Пилоты батальона "SIGNUM" сбили 11 разведывательных БПЛА оккупантов на Лиманском направлении

Пилоты экипажа "SIGNUM" 53-й отдельной механизированной бригады провели ряд уничтожений вражеских беспилотников противника на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов перехватили и поразили 11 БПЛА оккупантов, которые враг запустил для разведки позиций Сил обороны.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Среди уничтоженных беспилотников:

1 Merlin;

3 Orlan;

2 KBO;

3 Zala;

2 Supercam.

"Каждый сбитый разведчик - это сорванная корректировка. Это сохраненные позиции. Это минус глаза врага в небе", - отмечают бойцы в комментариях под видео.

Смотрите также: Пограничники подразделения "Феникс" поразили 4 пункта управления БПЛА врага на Лиманском направлении. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воин 12-й бригады "Азов" стрелковым огнем уничтожил 2 вражеских дрона-"ждуна" посреди дороги. ВИДЕО