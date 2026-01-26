1 423 5
Пограничники уничтожили 232 оккупантов на Южно-Слобожанском направлении
За неделю на Южно-Слобожанском направлении пограничники уничтожили 232 оккупантов, которые продолжают штурмовые действия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, несмотря на значительные потери, противник не прекращает попыток штурмов, подтягивая дополнительные резервы.
Украинские защитники ликвидировали 113 рашистов, еще 119 - ранили.
Пограничники удерживают свои позиции, отражают вражеские атаки и блокируют попытки оккупантов прорваться через государственную границу Украины.
Кадры опубликованы в официальном телеграм-канале ГПСУ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Luk Viktor
показать весь комментарий26.01.2026 21:01 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Luk Viktor
показать весь комментарий26.01.2026 21:03 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
✘
Vladislav
показать весь комментарий26.01.2026 22:56 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий26.01.2026 23:34 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль