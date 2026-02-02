Тащили ПВО в лес, чтобы спрятать: артиллерия 43-й ОАБр разбила вдребезги ЗРК "Бук" оккупантов

Бойцы 43-й отдельной артиллерийской бригады обнаружили вражескую ПВО оккупантов в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, разведка дронами зафиксировала ЗРК "Бук" среди открытой местности и передала информацию артиллеристам бригады.

На кадрах видно, что рашисты пытались убежать с техникой в лес, чтобы ее там спрятать, однако тщетно.

Артиллерия точным ударом разбила технику вдребезги вместе с личным составом оккупантов внутри.

армия РФ (22739) уничтожение (9772) артиллерия (733) 43 артиллерийская бригада большой мощност (27) дроны (7035) ЗРК (280)
ТЯГНУЛИ ЧИ ТЯГЛИ???
02.02.2026 16:49 Ответить
ТЯГЛИНУЛИ
02.02.2026 16:51 Ответить
Кацапи Бук кудись ТЯГЛИ
А може і ТЯГНУЛИ
Та пушкарі із ЗСУ
На друзки Бук рвонули ...
02.02.2026 16:57 Ответить
Артилеристи-просто красунчики.Це ж я так розумію -не постріл прямим наведенням.Браво!!!
02.02.2026 16:50 Ответить
эта новость уже была

Полювання на "Бук": артилеристи 43-ї бригади знищили цінний ЗРК окупантів (ВІДЕО) | Цензор.НЕТ
02.02.2026 16:54 Ответить
 
 