Оккупант долго бегает по лесу, тщетно прячась от украинского дрона

Бойцы знаменитого подразделения 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра" опубликовали кадры мастерской работы оператора дрона. Видео демонстрирует настоящую психологическую и техническую дуэль между украинским пилотом и российским захватчиком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах зафиксировано, как оккупант, заметив угрозу в небе, пытается спасти свою жизнь бегством. Он долгое время маневрирует перелеском, пытаясь спрятаться за деревьями и запутать траекторию полета беспилотника.

Мастерство оператора

Несмотря на сложные условия и постоянные маневры цели, оператор "Птахів Мадяра" проявил железную выдержку. Он терпеливо сопровождал врага, выжидая идеальный момент для атаки. Когда оккупант истощился и допустил ошибку, был нанесен единственный, но фатальный удар.

"В него попал дрон и он погиб. Работает 414 ОБрБпС "Птахи Мадяра", - говорится в комментарии к записи.

И потом они нашли друг друга.. )
19.01.2026 15:40 Ответить
Довго бігав, та сдох втомленим
19.01.2026 16:42 Ответить
бистрая двіжуха, як казав їхній вождь
19.01.2026 17:56 Ответить
А міг би москалик вдома пивасик попивати та нахвалювати Ху..ла.
19.01.2026 18:19 Ответить
Недолго музыка играла...©
20.01.2026 03:41 Ответить
 
 