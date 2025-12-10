Операторы 45-й артиллерийской бригады уничтожили северокорейскую РСЗО "TYPE 75". ВИДЕО

Воины 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ во время охоты на восточном направлении уничтожили северокорейскую РСЗО оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторам БПЛА удалось обнаружить и поразить 107-мм реактивную систему залпового огня "TYPE 75".

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Также бойцы сообщили:

"Эта модель создана на основе китайской "TYPE 63", которая, в свою очередь, является копией советской РПУ-14. Подобные системы противник все чаще использует с начала 2025 года."