Украинские воины бригады "Азов" уничтожили 8 российских дронов-камикадзе из стрелкового оружия. ВИДЕО

Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" обнародовали кадры боевой работы против вражеских беспилотников в небе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники из стрелкового оружия сбили не менее 8 российских дронов-камикадзе, которые направлялись нанести удары по позициям Сил обороны.

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В бригаде отмечают:

"Воины непрерывно мониторят воздушное пространство - тепловизорами, оптикой, радарами или визуально, и готовы встретить вражеские "птички" везде, где те появляются."

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Также ранее сообщалось, что артиллеристы 63-й бригады попали в россиянина снарядом с расстояния 12 км на Лиманском направлении.

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