Пікнік із глінтвейном та шашликами влаштували кияни у дворі багатоповерхівок після кількох діб без світла. ВIДЕО

Увечері напередодні мешканці багатоповерхівок у Києві влаштували імпровізований пікнік просто у дворах своїх будинків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, очевидці зазначають, що після кількох діб без електропостачання люди вирішили провести час разом на свіжому повітрі. Серед частувань, які можна побачити на оприлюднених кадрах, - глінтвейн та шашлик.

Користувачі соцмереж звертають увагу на атмосферу взаємопідтримки та спокою, попри складну ситуацію з електропостачанням. Офіційні служби раніше повідомляли про відновлювальні роботи та поступове повернення світла в окремі райони столиці.

Читайте: У Києві 400 будинків залишаються без опалення після атаки Росії, - КМДА

Також дивіться: Шмигаль про енергокризу: Харків був готовий, Київ - ні, - Шмигаль. ВIДЕО

Топ коментарі
+44
Хіба такий народ можна перемогти?
14.01.2026 15:10 Відповісти
+18
Українську націю - не перемогти!👍👍👍👍👍👍
14.01.2026 15:12 Відповісти
+18
Це називається поцілуйте москалі нас в сраку))
14.01.2026 15:38 Відповісти
прівєтствую таке начінаніє
14.01.2026 15:07 Відповісти
Я теж, але я не люблю смажить шашликі при таких низьких температурах. Найкомфортніша і практично оптимальна температура для смаження шашликів взимку - це від -5 до +5 Але що робить
14.01.2026 15:27 Відповісти
Хіба такий народ можна перемогти?
показати весь коментар
14.01.2026 15:10 Відповісти
буває ініціатива згори, як шашлики, а буває знизу, як Врадіївка. Путать не треба
14.01.2026 15:14 Відповісти
Да ладно тобі, на відео молоді люди. Можливо навіть щойно приїхали із Буковеля
14.01.2026 15:18 Відповісти
Топ-комент
14.01.2026 15:14 Відповісти
ці криваві "шашлики" запам'ятать навіки !

14.01.2026 15:18 Відповісти
можливо інші шашлики, бо я також кожного літа цим увлєкаюсь
14.01.2026 15:25 Відповісти
Хіба ті хто розуміли з кого ті шашлики мали бути.
14.01.2026 15:37 Відповісти
ой це ви прямо так противно у десяточку ,сказали 100% 👍...
14.01.2026 16:06 Відповісти
Дякую тобі Господу, що я українка!
14.01.2026 15:47 Відповісти
Чекайте, але ж обіцяли в травні...
14.01.2026 15:11 Відповісти
може ЗЄлєнін вже оголосив про відосику травень ?

що там на марафеті кажуть?

14.01.2026 15:20 Відповісти
...а марахвон ще є? бо я щось забув, коли дивився ту пургу
14.01.2026 15:22 Відповісти
Українську націю - не перемогти!👍👍👍👍👍👍
показати весь коментар
14.01.2026 15:12 Відповісти
14.01.2026 15:54 Відповісти
І бухло норм, не якийсь там хлібний дар чи інший дешевий шмурдяк
14.01.2026 16:04 Відповісти
👍 Весна скоро , будем жити , все буде Україна !!!
14.01.2026 16:08 Відповісти
але не всі.....

15.01.2026 03:58 Відповісти
нагадує Майдан (до кривавих подій) тільки тут зі спиртним 🙂
14.01.2026 15:12 Відповісти
Як пси?
14.01.2026 15:18 Відповісти
Вони на натовп не йдуть бо боязко і можна отримати звіздюлей, а от на поодиноких накидаються натовпом наче шакали..хто б міг подумати , пройти шлях від черг під тцк в 22 році , і про отаке позорище.
14.01.2026 15:55 Відповісти
ти перебільшуєш залежність українців від влади. Були б у мене в кишенях пачки грошей, то я б так само сусідів пригостив би
14.01.2026 15:17 Відповісти
начінаєтся...
14.01.2026 15:16 Відповісти
лисого з кварталу іетерв'ю дати ?
14.01.2026 15:19 Відповісти
Де ти побачила на відосику купу чоловіків 25-60, що ховаючись від викрадачів тцк бухають водяру?
14.01.2026 15:20 Відповісти
ви ніпанімаете ето другое!
14.01.2026 15:21 Відповісти
Пікнік під час війни, ой ***...
Може ще не їсти і не срати раз під час війни?
Я навіть на Донбасі той шашлик їв періодично і шо ти мені на це скажеш?
14.01.2026 15:47 Відповісти
зі сторони бункера, який їсть ледь теплу мівіну і скумбрію по 8 гривень за кіло
14.01.2026 15:21 Відповісти
Відразу видно некиянина.
Це не перший і не єдиний відосик!
14.01.2026 15:21 Відповісти
По перше, це легко можна подивитися в гуглі.
По друге всі кияни знають, про пікники на вулицях, і особливо на лівому березі.
По третє: ніщебродський соцгородок був збудований для бидло пролетаріата. Що б працювали в промзоні навкруги.
Строітєлєй? Бвс?
14.01.2026 15:40 Відповісти
Ти хочеш сказити що знаєш за всі 3 млн киян чи смажать вони шашлики під час блекауту чи ні? )))
А в Буковелі певне одні харків'яни з одеситами туснячать зараз, а всі кияни певне мобілізувались чи як?
14.01.2026 15:49 Відповісти
Там цього гуся забанили, то я процитую його накид і відповім.

Прийшов на допомогу колезі, Юрасік? Я можу аргументовано відповісти, чому я вважаю саме так. Давай прикинемо два варіанти:
1) Чуваки дійсно зібралися на шашлик потусити під час блекауту. Один з них назнімав це все і виклав у себе в на ноунейм сторінці сторіс в соцмережі. Яка вірогідність того, що журналісти це побачать і про це напишуть? Десь нуль цілих, хрін десятих.
2) Відео знімалось з самого початку як постановочне про потужну незламність. Звідси, до речі, і особливості зйомки з крупним планом на їжу і напої і панораму на висотки. Відповідно, швидко пішло в тиражування ЗМІ.
Який варіант більш вірогідний? Думаю, що відповідь цілком очевидна. Разом з цим, не стверджую, що таких подій нема. Впевнений, що є. Але оцей пафос тут взагалі ні до чого, бо об'єктивно ситуація в Києві просто нереально хрінова.

1. вірогідність цього в 21 сторіччі дуже велика томущо зараз люди дізнаються найоперативніші новини з чужих тіктоків та стрімів швидше за пресу. І тому до речі преса давно любить поширювати такі матеріали. Тож тут нічого дивного.
2. Зараз все блогери, недоблогери і навіть не блогери а люди які мають хоч з пару сотень підписників в соцмережах давно знімають і нарізають такі відоси на шортси в Ютубі і сторіси в Інсті. Ти просто мабуть старе пердло яке не відбиває в якому світі живе але всюди бачить зраду натренованим зором комітетчика ))))))
15.01.2026 13:22 Відповісти
Соцгородок. Райісполком?
Соцгородок - соціальне житло для бидла з бараків. Соціальне житло зі сральником на вулиці для декількох будинків.
І робота поруч, хімволокно, трамвайне депо, механічний завод .....
14.01.2026 16:11 Відповісти
О, земляк з Будівельників і БВС поруч. Про "ніщебродськиц" не згодний. Такий самий як і решта районів Києва. У нас в будинку мешкали різні люди: міліціанти, робочі, інженери, керівники, таксісти, військові, злочинці, охоронці злочинців, фронтовіки, ветерани, вчителі, викладачі і т.і.
14.01.2026 17:03 Відповісти
Не показуйте таке кацапам, а то їх кіндратій схвате від заздрісті!
14.01.2026 15:19 Відповісти
Молодці! Яскравий приклад незламності та взаємопідтримки!
14.01.2026 15:19 Відповісти
а можна без глінтвейна але зі світлом?
14.01.2026 15:25 Відповісти
Ніт!
Приходь після перемоги!
14.01.2026 15:42 Відповісти
Це називається поцілуйте москалі нас в сраку))
показати весь коментар
14.01.2026 15:38 Відповісти
Я не думаю, що ***** змусить таких себе полюбити.
14.01.2026 15:53 Відповісти
Оце нормальна двіжуха, а не ********** фігня.
14.01.2026 16:01 Відповісти
Кріпіться!
14.01.2026 16:08 Відповісти
Какая милота. Может так и оставить? Совок не победить)) По мотивам советского позднеперестроечного фильма "Фрнтан". Советую посмотреть. Прям наша реальность. И про стыреные унитазы и про разваливающийся дом. Символичное кино.
14.01.2026 16:17 Відповісти
"Дать лЮдям свет!!!") Будто нашу реальность и снимали. Только без войны
14.01.2026 16:19 Відповісти
Сюжет та фото - нашо це. Можливо для порівняння - https://www.youtube.com/shorts/o9XL8ZxxQ0o
14.01.2026 16:40 Відповісти
Бог всегда исполняет мечты!
Мечтали про шашлыки?
Вот и получили ....
А могли бы жить при Барыге
Обыденно
Каждый день на работу и обратно
Детки в школах и садах с отоплением
Летом на море или в Европу по безвизу
Какая скука!!!
Зато сейчас какой движ!!!!!
Спасибо Владимиру Александровичу !
Век не забуду...
14.01.2026 16:44 Відповісти
Не прйшло й 4-х років як були обіцянки шашликів)
14.01.2026 16:48 Відповісти
Якщо десь чую, або читаю зрадливе слово "шашлик", відразу в думці війна, зрада, смуток, біль і огида на все смарагдово-квартальне.
14.01.2026 17:33 Відповісти
Ну як так можна?
Ані стида, ані совісті, ані адреси...
14.01.2026 17:51 Відповісти
Кияни, дорогі українці! Ви - молодці, не падайте духом! Тримаймося, гуртуймося! Україна була, є і БУДЕ!
14.01.2026 19:52 Відповісти
14.01.2026 20:28 Відповісти
 
 