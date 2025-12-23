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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Оператор дрона-камикадзе ликвидировал трех оккупантов одним ударом. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись успешной работы оператора украинского дрона-камикадзе, который одним точным ударом ликвидировал трех российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах зафиксировано передвижение вражеской штурмовой группы в составе четырех россиян. В момент, когда российские военные двигались по открытой местности, по ним был нанесен прицельный удар с воздуха. В результате атаки трое захватчиков были уничтожены на месте, еще один - предположительно, получил ранения.

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армия РФ (23273) уничтожение (10201) дроны (7571)
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Топ комментарии
+7
Отак би всіх!
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23.12.2025 15:09 Ответить
+7
"сообразілі на троіх..." - четвертому трохи не вистачило
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23.12.2025 15:13 Ответить
+6
страйк!!!
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23.12.2025 15:08 Ответить

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