Пікнік із глінтвейном та шашликами влаштували кияни у дворі багатоповерхівок після кількох діб без світла. ВIДЕО

Увечері напередодні мешканці багатоповерхівок у Києві влаштували імпровізований пікнік просто у дворах своїх будинків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, очевидці зазначають, що після кількох діб без електропостачання люди вирішили провести час разом на свіжому повітрі. Серед частувань, які можна побачити на оприлюднених кадрах, - глінтвейн та шашлик.

Користувачі соцмереж звертають увагу на атмосферу взаємопідтримки та спокою, попри складну ситуацію з електропостачанням. Офіційні служби раніше повідомляли про відновлювальні роботи та поступове повернення світла в окремі райони столиці.

