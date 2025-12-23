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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Оператор дрона-камікадзе ліквідував трьох окупантів одним ударом. ВIДЕО

У мережі опубліковано відеозапис успішної роботи оператора українського дрона-камікадзе, який одним точним ударом ліквідував трьох російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах зафіксовано пересування ворожої штурмової групи у складі чотирьох росіян. У момент, коли російські військові рухалися відкритою місцевістю, по них було завдано прицільного удару з повітря. У результаті атаки троє загарбників були знищені на місці, ще один - імовірно, зазнав поранень.

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Автор: 

армія рф (21493) знищення (10520) дрони (8663)
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Топ коментарі
+7
Отак би всіх!
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23.12.2025 15:09 Відповісти
+7
"сообразілі на троіх..." - четвертому трохи не вистачило
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23.12.2025 15:13 Відповісти
+6
страйк!!!
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23.12.2025 15:08 Відповісти

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