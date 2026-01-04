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Новини Відео Спецоперації ГУР
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Особовий склад 47-ї ракетної бригади ЗС РФ підірвався в КАМАЗІ у Краснодарському краї, - ГУР МО. ВIДЕО

У Краснодарському краї Росії пролунав вибух, який спричинив втрати серед військовослужбовців 47-ї ракетної бригади ЗС РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент стався 26 грудня 2025 року близько 07:40 у місті Корєновськ, на в’їзді до місця дислокації підрозділу 8-ї армії Південного воєнного округу РФ.

Деталі інциденту

У результаті мінно-вибухового ураження загорівся військовий автомобіль КАМАЗ, який перевозив особовий склад. Російські військові зазнали втрат.

За даними ГУР МО України, солдати та офіцери цієї бригади безпосередньо причетні до ракетних ударів по території України та воєнних злочинів проти мирного населення.

Про бригаду ЗС РФ

47-ма ракетна бригада РФ входить до складу 8-ї загальновійськової армії та бере участь у ракетних атаках по українських містах. Саме цей підрозділ несе відповідальність за низку ударів по цивільній інфраструктурі.

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армія рф (21544) знищення (10564) ГУР (916)
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Топ коментарі
+32
То був "лишний состав"...
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04.01.2026 13:48 Відповісти
+22
Покарання за військові злочини неодворотні!
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04.01.2026 13:55 Відповісти
+20
Та будь яка ракетна бригада кацапстану причетна до обстрілів України. Це аксіома. Так що смерть покидьків з о/с таких бригад-це просто кара Божа.
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04.01.2026 14:17 Відповісти

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