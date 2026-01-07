Бійці підрозділу ГУР "Братство" зайшли в тил ворога на Запоріжжі: ліквідовано двох рашистів, є полонені. ВIДЕО
У ГУР розповіли подробиці спецоперації бійців на Запорізькому напрямку, які зайшли в глибокий тил рашистів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Операція відбулася у грудні 2025 року.
ДРГ підрозділу "Братство", що входить до складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО під час бойового виходу ліквідувала двох російських окупантів, двох поранила, а ще двох - взяла у полон.
"Після цього бійці "Братства" здійснили складний і тривалий супровід полонених - на відстань близько 27 кілометрів - та вивели їх на підконтрольну Україні територію.
Полонені росіяни розповіли цінну інформацію щодо місць перебування ворожих офіцерів, позицій артилерії, операторів БпЛА, районів зосередження особового складу, техніки та складів з боєприпасами", - йдеться в повідомленні.
У ГУР зазначили, що росіяни не очікували активних дій українських розвідників у глибині своїх позицій.
Після операції тодішній керівник ГУР Буданов відзначив бійців і командирів підрозділу "Братство" державними та відомчими нагородами.
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