Торецьк оповитий оптоволоконними кабелями від дронів. ВIДЕО

Російська армія залишила свій слід в Донецькій області у місті Торецьк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на поширених у соцмережах кадрах видно, що вулиці та околиці міста вкриті тонкими кабелями оптоволокна, схожими на павутиння.

Це кабелі, які застосовуються для керування безпілотниками та передачі сигналу під час бойових вильотів, коли працює РЕБ.

Кілометри таких кабелів від дронів оповили українське зруйноване місто.

