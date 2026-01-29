Зеленський ушанував пам’ять Героїв Крут

У День пам’яті Героїв Крут президент Володимир Зеленський на Аскольдовій могилі віддав шану полеглим героям, які стримували наступ більшовиків на Київ 29 січня 1918 року.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вшановуємо пам’ять наших героїв – Героїв Крут. Захисників, які стримували наступ більшовиків на Київ 29 січня 1918 року. Вони стояли проти значно сильнішого ворога, бо просто не могли інакше. Як і наші люди зараз, так само вірили в Україну і так само стали на її захист, коли це було найважче", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що незалежність України ґрунтується саме на таких людях, які в різні часи захищали Україну від російської агресії.

"Як і Марк Паславський, Олександр Клітинський, Дмитро Коцюбайло, Андрій Пільщиков, Павло Петриченко, Любомир Соченко. Кожного й кожну ми памʼятаємо", - додав він.

