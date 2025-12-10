Операторы 45-й артиллерийской бригады уничтожили северокорейскую РСЗО "TYPE 75". ВИДЕО
Воины 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ во время охоты на восточном направлении уничтожили северокорейскую РСЗО оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторам БПЛА удалось обнаружить и поразить 107-мм реактивную систему залпового огня "TYPE 75".
Также бойцы сообщили:
"Эта модель создана на основе китайской "TYPE 63", которая, в свою очередь, является копией советской РПУ-14. Подобные системы противник все чаще использует с начала 2025 года."
- Также сообщалось, что украинский FPV-дрон 31-й ОМБр поразил российскую РСЗО "Ураган".
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+3 Вячеслав Клименко #567231
показать весь комментарий10.12.2025 21:26 Ответить Ссылка
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