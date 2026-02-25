Военнослужащего ТЦК ранили ножом во время проверки документов в Кривом Роге. Местные СМИ пишут о драке и других пострадавших. ВИДЕО (обновлено)

В Кривом Роге гражданин ранил военного во время проверки военно-учетных документов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр облвоенкомата.

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Детали инцидента

Как отмечается, 24 февраля 2026 года в г. Кривой Рог группа оповещения совместно с национальной полицией остановила гражданина для проверки военно-учетных документов и выяснила, что данный военнообязанный оказался нарушителем воинского учета и находился в розыске.

"Во время общения с задержанным "неравнодушные граждане" прибегли к препятствованию государственной деятельности в сфере мобилизационной подготовки. В результате агрессивных действий ножевое ранение получил один из военнослужащих", - говорится в сообщении.

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Состояние раненого стабильное

Пострадавший военнослужащий был оперативно госпитализирован. В настоящее время ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Его состояние стабильное. Других пострадавших в данном правонарушении нет.

В ТЦК подчеркивают: любые проявления агрессии в отношении представителей Вооруженных Сил Украины недопустимы.

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Данные СМИ

Как информирует издание "Свои. Кривой Рог", в Покровском районе города произошла потасовка с участием двух мужчин (отца и сына) и военнослужащих ТЦК. Раздался выстрел. Очевидцы вызвали полицию. На место прибыла и скорая. Источники издания информируют, что, кроме военного, сильно пострадал отец военнообязанного, он тоже сейчас в больнице.