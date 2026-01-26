Прикордонники уразили 232 окупанти на Південно-Слобожанському напрямку

За тиждень на Південно-Слобожанському напрямку прикордонники уразили 232 окупанти, які продовжують штурмові дії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, попри значні втрати противник не припиняє спроб штурмів, підтягуючи додаткові резерви.

Українські захисники ліквідували 113 рашистів, ще 119 - поранили.

Прикордонники утримують свої позиції, відбивають ворожі атаки та блокують намагання окупантів прорватися через державний кордон України.

Кадри опубліковано в офіційному телеграм-каналі ДПСУ.

"Йшли на Берлін" - але щось пішло не так!
26.01.2026 21:01 Відповісти
Прикордонникам - РЕСПЕКТ! Але башня у них фуфло... був ...
26.01.2026 21:03 Відповісти
Все крутяк, молодці, але забрюлювання росіянців це неподобство!!!
26.01.2026 22:56 Відповісти
Крим, ДПСУ, кордон, Донбас - Наш!
26.01.2026 23:34 Відповісти
 
 