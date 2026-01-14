Пикник с глинтвейном и шашлыками устроили киевляне во дворе многоэтажек после нескольких суток без света. ВИДЕО

Вечером накануне жители многоэтажек в Киеве устроили импровизированный пикник прямо во дворах своих домов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, очевидцы отмечают, что после нескольких суток без электроснабжения люди решили провести время вместе на свежем воздухе. Среди угощений, которые можно увидеть на обнародованных кадрах, - глинтвейн и шашлык.

Пользователи соцсетей обращают внимание на атмосферу взаимоподдержки и спокойствия, несмотря на сложную ситуацию с электроснабжением. Официальные службы ранее сообщали о восстановительных работах и постепенном возвращении света в отдельные районы столицы.

Читайте: В Киеве 400 домов остаются без отопления после атаки России, - КГГА

Смотрите также: Шмыгаль об энергокризисе: Харьков был готов, Киев - нет, - Шмыгаль. ВИДЕО