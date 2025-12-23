Оператор дрона-камикадзе ликвидировал трех оккупантов одним ударом. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись успешной работы оператора украинского дрона-камикадзе, который одним точным ударом ликвидировал трех российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах зафиксировано передвижение вражеской штурмовой группы в составе четырех россиян. В момент, когда российские военные двигались по открытой местности, по ним был нанесен прицельный удар с воздуха. В результате атаки трое захватчиков были уничтожены на месте, еще один - предположительно, получил ранения.

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