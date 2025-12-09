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Украинские воины бригады "Азов" уничтожили 8 российских дронов-камикадзе из стрелкового оружия. ВИДЕО
Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" обнародовали кадры боевой работы против вражеских беспилотников в небе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники из стрелкового оружия сбили не менее 8 российских дронов-камикадзе, которые направлялись нанести удары по позициям Сил обороны.
В бригаде отмечают:
"Воины непрерывно мониторят воздушное пространство - тепловизорами, оптикой, радарами или визуально, и готовы встретить вражеские "птички" везде, где те появляются."
- Также ранее сообщалось, что артиллеристы 63-й бригады попали в россиянина снарядом с расстояния 12 км на Лиманском направлении.
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