Воин 12-й бригады "Азов" стрелковым огнем уничтожил 2 вражеских дрона-"ждуна" посреди дороги

Бойцы роты FPV батальона беспилотных систем 12-й бригады "Азов" во время возвращения с боевого задания уничтожили вражеские дроны-"ждуны".

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из воинов стрелковым огнем мастерски поразил 2 БПЛА противника, которые ожидали украинскую технику на дороге.

На последних кадрах, снятых от первого лица украинским защитником, видно, как после нескольких выстрелов дрон оккупантов сразу взрывается посреди дороги.

