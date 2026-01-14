Пикник с глинтвейном и шашлыками устроили киевляне во дворе многоэтажек после нескольких суток без света. ВИДЕО
Вечером накануне жители многоэтажек в Киеве устроили импровизированный пикник прямо во дворах своих домов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, очевидцы отмечают, что после нескольких суток без электроснабжения люди решили провести время вместе на свежем воздухе. Среди угощений, которые можно увидеть на обнародованных кадрах, - глинтвейн и шашлык.
Пользователи соцсетей обращают внимание на атмосферу взаимоподдержки и спокойствия, несмотря на сложную ситуацию с электроснабжением. Официальные службы ранее сообщали о восстановительных работах и постепенном возвращении света в отдельные районы столицы.
Ярослава Панькив
14.01.2026 15:10
Bad Robot
14.01.2026 15:12
Сергій
14.01.2026 15:38
що там на марафеті кажуть?
Може ще не їсти і не срати раз під час війни?
Я навіть на Донбасі той шашлик їв періодично і шо ти мені на це скажеш?
Це не перший і не єдиний відосик!
По друге всі кияни знають, про пікники на вулицях, і особливо на лівому березі.
По третє: ніщебродський соцгородок був збудований для бидло пролетаріата. Що б працювали в промзоні навкруги.
Строітєлєй? Бвс?
А в Буковелі певне одні харків'яни з одеситами туснячать зараз, а всі кияни певне мобілізувались чи як?
Прийшов на допомогу колезі, Юрасік? Я можу аргументовано відповісти, чому я вважаю саме так. Давай прикинемо два варіанти:
1) Чуваки дійсно зібралися на шашлик потусити під час блекауту. Один з них назнімав це все і виклав у себе в на ноунейм сторінці сторіс в соцмережі. Яка вірогідність того, що журналісти це побачать і про це напишуть? Десь нуль цілих, хрін десятих.
2) Відео знімалось з самого початку як постановочне про потужну незламність. Звідси, до речі, і особливості зйомки з крупним планом на їжу і напої і панораму на висотки. Відповідно, швидко пішло в тиражування ЗМІ.
Який варіант більш вірогідний? Думаю, що відповідь цілком очевидна. Разом з цим, не стверджую, що таких подій нема. Впевнений, що є. Але оцей пафос тут взагалі ні до чого, бо об'єктивно ситуація в Києві просто нереально хрінова.
1. вірогідність цього в 21 сторіччі дуже велика томущо зараз люди дізнаються найоперативніші новини з чужих тіктоків та стрімів швидше за пресу. І тому до речі преса давно любить поширювати такі матеріали. Тож тут нічого дивного.
2. Зараз все блогери, недоблогери і навіть не блогери а люди які мають хоч з пару сотень підписників в соцмережах давно знімають і нарізають такі відоси на шортси в Ютубі і сторіси в Інсті. Ти просто мабуть старе пердло яке не відбиває в якому світі живе але всюди бачить зраду натренованим зором комітетчика ))))))
Соцгородок - соціальне житло для бидла з бараків. Соціальне житло зі сральником на вулиці для декількох будинків.
І робота поруч, хімволокно, трамвайне депо, механічний завод .....
Приходь після перемоги!
Мечтали про шашлыки?
Вот и получили ....
А могли бы жить при Барыге
Обыденно
Каждый день на работу и обратно
Детки в школах и садах с отоплением
Летом на море или в Европу по безвизу
Какая скука!!!
Зато сейчас какой движ!!!!!
Спасибо Владимиру Александровичу !
Век не забуду...
Ані стида, ані совісті, ані адреси...