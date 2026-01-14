Торецьк оповитий оптоволоконними кабелями від дронів. ВIДЕО

Російська армія залишила свій слід в Донецькій області у місті Торецьк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на поширених у соцмережах кадрах видно, що вулиці та околиці міста вкриті тонкими кабелями оптоволокна, схожими на павутиння.

Це кабелі, які застосовуються для керування безпілотниками та передачі сигналу під час бойових вильотів, коли працює РЕБ.

Кілометри таких кабелів від дронів оповили українське зруйноване місто.

Был мирный, хоть и депрессивный городок. Никому не мешал. Но русня решила его стереть в ноль
14.01.2026 19:27 Відповісти
50-70 баксов котушка 20км
14.01.2026 19:44 Відповісти
Так повинна виглядати москва !!!
14.01.2026 20:04 Відповісти
Це саме по собі вже екологічна біда. Хімічна промисловість все ж таки, причому дуже алергенна, шкідлива робітникам...
Ну звичайно всі вибухи на кілька порядків сильніше отруюють, солі важких металів і інша Потужність..
14.01.2026 23:29 Відповісти
 
 