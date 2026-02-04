Воин 12-й бригады "Азов" стрелковым огнем уничтожил 2 вражеских дрона-"ждуна" посреди дороги
Бойцы роты FPV батальона беспилотных систем 12-й бригады "Азов" во время возвращения с боевого задания уничтожили вражеские дроны-"ждуны".
Как сообщает Цензор.НЕТ, один из воинов стрелковым огнем мастерски поразил 2 БПЛА противника, которые ожидали украинскую технику на дороге.
На последних кадрах, снятых от первого лица украинским защитником, видно, как после нескольких выстрелов дрон оккупантов сразу взрывается посреди дороги.
Хлопці - титани !!!