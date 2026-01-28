Бойцы НГУ "Рубеж" эвакуировали 4 гражданских из города Белецкое
Бойцы бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины эвакуировали четырех гражданских.
Как сообщает Цензор.НЕТ, эвакуация состоялась из города Белецкое.
Несмотря на постоянную угрозу с воздуха, бойцы 4-го батальона оперативного назначения "Сила Свободы" бригады "Рубеж" вывезли гражданских из разрушенного города.
"Мы призываем всех жителей прифронтовых территорий вовремя эвакуироваться, чтобы не подвергать себя и военных опасности", - добавляется в комментариях к видео.
