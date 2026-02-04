Воїн 12-ї бригади "Азов" стрілецьким вогнем знищив 2 ворожі дрони-"ждуни" серед дороги

Бійці роти FPV батальйону безпілотних систем 12-ї бригади "Азов" під час повернення з бойового завдання знищили ворожі дрони-"ждуни".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із воїнів стрілецьким вогнем майстерно уразив 2 БпЛА противника, що очікували українську техніку на дорозі.

На останніх кадрах знятих від першого лиця українським захисником видно, як після кількох пострілів дрон окупантів одразу вибухає посеред дороги.

Снайпер - 2.0!
04.02.2026 20:21 Відповісти
Неперевершено !
Хлопці - титани !!!
04.02.2026 20:23 Відповісти
Щоб такою твердою була рука у тебе в глибокій старості, воїне. Мабуть якби то була голова х.уйла, то поцілив би з першого пострілу.
04.02.2026 21:02 Відповісти
Фантастика. Такім пострілам позаздрять найкращі стрільці дикого Заходу. Слава ЗСУ!
04.02.2026 21:38 Відповісти
АЗОВ - СТАЛЬ!
04.02.2026 22:48 Відповісти
А чого "подвійні" підриви? На дронах стоїть пара зарядів?
05.02.2026 00:26 Відповісти
Передивись. Це склейка. Повтор для гарнішого ефекту.
05.02.2026 09:54 Відповісти
Ясно...
05.02.2026 10:07 Відповісти
 
 