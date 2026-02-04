Воїн 12-ї бригади "Азов" стрілецьким вогнем знищив 2 ворожі дрони-"ждуни" серед дороги
Бійці роти FPV батальйону безпілотних систем 12-ї бригади "Азов" під час повернення з бойового завдання знищили ворожі дрони-"ждуни".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із воїнів стрілецьким вогнем майстерно уразив 2 БпЛА противника, що очікували українську техніку на дорозі.
На останніх кадрах знятих від першого лиця українським захисником видно, як після кількох пострілів дрон окупантів одразу вибухає посеред дороги.
Хлопці - титани !!!