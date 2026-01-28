Бійці НГУ "Рубіж" евакуювали 4 цивільних з міста Білецьке

Бійці бригади "Рубіж" Національної гвардії України евакуювали чотирьох цивільних.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, евакуація відбулася з міста Білецьке.

Попри постійну загрозу з повітря, бійці 4-го батальйону оперативного призначення "Сила Свободи" бригади "Рубіж" вивезли цивільних зі зруйнованого міста.

"Ми закликаємо всіх жителів прифронтових територій вчасно евакуюватися, аби не наражати себе та військових на небезпеку", - додається у коментарях до відео.

