это больше, чем армия. Больше, чем семья. Это олицетворение нас с вами – всей Украины. Того, за что мы боремся, как и почему. Когда нет больше чужих городов и сел. Каждое свое, каждое родное. И каждый уголок Украины защищают бойцы родом из каждого уголка Украины. Сколько имен, сколько поступков и сколько правды в строках того, кто был поэтом до войны, и им остался на войне, и написал:

Остановись и прислушайся, приблудо.

Этот язык - меч. Для тех, кто идет с мечом.

Возвращайся в свое болотистое никуда,

Тебя никто сюда не звал калачем.

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Эти слова, сдерживая оккупантов со всех сторон, ежедневно воплощают в жизнь наши, наши воины. Историями на поле боя. Историями силы и храбрости. Сколько таких мужественных. Сколько таких достойных. Не сотни и не тысячи. Безусловно, больше. Настолько, что не существует на планете такой стены и нет в мире столько краски, чтобы изобразить все, что сделали и делают украинские военные. Ради своих. Детей, родителей, любимых и каждой маленькой девочки, которая почти каждую ночь в укрытии. Ради Украины, которая взрослеет, научилась не бояться, которая не имеет права сдаться. Которая не забудет и не простит. Которая закаляется в борьбе. Которая однажды снова расцветет. И которая ради этого объединилась. И это единство запечатлено. И поэтому во Львове – посвящение Мариуполю и "Путь домой". А Днепр напоминает всем, какого мы рода. И каждый регион Украины это знает. И каждый уголок мира это признает. В Европе и США. На улицах Берлина и Парижа, в Чехии, Польше, Великобритании, странах Балтии. Везде, везде, где говорят на разных языках, но свобода звучит одинаково. Где знают, что синий и желтый – это цвета смелости. Где признают: в этой войне за независимость Украина – государство – завоевала свое право на жизнь. И заслужила честный мир.

Дорогие граждане! Дорогие ВСУ!

Именно этому – борьбе за справедливый мир для нас всех – посвящены и эти годы, и эти дни.

Я благодарю военных, которые на поле боя делают все, чтобы Украина имела уверенность за столом переговоров. Имела достоинство. Имела сильные аргументы. Украина все это имеет. Потому что имеет вас.

Пехота, артиллерия, разведка, десант. Благодарны всем. Спецназ, ракетные войска, танкисты, Силы беспилотных систем, ССО, штурмовики. Ценим всех.

Инженеры, связисты, кибербезопасность, медицинские войска, каждый боевой медик, каждый, кто спасает, логистика, Воздушные и Морские силы, все, кто закрывает наше небо, все, кто дипстрайками возвращает зло домой, в Россию. Все наши роды войск. Гордимся всеми.

Каждым и каждой, кто каждый день на каждом направлении защищает Украину. Чью отвагу видим, а защиту чувствуем. Кто "на нуле" выкладывается на все сто. Кто изменил свою жизнь, чтобы жизнь неизменно была в Украине.

Каждый и каждая - воины. Каждый и каждая - герои. Каждого и каждую я поздравляю с Днем Вооруженных Сил Украины!

Вечная слава вам! Вечная память тем, кто отдал за Украину свою жизнь!"