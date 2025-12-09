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Новини Відео Бригада Азов
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Українські воїни бригади "Азов" знищили 8 російських дронів‑камікадзе зі стрілецької зброї. ВIДЕО

Бійці 12‑ї бригади спеціального призначення "Азов" оприлюднили кадри бойової роботи проти ворожих безпілотників у небі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники зі стрілецької зброї збили щонайменше 8 російських дронів‑камікадзе, які прямували завдати ударів по позиціях Сил оборони.

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У бригаді зазначають:

"Воїни безперервно моніторять повітряний простір - тепловізорами, оптикою, радарами чи візуально, та готові зустріти ворожі "пташки" скрізь, де ті з’являються."

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