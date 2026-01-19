Окупант довго бігає переліском, марно ховаючись від українського дрона

Бійці славетного підрозділу 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра" опублікували кадри майстерної роботи оператора дрона. Відео демонструє справжню психологічну та технічну дуель між українським пілотом та російським загарбником.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах зафіксовано, як окупант, помітивши загрозу в небі, намагається врятувати своє життя втечею. Він тривалий час маневрує переліском, намагаючись сховатися за деревами та заплутати траєкторію польоту безпілотника.

Майстерність оператора

Попри складні умови та постійні маневри цілі, оператор "Птахів Мадяра" виявив залізну витримку. Він терпляче супроводжував ворога, вичікуючи ідеальний момент для атаки. Коли окупант виснажився і припустився помилки, було здійснено один-єдиний, але фатальний удар.

"В нього влучив дрон і він помер. Працює 414 ОБрБпС "Птахи Мадяра", - йдеться у коментарі хо запису.

Дивіться: "Птахи Мадяра" відбили штурм та розгромили бронетехніку ворога на Донеччині. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБС завдали удару по території Донецького аеропорту, де окупанти складували "Шахеди". ВIДЕО