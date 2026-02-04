Пілоти батальйону "SIGNUM" збили 11 розвідувальних БпЛА окупантів на Лиманському напрямку

Пілоти екіпажу "SIGNUM" 53-ї окремої механізованої бригади провели низку знищень ворожих безпілотників противника на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів перехопили та уразили 11 БпЛА окупантів, які ворог запустив для розвідки позицій Сил оборони.

Серед знищених безпілотників:

1 Merlin;

3 Orlan;

2 KBO;

3 Zala;

2 Supercam.

"Кожен збитий розвідник - це зірване коригування. Це збережені позиції. Це мінус очі ворога в небі", - зазначають бійці у коментарях під відео.

