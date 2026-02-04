РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9220 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Ближний стрелковый бой
4 129 8

Воин 12-й бригады "Азов" стрелковым огнем уничтожил 2 вражеских дрона-"ждуна" посреди дороги

Бойцы роты FPV батальона беспилотных систем 12-й бригады "Азов" во время возвращения с боевого задания уничтожили вражеские дроны-"ждуны".

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из воинов стрелковым огнем мастерски поразил 2 БПЛА противника, которые ожидали украинскую технику на дороге.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

На последних кадрах, снятых от первого лица украинским защитником, видно, как после нескольких выстрелов дрон оккупантов сразу взрывается посреди дороги.

Смотрите также: Боец батальона "Алькатрас" 93-й ОМБр во время движения к позициям сбил вражеский дрон стрелковым огнем. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты подразделения НГУ "Lasar's Group" отбили штурм и сожгли танки на Новопавловском направлении. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (9795) Азов (882) дроны (7068)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Снайпер - 2.0!
показать весь комментарий
04.02.2026 20:21 Ответить
Неперевершено !
Хлопці - титани !!!
показать весь комментарий
04.02.2026 20:23 Ответить
Щоб такою твердою була рука у тебе в глибокій старості, воїне. Мабуть якби то була голова х.уйла, то поцілив би з першого пострілу.
показать весь комментарий
04.02.2026 21:02 Ответить
Фантастика. Такім пострілам позаздрять найкращі стрільці дикого Заходу. Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
04.02.2026 21:38 Ответить
АЗОВ - СТАЛЬ!
показать весь комментарий
04.02.2026 22:48 Ответить
А чого "подвійні" підриви? На дронах стоїть пара зарядів?
показать весь комментарий
05.02.2026 00:26 Ответить
Передивись. Це склейка. Повтор для гарнішого ефекту.
показать весь комментарий
05.02.2026 09:54 Ответить
Ясно...
показать весь комментарий
05.02.2026 10:07 Ответить
 
 