Зеленський ушанував пам’ять Героїв Крут
У День пам’яті Героїв Крут президент Володимир Зеленський на Аскольдовій могилі віддав шану полеглим героям, які стримували наступ більшовиків на Київ 29 січня 1918 року.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Пам’ять Героїв Крут
"Сьогодні вшановуємо пам’ять наших героїв – Героїв Крут. Захисників, які стримували наступ більшовиків на Київ 29 січня 1918 року. Вони стояли проти значно сильнішого ворога, бо просто не могли інакше. Як і наші люди зараз, так само вірили в Україну і так само стали на її захист, коли це було найважче", - зазначив президент.
Захист Україну від агресії РФ
Зеленський наголосив, що незалежність України ґрунтується саме на таких людях, які в різні часи захищали Україну від російської агресії.
"Як і Марк Паславський, Олександр Клітинський, Дмитро Коцюбайло, Андрій Пільщиков, Павло Петриченко, Любомир Соченко. Кожного й кожну ми памʼятаємо", - додав він.
Володимир Винниченко, як голова Генерального секретаріату УЦР, до початку збройної агресії (наступу армії Муравйова) не вбачав потреби у регулярній армії та вважав, що до війни з більшовиками не дійде. Його позиція, орієнтована на соціалістичні ідеали та недовіру до мілітаризму, призвела до ігнорування створення ефективних збройних сил, що ускладнило захист УНР. Це те ж саме скорочення армії, розмінування Чонгару, закриття ракетних програм сторічної давності.
