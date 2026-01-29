Зеленский почтил память Героев Крут
В День памяти Героев Крут президент Владимир Зеленский на Аскольдовой могиле отдал дань уважения павшим героям, которые сдерживали наступление большевиков на Киев 29 января 1918 года.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Память Героев Крут
"Сегодня чтим память наших героев – Героев Крут. Защитников, которые сдерживали наступление большевиков на Киев 29 января 1918 года. Они стояли против значительно более сильного врага, потому что просто не могли иначе. Как и наши люди сейчас, так же верили в Украину и так же встали на ее защиту, когда это было труднее всего", - отметил президент.
Защита Украины от агрессии РФ
Зеленский подчеркнул, что независимость Украины основана именно на таких людях, которые в разное время защищали Украину от российской агрессии.
"Как и Марк Паславский, Александр Клитинский, Дмитрий Коцюбайло, Андрей Пильщиков, Павел Петриченко, Любомир Соченко. Каждого и каждую мы помним", - добавил он.
Ці "рісовки" агента ФСБ буратино на кістках героів Украіни просто мерзенни. Бо він- москаль як зовні так і в середині, який щиро ненавидить Украіну та украінців.
Володимир Винниченко, як голова Генерального секретаріату УЦР, до початку збройної агресії (наступу армії Муравйова) не вбачав потреби у регулярній армії та вважав, що до війни з більшовиками не дійде. Його позиція, орієнтована на соціалістичні ідеали та недовіру до мілітаризму, призвела до ігнорування створення ефективних збройних сил, що ускладнило захист УНР. Це те ж саме скорочення армії, розмінування Чонгару, закриття ракетних програм сторічної давності.
Українці дякують героям, які загинули за свободу України, а NNN дякує за це Зеленському
