Торецк окутан оптоволоконными кабелями от дронов. ВИДЕО
Российская армия оставила свой след в Донецкой области в городе Торецк.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на распространенных в соцсетях кадрах видно, что улицы и окрестности города покрыты тонкими кабелями оптоволокна, похожими на паутину.
Это кабели, которые применяются для управления беспилотниками и передачи сигнала во время боевых вылетов, когда работает РЭБ.
Километры таких кабелей от дронов окутали украинский разрушенный город.
Ну звичайно всі вибухи на кілька порядків сильніше отруюють, солі важких металів і інша Потужність..