Бойцы подразделения ГУР "Братство" зашли в тыл врага на Запорожье: ликвидированы два рашиста, есть пленные. ВИДЕО

В ГУР рассказали подробности спецоперации бойцов на Запорожском направлении, которая прошла в глубоком тылу рашистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Операция состоялась в декабре 2025 года.

ДРГ подразделения "Братство", входящего в состав "Спецподразделения Тимура" ГУР МО, во время боевого выхода ликвидировала двух российских оккупантов, двух ранила, а еще двух - взяла в плен.

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"После этого бойцы "Братства" осуществили сложное и длительное сопровождение пленных - на расстояние около 27 километров - и вывели их на подконтрольную Украине территорию.



Пленные россияне рассказали ценную информацию о местах пребывания вражеских офицеров, позициях артиллерии, операторах БПЛА, районах сосредоточения личного состава, техники и складов с боеприпасами", - говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что россияне не ожидали активных действий украинских разведчиков в глубине своих позиций.

После операции тогдашний руководитель ГУР Буданов отметил бойцов и командиров подразделения "Братство" государственными и ведомственными наградами.

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