10 223 68
Пікнік із глінтвейном та шашликами влаштували кияни у дворі багатоповерхівок після кількох діб без світла. ВIДЕО
Увечері напередодні мешканці багатоповерхівок у Києві влаштували імпровізований пікнік просто у дворах своїх будинків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, очевидці зазначають, що після кількох діб без електропостачання люди вирішили провести час разом на свіжому повітрі. Серед частувань, які можна побачити на оприлюднених кадрах, - глінтвейн та шашлик.
Користувачі соцмереж звертають увагу на атмосферу взаємопідтримки та спокою, попри складну ситуацію з електропостачанням. Офіційні служби раніше повідомляли про відновлювальні роботи та поступове повернення світла в окремі райони столиці.
Топ коментарі
+44 Ярослава Панькив #554881
показати весь коментар14.01.2026 15:10 Відповісти Посилання
+18 Bad Robot
показати весь коментар14.01.2026 15:12 Відповісти Посилання
+18 Сергій #594355
показати весь коментар14.01.2026 15:38 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
що там на марафеті кажуть?
Може ще не їсти і не срати раз під час війни?
Я навіть на Донбасі той шашлик їв періодично і шо ти мені на це скажеш?
Це не перший і не єдиний відосик!
По друге всі кияни знають, про пікники на вулицях, і особливо на лівому березі.
По третє: ніщебродський соцгородок був збудований для бидло пролетаріата. Що б працювали в промзоні навкруги.
Строітєлєй? Бвс?
А в Буковелі певне одні харків'яни з одеситами туснячать зараз, а всі кияни певне мобілізувались чи як?
Прийшов на допомогу колезі, Юрасік? Я можу аргументовано відповісти, чому я вважаю саме так. Давай прикинемо два варіанти:
1) Чуваки дійсно зібралися на шашлик потусити під час блекауту. Один з них назнімав це все і виклав у себе в на ноунейм сторінці сторіс в соцмережі. Яка вірогідність того, що журналісти це побачать і про це напишуть? Десь нуль цілих, хрін десятих.
2) Відео знімалось з самого початку як постановочне про потужну незламність. Звідси, до речі, і особливості зйомки з крупним планом на їжу і напої і панораму на висотки. Відповідно, швидко пішло в тиражування ЗМІ.
Який варіант більш вірогідний? Думаю, що відповідь цілком очевидна. Разом з цим, не стверджую, що таких подій нема. Впевнений, що є. Але оцей пафос тут взагалі ні до чого, бо об'єктивно ситуація в Києві просто нереально хрінова.
1. вірогідність цього в 21 сторіччі дуже велика томущо зараз люди дізнаються найоперативніші новини з чужих тіктоків та стрімів швидше за пресу. І тому до речі преса давно любить поширювати такі матеріали. Тож тут нічого дивного.
2. Зараз все блогери, недоблогери і навіть не блогери а люди які мають хоч з пару сотень підписників в соцмережах давно знімають і нарізають такі відоси на шортси в Ютубі і сторіси в Інсті. Ти просто мабуть старе пердло яке не відбиває в якому світі живе але всюди бачить зраду натренованим зором комітетчика ))))))
Соцгородок - соціальне житло для бидла з бараків. Соціальне житло зі сральником на вулиці для декількох будинків.
І робота поруч, хімволокно, трамвайне депо, механічний завод .....
Приходь після перемоги!
Мечтали про шашлыки?
Вот и получили ....
А могли бы жить при Барыге
Обыденно
Каждый день на работу и обратно
Детки в школах и садах с отоплением
Летом на море или в Европу по безвизу
Какая скука!!!
Зато сейчас какой движ!!!!!
Спасибо Владимиру Александровичу !
Век не забуду...
Ані стида, ані совісті, ані адреси...