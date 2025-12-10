Смерть сына Каденюка: мужчина длительное время страдал депрессивными расстройствами, расследуют возможное самоубийство. ВИДЕО
Правоохранители рассказали подробности смерти сына первого астронавта независимой Украины Леонида Каденюка. Начато расследование по факту убийства с отметкой "самоубийство".
Об этом сообщили в полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
Что говорят правоохранители?
От местной жительницы поступило сообщение, что в квартире на площади Леси Украинки в Киеве она обнаружила тело своего 41-летнего сына с ножевыми ранениями.
"Предварительно установлено, что на момент происшествия входная дверь в квартиру была закрыта и не имела следов взлома, а нож, которым, вероятно, были нанесены телесные повреждения, погибший держал в своей руке.
Кроме того, опрошенные жители указанного дома сообщили, что никакого шума или звуков борьбы не слышали", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в течение длительного времени мужчина страдал депрессивными расстройствами, что отражалось на его поведении.
"Накануне вечером у мужчины произошел очередной нервный срыв, а утром мать обнаружила его без признаков жизни и сообщила в полицию", - добавили там.
В настоящее время начато производство по факту умышленного убийства с дополнительной отметкой "самоубийство".
В настоящее время тело мужчины направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти.
Досудебное расследование продолжается.
Что предшествовало?
Ранее СМИ сообщили, что в столице обнаружили тело 41-летнего Дмитрия Каденюка - сына первого астронавта независимой Украины Леонида Каденюка.
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