Пилоты батальона "SIGNUM" сбили 11 разведывательных БПЛА оккупантов на Лиманском направлении

Пилоты экипажа "SIGNUM" 53-й отдельной механизированной бригады провели ряд уничтожений вражеских беспилотников противника на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов перехватили и поразили 11 БПЛА оккупантов, которые враг запустил для разведки позиций Сил обороны.

Среди уничтоженных беспилотников:

  • 1 Merlin;
  • 3 Orlan;
  • 2 KBO;
  • 3 Zala;
  • 2 Supercam.

"Каждый сбитый разведчик - это сорванная корректировка. Это сохраненные позиции. Это минус глаза врага в небе", - отмечают бойцы в комментариях под видео.

