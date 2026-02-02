Тащили ПВО в лес, чтобы спрятать: артиллерия 43-й ОАБр разбила вдребезги ЗРК "Бук" оккупантов

Бойцы 43-й отдельной артиллерийской бригады обнаружили вражескую ПВО оккупантов в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, разведка дронами зафиксировала ЗРК "Бук" среди открытой местности и передала информацию артиллеристам бригады.

На кадрах видно, что рашисты пытались убежать с техникой в лес, чтобы ее там спрятать, однако тщетно.

Артиллерия точным ударом разбила технику вдребезги вместе с личным составом оккупантов внутри.

