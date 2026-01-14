Пикник с глинтвейном и шашлыками устроили киевляне во дворе многоэтажек после нескольких суток без света. ВИДЕО

Вечером накануне жители многоэтажек в Киеве устроили импровизированный пикник прямо во дворах своих домов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, очевидцы отмечают, что после нескольких суток без электроснабжения люди решили провести время вместе на свежем воздухе. Среди угощений, которые можно увидеть на обнародованных кадрах, - глинтвейн и шашлык.

Пользователи соцсетей обращают внимание на атмосферу взаимоподдержки и спокойствия, несмотря на сложную ситуацию с электроснабжением. Официальные службы ранее сообщали о восстановительных работах и постепенном возвращении света в отдельные районы столицы.

Топ комментарии
+44
Хіба такий народ можна перемогти?
14.01.2026 15:10 Ответить
+18
Українську націю - не перемогти!👍👍👍👍👍👍
14.01.2026 15:12 Ответить
+18
Це називається поцілуйте москалі нас в сраку))
14.01.2026 15:38 Ответить
прівєтствую таке начінаніє
14.01.2026 15:07 Ответить
Я теж, але я не люблю смажить шашликі при таких низьких температурах. Найкомфортніша і практично оптимальна температура для смаження шашликів взимку - це від -5 до +5 Але що робить
14.01.2026 15:27 Ответить
буває ініціатива згори, як шашлики, а буває знизу, як Врадіївка. Путать не треба
14.01.2026 15:14 Ответить
Да ладно тобі, на відео молоді люди. Можливо навіть щойно приїхали із Буковеля
14.01.2026 15:18 Ответить
Топ-комент
14.01.2026 15:14 Ответить
ці криваві "шашлики" запам'ятать навіки !

.
14.01.2026 15:18 Ответить
можливо інші шашлики, бо я також кожного літа цим увлєкаюсь
14.01.2026 15:25 Ответить
Хіба ті хто розуміли з кого ті шашлики мали бути.
14.01.2026 15:37 Ответить
ой це ви прямо так противно у десяточку ,сказали 100% 👍...
14.01.2026 16:06 Ответить
Дякую тобі Господу, що я українка!
14.01.2026 15:47 Ответить
Чекайте, але ж обіцяли в травні...
14.01.2026 15:11 Ответить
може ЗЄлєнін вже оголосив про відосику травень ?

що там на марафеті кажуть?

.
14.01.2026 15:20 Ответить
...а марахвон ще є? бо я щось забув, коли дивився ту пургу
14.01.2026 15:22 Ответить
14.01.2026 15:54 Ответить
І бухло норм, не якийсь там хлібний дар чи інший дешевий шмурдяк
14.01.2026 16:04 Ответить
👍 Весна скоро , будем жити , все буде Україна !!!
14.01.2026 16:08 Ответить
але не всі.....

.
15.01.2026 03:58 Ответить
нагадує Майдан (до кривавих подій) тільки тут зі спиртним 🙂
14.01.2026 15:12 Ответить
Як пси?
14.01.2026 15:18 Ответить
Вони на натовп не йдуть бо боязко і можна отримати звіздюлей, а от на поодиноких накидаються натовпом наче шакали..хто б міг подумати , пройти шлях від черг під тцк в 22 році , і про отаке позорище.
14.01.2026 15:55 Ответить
ти перебільшуєш залежність українців від влади. Були б у мене в кишенях пачки грошей, то я б так само сусідів пригостив би
14.01.2026 15:17 Ответить
начінаєтся...
14.01.2026 15:16 Ответить
лисого з кварталу іетерв'ю дати ?
14.01.2026 15:19 Ответить
Де ти побачила на відосику купу чоловіків 25-60, що ховаючись від викрадачів тцк бухають водяру?
14.01.2026 15:20 Ответить
ви ніпанімаете ето другое!
14.01.2026 15:21 Ответить
Пікнік під час війни, ой ***...
Може ще не їсти і не срати раз під час війни?
Я навіть на Донбасі той шашлик їв періодично і шо ти мені на це скажеш?
14.01.2026 15:47 Ответить
зі сторони бункера, який їсть ледь теплу мівіну і скумбрію по 8 гривень за кіло
14.01.2026 15:21 Ответить
Відразу видно некиянина.
Це не перший і не єдиний відосик!
14.01.2026 15:21 Ответить
По перше, це легко можна подивитися в гуглі.
По друге всі кияни знають, про пікники на вулицях, і особливо на лівому березі.
По третє: ніщебродський соцгородок був збудований для бидло пролетаріата. Що б працювали в промзоні навкруги.
Строітєлєй? Бвс?
14.01.2026 15:40 Ответить
Ти хочеш сказити що знаєш за всі 3 млн киян чи смажать вони шашлики під час блекауту чи ні? )))
А в Буковелі певне одні харків'яни з одеситами туснячать зараз, а всі кияни певне мобілізувались чи як?
14.01.2026 15:49 Ответить
Там цього гуся забанили, то я процитую його накид і відповім.

=============

Прийшов на допомогу колезі, Юрасік? Я можу аргументовано відповісти, чому я вважаю саме так. Давай прикинемо два варіанти:
1) Чуваки дійсно зібралися на шашлик потусити під час блекауту. Один з них назнімав це все і виклав у себе в на ноунейм сторінці сторіс в соцмережі. Яка вірогідність того, що журналісти це побачать і про це напишуть? Десь нуль цілих, хрін десятих.
2) Відео знімалось з самого початку як постановочне про потужну незламність. Звідси, до речі, і особливості зйомки з крупним планом на їжу і напої і панораму на висотки. Відповідно, швидко пішло в тиражування ЗМІ.
Який варіант більш вірогідний? Думаю, що відповідь цілком очевидна. Разом з цим, не стверджую, що таких подій нема. Впевнений, що є. Але оцей пафос тут взагалі ні до чого, бо об'єктивно ситуація в Києві просто нереально хрінова.

=======================

1. вірогідність цього в 21 сторіччі дуже велика томущо зараз люди дізнаються найоперативніші новини з чужих тіктоків та стрімів швидше за пресу. І тому до речі преса давно любить поширювати такі матеріали. Тож тут нічого дивного.
2. Зараз все блогери, недоблогери і навіть не блогери а люди які мають хоч з пару сотень підписників в соцмережах давно знімають і нарізають такі відоси на шортси в Ютубі і сторіси в Інсті. Ти просто мабуть старе пердло яке не відбиває в якому світі живе але всюди бачить зраду натренованим зором комітетчика ))))))
15.01.2026 13:22 Ответить
Соцгородок. Райісполком?
Соцгородок - соціальне житло для бидла з бараків. Соціальне житло зі сральником на вулиці для декількох будинків.
І робота поруч, хімволокно, трамвайне депо, механічний завод .....
14.01.2026 16:11 Ответить
О, земляк з Будівельників і БВС поруч. Про "ніщебродськиц" не згодний. Такий самий як і решта районів Києва. У нас в будинку мешкали різні люди: міліціанти, робочі, інженери, керівники, таксісти, військові, злочинці, охоронці злочинців, фронтовіки, ветерани, вчителі, викладачі і т.і.
14.01.2026 17:03 Ответить
Не показуйте таке кацапам, а то їх кіндратій схвате від заздрісті!
14.01.2026 15:19 Ответить
Молодці! Яскравий приклад незламності та взаємопідтримки!
14.01.2026 15:19 Ответить
а можна без глінтвейна але зі світлом?
14.01.2026 15:25 Ответить
Ніт!
Приходь після перемоги!
14.01.2026 15:42 Ответить
Я не думаю, що ***** змусить таких себе полюбити.
14.01.2026 15:53 Ответить
Оце нормальна двіжуха, а не ********** фігня.
14.01.2026 16:01 Ответить
Кріпіться!
14.01.2026 16:08 Ответить
Какая милота. Может так и оставить? Совок не победить)) По мотивам советского позднеперестроечного фильма "Фрнтан". Советую посмотреть. Прям наша реальность. И про стыреные унитазы и про разваливающийся дом. Символичное кино.
14.01.2026 16:17 Ответить
"Дать лЮдям свет!!!") Будто нашу реальность и снимали. Только без войны
14.01.2026 16:19 Ответить
Сюжет та фото - нашо це. Можливо для порівняння - https://www.youtube.com/shorts/o9XL8ZxxQ0o
14.01.2026 16:40 Ответить
Бог всегда исполняет мечты!
Мечтали про шашлыки?
Вот и получили ....
А могли бы жить при Барыге
Обыденно
Каждый день на работу и обратно
Детки в школах и садах с отоплением
Летом на море или в Европу по безвизу
Какая скука!!!
Зато сейчас какой движ!!!!!
Спасибо Владимиру Александровичу !
Век не забуду...
14.01.2026 16:44 Ответить
Не прйшло й 4-х років як були обіцянки шашликів)
14.01.2026 16:48 Ответить
Якщо десь чую, або читаю зрадливе слово "шашлик", відразу в думці війна, зрада, смуток, біль і огида на все смарагдово-квартальне.
14.01.2026 17:33 Ответить
Ну як так можна?
Ані стида, ані совісті, ані адреси...
14.01.2026 17:51 Ответить
Кияни, дорогі українці! Ви - молодці, не падайте духом! Тримаймося, гуртуймося! Україна була, є і БУДЕ!
14.01.2026 19:52 Ответить
..
14.01.2026 20:28 Ответить
 
 