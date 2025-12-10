Оператори 45-ї артилерійської бригади знищили північнокорейську РСЗВ "TYPE 75". ВIДЕО

Воїни 45‑ї окремої артилерійської бригади ЗСУ під час полювання на Східному напрямку знищили північнокорейську РСЗВ окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, операторам БпЛА вдалося виявити та уразити 107‑мм реактивну систему залпового вогню "TYPE 75".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Також бійці повідомили:

"Цю модель створено на основі китайської "TYPE 63", яка, своєю чергою, є копією радянської РПУ‑14. Подібні системи противник дедалі частіше використовує від початку 2025 року."