Пилоты батальона "SIGNUM" сбили 11 разведывательных БПЛА оккупантов на Лиманском направлении
Пилоты экипажа "SIGNUM" 53-й отдельной механизированной бригады провели ряд уничтожений вражеских беспилотников противника на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов перехватили и поразили 11 БПЛА оккупантов, которые враг запустил для разведки позиций Сил обороны.
Среди уничтоженных беспилотников:
- 1 Merlin;
- 3 Orlan;
- 2 KBO;
- 3 Zala;
- 2 Supercam.
"Каждый сбитый разведчик - это сорванная корректировка. Это сохраненные позиции. Это минус глаза врага в небе", - отмечают бойцы в комментариях под видео.
