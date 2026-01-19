Оккупант долго бегает по лесу, тщетно прячась от украинского дрона

Бойцы знаменитого подразделения 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра" опубликовали кадры мастерской работы оператора дрона. Видео демонстрирует настоящую психологическую и техническую дуэль между украинским пилотом и российским захватчиком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах зафиксировано, как оккупант, заметив угрозу в небе, пытается спасти свою жизнь бегством. Он долгое время маневрирует перелеском, пытаясь спрятаться за деревьями и запутать траекторию полета беспилотника.

Мастерство оператора

Несмотря на сложные условия и постоянные маневры цели, оператор "Птахів Мадяра" проявил железную выдержку. Он терпеливо сопровождал врага, выжидая идеальный момент для атаки. Когда оккупант истощился и допустил ошибку, был нанесен единственный, но фатальный удар.

"В него попал дрон и он погиб. Работает 414 ОБрБпС "Птахи Мадяра", - говорится в комментарии к записи.

