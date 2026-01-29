Зеленский почтил память Героев Крут

В День памяти Героев Крут президент Владимир Зеленский на Аскольдовой могиле отдал дань уважения павшим героям, которые сдерживали наступление большевиков на Киев 29 января 1918 года.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Память Героев Крут

"Сегодня чтим память наших героев – Героев Крут. Защитников, которые сдерживали наступление большевиков на Киев 29 января 1918 года. Они стояли против значительно более сильного врага, потому что просто не могли иначе. Как и наши люди сейчас, так же верили в Украину и так же встали на ее защиту, когда это было труднее всего", - отметил президент.

Читайте также: Рада приняла в первом чтении законопроект об общенациональной минуте молчания

Защита Украины от агрессии РФ

Зеленский подчеркнул, что независимость Украины основана именно на таких людях, которые в разное время защищали Украину от российской агрессии.

"Как и Марк Паславский, Александр Клитинский, Дмитрий Коцюбайло, Андрей Пильщиков, Павел Петриченко, Любомир Соченко. Каждого и каждую мы помним", - добавил он.

Смотрите также: Памятный знак Десантно-штурмовым войскам открыли в Киеве. ФОТОрепортаж