Бойцы НГУ "Рубеж" эвакуировали 4 гражданских из города Белецкое

Бойцы бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины эвакуировали четырех гражданских.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эвакуация состоялась из города Белецкое.

Несмотря на постоянную угрозу с воздуха, бойцы 4-го батальона оперативного назначения "Сила Свободы" бригады "Рубеж" вывезли гражданских из разрушенного города.

"Мы призываем всех жителей прифронтовых территорий вовремя эвакуироваться, чтобы не подвергать себя и военных опасности", - добавляется в комментариях к видео.

