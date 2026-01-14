Торецк окутан оптоволоконными кабелями от дронов. ВИДЕО

Российская армия оставила свой след в Донецкой области в городе Торецк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на распространенных в соцсетях кадрах видно, что улицы и окрестности города покрыты тонкими кабелями оптоволокна, похожими на паутину.

Это кабели, которые применяются для управления беспилотниками и передачи сигнала во время боевых вылетов, когда работает РЭБ.

Километры таких кабелей от дронов окутали украинский разрушенный город.

Был мирный, хоть и депрессивный городок. Никому не мешал. Но русня решила его стереть в ноль
14.01.2026 19:27 Ответить
50-70 баксов котушка 20км
14.01.2026 19:44 Ответить
Так повинна виглядати москва !!!
14.01.2026 20:04 Ответить
Це саме по собі вже екологічна біда. Хімічна промисловість все ж таки, причому дуже алергенна, шкідлива робітникам...
Ну звичайно всі вибухи на кілька порядків сильніше отруюють, солі важких металів і інша Потужність..
14.01.2026 23:29 Ответить
 
 