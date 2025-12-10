Смерть сина Каденюка: чоловік тривалий час мав депресивні розлади, розслідують можливе самогубство. ВIДЕО

Правоохоронці розповіли подробиці смерті сина першого астронавта незалежної України Леоніда Каденюка. Розпочато розслідування за фактом вбивства з відміткою "самогубство".

Про це повідомили у поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

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Що кажуть правоохоронці?

Від місцевої жительки надійшло повідомлення, що у квартирі на площі Лесі Українки у Києві вона виявила тіло свого 41-річного сина із ножовими пораненнями.

"Попередньо встановлено, що на момент події вхідні двері до квартири були зачинені та не мають слідів злому, а ніж, яким ймовірно були спричинені тілесні ушкодження, загиблий тримав у своїй руці.

Крім того, опитані мешканці вказаного будинку повідомили, що будь-якого шуму чи звуків боротьби не чули", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, протягом тривалого часу чоловік мав депресивні розлади, що відображалось на його поведінці.

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"Напередодні ввечері у чоловіка стався черговий нервовий зрив, а на ранок матір виявила його без ознак життя та повідомила до поліції", - додали там.

Наразі розпочато провадження за фактом умисного вбивства із додатковою відміткою "самогубство".

Наразі тіло чоловіка направлено для проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.



Досудове розслідування триває.

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Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що у столиці виявили тіло 41-річного Дмитра Каденюка - сина першого астронавта незалежної України Леоніда Каденюка.