РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8673 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
2 732 12

Операторы 45-й артиллерийской бригады уничтожили северокорейскую РСЗО "TYPE 75". ВИДЕО

Воины 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ во время охоты на восточном направлении уничтожили северокорейскую РСЗО оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторам БПЛА удалось обнаружить и поразить 107-мм реактивную систему залпового огня "TYPE 75".

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Также бойцы сообщили:

"Эта модель создана на основе китайской "TYPE 63", которая, в свою очередь, является копией советской РПУ-14. Подобные системы противник все чаще использует с начала 2025 года."

Смотрите также: Украинские военные Третьего армейского корпуса уничтожили китайскую РСЗО "Type‑63" оккупантов. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Третья штурмовая бригада уничтожила российскую тяжелую огнеметную систему "Сонцепьок". ВИДЕО

уничтожение (10871) РСЗО (331) дроны (8260) 45 артиллерийская бригада (63)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Це просто робиться - йдеш до ТЦК, мобілізуєшся до СБС та перевіряєш.
показать весь комментарий
10.12.2025 21:26 Ответить

Загрузка...

 
 