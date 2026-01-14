Торецк окутан оптоволоконными кабелями от дронов. ВИДЕО

Российская армия оставила свой след в Донецкой области в городе Торецк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на распространенных в соцсетях кадрах видно, что улицы и окрестности города покрыты тонкими кабелями оптоволокна, похожими на паутину.

Это кабели, которые применяются для управления беспилотниками и передачи сигнала во время боевых вылетов, когда работает РЭБ.

Километры таких кабелей от дронов окутали украинский разрушенный город.

Смотрите также: Тысячи километров разбросанных оптоволоконных кабелей по местности: кадры бойцов "Омеги". ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Километры оптоволокна от FPV-дронов оповили украинские поля на Купянском направлении. ВИДЕО