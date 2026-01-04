Личный состав 47-й ракетной бригады ВС РФ подорвался в КамАЗе в Краснодарском крае, - ГУР МО. ВИДЕО
В Краснодарском крае России прогремел взрыв, который привел к потерям среди военнослужащих 47-й ракетной бригады ВС РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел 26 декабря 2025 года около 07:40 в городе Кореновск, на въезде в место дислокации подразделения 8-й армии Южного военного округа РФ.
Детали инцидента
В результате минно-взрывного поражения загорелся военный автомобиль КАМАЗ, который перевозил личный состав. Российские военные понесли потери.
По данным ГУР МО Украины, солдаты и офицеры этой бригады непосредственно причастны к ракетным ударам по территории Украины и военным преступлениям против мирного населения.
О бригаде ВС РФ
47-я ракетная бригада РФ входит в состав 8-й общевойсковой армии и участвует в ракетных атаках по украинским городам. Именно это подразделение несет ответственность за ряд ударов по гражданской инфраструктуре.
- Также сообщалось, что четыре рашиста ликвидированы в оккупированном Мелитополе бойцами ГУР МО.
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