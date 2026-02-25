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Новости Видео Нападение на ТЦК
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Военнослужащего ТЦК ранили ножом во время проверки документов в Кривом Роге. Местные СМИ пишут о драке и других пострадавших. ВИДЕО (обновлено)

В Кривом Роге гражданин ранил военного во время проверки военно-учетных документов. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр облвоенкомата.

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Детали инцидента

Как отмечается, 24 февраля 2026 года в г. Кривой Рог группа оповещения совместно с национальной полицией остановила гражданина для проверки военно-учетных документов и выяснила, что данный военнообязанный оказался нарушителем воинского учета и находился в розыске.

"Во время общения с задержанным "неравнодушные граждане" прибегли к препятствованию государственной деятельности в сфере мобилизационной подготовки. В результате агрессивных действий ножевое ранение получил один из военнослужащих", - говорится в сообщении.

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Состояние раненого стабильное

Пострадавший военнослужащий был оперативно госпитализирован. В настоящее время ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Его состояние стабильное. Других пострадавших в данном правонарушении нет.

В ТЦК подчеркивают: любые проявления агрессии в отношении представителей Вооруженных Сил Украины недопустимы.

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Данные СМИ

Как информирует издание "Свои. Кривой Рог", в Покровском районе города произошла потасовка с участием двух мужчин (отца и сына) и военнослужащих ТЦК. Раздался выстрел. Очевидцы вызвали полицию. На место прибыла и скорая. Источники издания информируют, что, кроме военного, сильно пострадал отец военнообязанного, он тоже сейчас в больнице.

Автор: 

Кривой Рог (1538) Днепропетровская область (5269) Криворожский район (378)
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Топ комментарии
+29
Тенденція до постійного виставляння тцкунів жертвами ні до чого не призведе. Це хибна тактика.
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25.02.2026 09:33 Ответить
+24
А чому ТЦк не повідомили про постраждалого цивільного в лікарні, а дезінформували суспільство, що постраждав лише їхній військовослужбовець?
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25.02.2026 10:12 Ответить
+15
Ууууууу, які погані небайдужі громадяни
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25.02.2026 09:17 Ответить
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Воно вожно,які то вояки.То бандити.Не буде ніякої справедливості.Виживеш,як на курщині,з якої ешелон з тілами прийшов.
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28.02.2026 20:50 Ответить
У страха очі великі.
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28.02.2026 22:00 Ответить
Нормальні.
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28.02.2026 22:02 Ответить
Невідомість лякає.
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28.02.2026 22:18 Ответить
Смерть і калітство лякає.
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28.02.2026 22:26 Ответить
Ще не було безсмертних людей
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28.02.2026 22:32 Ответить
Ну то навіщо безглуздо на полігонах вмирати?
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28.02.2026 22:34 Ответить
Не знаю жодного хто б вмер на полігоні.
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28.02.2026 22:40 Ответить
І саме ці хто в тцк і обирали на виборах.
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25.02.2026 13:10 Ответить
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1487-2022-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n680

покукурікай ще щось про кацапів, дуже смішно виходить
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25.02.2026 14:00 Ответить
Я бачу дядьку що ви повний дебіл або тотожно - кацап.
Ще раз кажу "закону про військовий облік" в Україні не існує
Візьми окуляри і подивись уважніше на те, що ти мені надав.
Перша - то постанова, але ніяк не Закон.
Друга - то Закон, але не "про військовий облік"
Розумію що зайва хромосома дає взнаки
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25.02.2026 14:05 Ответить
я розумію що ти довбойоб, але навіщо ти так наполегливо хочеш щоб це побачило якомога більше людей?
Постанова Кабміну спирається на закон і є обовязковою до виконання всіма громадянами.
ТАК САМО як наприклад постанова про швидкість руху транспортних засобів. Чому ж ти не верещиш коли за порушником швидкісного режиму женеться машина з мігалками і в разі відмови від зупинки його доганяють і затримують примусово?
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25.02.2026 14:09 Ответить
Постанова не може бути обов'язковою до виконання
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25.02.2026 20:20 Ответить
Так, я вверху написав свій коментар, але його видалили. Там написано, що Верховний Головнокомандувач, виключно для збереждення свого рейтингу в період 2022-2024 років не провів на необхідному рівні мобілізацію. Його тоді просив провести мобілізацію 500 тисяч резерву Головком Залужний, але Верховний цього не зробив. Тоді черги стояли до військоматів, а більшості їм говорили, що вони не потрібні. А коли стало не вистачати військових на фронті, тоді Верховний дав такі повновадження ТЦК, прикріпивши до них поліцію. Одним словом - звів лобами ТЦКашників і простих людей, яких силою почали запихати в бусіки. Цим і створили цілу армію СЗЧ. Тут я набагато скоротив того, що написав в попередньому коментарі, думаю не видалять.
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25.02.2026 12:49 Ответить
А було чим забезпечити тих людей?
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25.02.2026 13:04 Ответить
То вже інше питання. З дій Голобородька після виборів 2019 року він їх мабуть мав забезпечити асфальтом, на який витратив до 500 мільярдів бюджетних грошей. А на оборону все стискав і забирав на "велике крадівництво". До Голобородько немає питань, чому не виробляв готові ракети "Нептун", "Сапсан", "Вільхи" та інші? Чому не виробляв готові САУ "Богдана" і снаряґди до них? Хоча і тут є відповідь - мав готуватися резерв про який говорив Залужний. Але Голобородьку головне рейтинг і домовленості в Омані.
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25.02.2026 13:54 Ответить
Їх би наробили не багато.Але якби москаль бачив,що йде підготовка,то можливо і не почав би війну.
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25.02.2026 19:32 Ответить
Були черги,бо думали,що війна не набагато років і не буде скотинячого відношення до людей,не буде двушок на москву,не буде всього іншого.
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25.02.2026 10:23 Ответить
А я не видел. Дайте полную ссылку на необрезанное видео с камер неравнодушных граждан.
Полное видео где к мужчине идущему по улице подбегает ТЦКашник и начинает крутить руки.
Полное видео где ТЦКашник после просмотра "брони" начинает избивать гражданина.
Почему патруль за смену проверяет 2-3 сотни граждан, а избивает 2-3 человек?
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25.02.2026 10:34 Ответить
Навіщо вам відео від "нєравнодушних граждан"? Може це буде ІПСО. Хочете об'єктивності? Де відео з бодікамери?
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25.02.2026 10:46 Ответить
Вас как зовут? А вас?
Спасибо. У меня нет к вам больше вопросов
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25.02.2026 10:50 Ответить
Не, ну вы глупости пишете а потом Райкина вспоминаете. Удачи.
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25.02.2026 11:01 Ответить
В таких випадках військові ПОВИННІ застосувати свою табельну зброю НА ВРАЖЕННЯ Іде війна,а бидлота завдає поранень і навіть загибель військових Не бачу і не зрозумію ЖОДНИХ виправдань Це вороги України такі ж як і кацапи.
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25.02.2026 09:58 Ответить
Так тоді такі як ти будуть плакатись, що у відповідь лунають постріли.
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25.02.2026 10:15 Ответить
Такі як я не плачуть Такі борються
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25.02.2026 10:45 Ответить
Так і з іншої сторони буде відповідь.Вам аж хочеться в середині конфлікту.
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25.02.2026 10:18 Ответить
Мені ДУЖЕ хочеться,щоб було в середині України меньше було покидьків,зрадників,ждунів,сцикунів і ВОРГІВ УКРАЇНИ А цю категорію--умовленнями не примусите захищати державу Чому мої близькі гинуть а ці покидьки жирують в тилу. Нехай ідуть на захист країни,своїх батьків,дітей,жінок,а не воюють з ЗСУ і їх німи підрозділаими в тилу. Тут жалю не потрібно--потрібна адекватна відповідь.
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25.02.2026 10:50 Ответить
Постраждають всі.Жирують в тилу,це хто? Може якраз саме ті,ххто в тцк?Ви за кого голосували,ваші родичі за кого були?
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25.02.2026 11:10 Ответить
Ну нет у них табельного оружия. На входе ТЦК стоит с калашем. А мобильной группе не положено. Они что, в городе неухилянтов из автоматов поливать будут?
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25.02.2026 10:53 Ответить
Ну дуло можуть направити і на тебе, бо це шлях до громадянської війни, і сигнали вже потужні.
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25.02.2026 10:57 Ответить
ростриляти щоб другим не повадно було а не байдужих разом з ним
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25.02.2026 09:59 Ответить
А ещё, а ещё, самое главное. Дети Данилова. Забыли? Все неухилянты ссылаются на маркер. Когда пойдут воевать дети Данилова.
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25.02.2026 10:08 Ответить
Ну і причому ваші пост--хіба про це мова? Чи ви також із кагорти тих ворогів які нападають на ЗСУ?
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25.02.2026 10:09 Ответить
Йолоп безграмотний.
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25.02.2026 10:15 Ответить
Таких як ти кацапів і подібних до тебе---невилікує ні одна бомба чи ракета ,яка впаде на твою голову. Ну а "про нергамонтного йолопа" то скажу--що я мав в підлеглих і вчив ТИСЯЧІ людей які потім керували іншими. правда траплялись і такі йолопи і тупі придурки як ти НІКОЛИ НЕ ДАВАЙ ОЦІНКУ НШИМ НЕ ЗНАЮЧИ ЇХ ОСОБИСТО Й-О-Л-О-П--Е !!!!
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25.02.2026 10:43 Ответить
Ти не грамотне , ти робишь граматичні помилки у тексті! Ти навчав тисячі людей! Тепер зрозуміло чому наше суспільство у такому стані.
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25.02.2026 10:56 Ответить
Ти розумнічать будеш потім, як уже може бути пізно, твої понти тут нікому не потрібні. На клин, знайдеться клин. Але розкол на користь не піде.
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25.02.2026 11:02 Ответить
Так і тебе можуть мінуснуть, подумай про це. Жартувати вряд чи будуть.
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25.02.2026 10:59 Ответить
Все закономірно.
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25.02.2026 10:02 Ответить
Ні, ти що, потужні ухилярви кожен день ножами ріжуть бурятів із тцк по три рази тільки дорогою на роботу зранку.
І так п'ятий рік.
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25.02.2026 11:54 Ответить
Чому в новині немає повідомлення про логічне завершення цього злочину на кшталт - Поліція застрелила озброєного злочинця у ході його затримання?
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25.02.2026 10:11 Ответить
Очень странно что до власти не доходит то, что ТЦК нужно просто срочно убирать с улиц, неужели не понятно что это как снежный ком который имеет все шансы превратится в лавину которая может накрыть не только кого то персонально но т Украину в целом или же это кто-то делает специально.
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25.02.2026 10:12 Ответить
А у зелевлади немає інших пропозицій окрім викрадення людей на вулицях. Просто немає. Мотивацію давно вбили. Залишився лише тупий примус.
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25.02.2026 10:27 Ответить
Народ знає що Зеленський ні при чому. Як він може бути причетним до цього жаху, якщо він весь час в Європі?
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25.02.2026 10:32 Ответить
А чому ТЦк не повідомили про постраждалого цивільного в лікарні, а дезінформували суспільство, що постраждав лише їхній військовослужбовець?
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25.02.2026 10:12 Ответить
Усе оте ****** що ховається і допомогає ухилянтам стрілять на місці а трупаки на палю вздовж дороги
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25.02.2026 10:15 Ответить
Упиряко... не буду здивований, що стоішь на обліку у психіатра.
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25.02.2026 10:19 Ответить
Це оповіщення.
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25.02.2026 10:16 Ответить
Це ніяке не вбивство чи бусифікація. Ворожа іпса придумала ці слова. Це єднання з побратимами.
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25.02.2026 10:29 Ответить
Щось пішло не так...
Просто випадково когось герої "працівники" забили до нестями (під деревом без ознак життя), потім пригнули у буса та звалили.
І ще тут хтось кукаріка щоб дозволити їм пуляти на ураження. Це буде такий дикий захід.
Ідіоти.
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25.02.2026 10:36 Ответить
Це пишуть нам ухилярви які аж уссиваються так підтримують незаконні дії проти тцк?))
Давай ще про громадянську війну вскудахтни - ухилярв проти ЗСУ.
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25.02.2026 11:57 Ответить
як казав ***** - навіть криса, загнана в кут, може напасти ))
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25.02.2026 14:05 Ответить
просто планове гозподарство , ТЦК потрібно здать скільки голів , якщо нема плана , можеш сам на передок попасти .
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25.02.2026 10:47 Ответить
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25.02.2026 10:48 Ответить
https://censor.net/ru/resonance/3308961/zalech_na_dno_v_bukovele
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25.02.2026 10:52 Ответить
Відео з обовязкових боді камер буде? Ну для об"єктивності
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25.02.2026 11:29 Ответить
Якщо ти заброньований,то ти патріот!
Якщо ти незаброньований,то ти ухилянт!
Висновок: ухилянти повинні захищати патріотів,інакше тцкуни вас вб"ють!
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25.02.2026 12:29 Ответить
Оповіщення стає небезпечним для здоров'я
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25.02.2026 14:03 Ответить
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