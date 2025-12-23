Оператор дрона-камікадзе ліквідував трьох окупантів одним ударом. ВIДЕО

У мережі опубліковано відеозапис успішної роботи оператора українського дрона-камікадзе, який одним точним ударом ліквідував трьох російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах зафіксовано пересування ворожої штурмової групи у складі чотирьох росіян. У момент, коли російські військові рухалися відкритою місцевістю, по них було завдано прицільного удару з повітря. У результаті атаки троє загарбників були знищені на місці, ще один - імовірно, зазнав поранень.

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