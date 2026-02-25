Военнослужащего ТЦК ранили ножом во время проверки документов в Кривом Роге. Местные СМИ пишут о драке и других пострадавших. ВИДЕО (обновлено)
В Кривом Роге гражданин ранил военного во время проверки военно-учетных документов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр облвоенкомата.
Детали инцидента
Как отмечается, 24 февраля 2026 года в г. Кривой Рог группа оповещения совместно с национальной полицией остановила гражданина для проверки военно-учетных документов и выяснила, что данный военнообязанный оказался нарушителем воинского учета и находился в розыске.
"Во время общения с задержанным "неравнодушные граждане" прибегли к препятствованию государственной деятельности в сфере мобилизационной подготовки. В результате агрессивных действий ножевое ранение получил один из военнослужащих", - говорится в сообщении.
Состояние раненого стабильное
Пострадавший военнослужащий был оперативно госпитализирован. В настоящее время ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Его состояние стабильное. Других пострадавших в данном правонарушении нет.
В ТЦК подчеркивают: любые проявления агрессии в отношении представителей Вооруженных Сил Украины недопустимы.
Данные СМИ
Как информирует издание "Свои. Кривой Рог", в Покровском районе города произошла потасовка с участием двух мужчин (отца и сына) и военнослужащих ТЦК. Раздался выстрел. Очевидцы вызвали полицию. На место прибыла и скорая. Источники издания информируют, что, кроме военного, сильно пострадал отец военнообязанного, он тоже сейчас в больнице.
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покукурікай ще щось про кацапів, дуже смішно виходить
Ще раз кажу "закону про військовий облік" в Україні не існує
Візьми окуляри і подивись уважніше на те, що ти мені надав.
Перша - то постанова, але ніяк не Закон.
Друга - то Закон, але не "про військовий облік"
Розумію що зайва хромосома дає взнаки
Постанова Кабміну спирається на закон і є обовязковою до виконання всіма громадянами.
ТАК САМО як наприклад постанова про швидкість руху транспортних засобів. Чому ж ти не верещиш коли за порушником швидкісного режиму женеться машина з мігалками і в разі відмови від зупинки його доганяють і затримують примусово?
Полное видео где к мужчине идущему по улице подбегает ТЦКашник и начинает крутить руки.
Полное видео где ТЦКашник после просмотра "брони" начинает избивать гражданина.
Почему патруль за смену проверяет 2-3 сотни граждан, а избивает 2-3 человек?
Спасибо. У меня нет к вам больше вопросов
І так п'ятий рік.
Просто випадково когось герої "працівники" забили до нестями (під деревом без ознак життя), потім пригнули у буса та звалили.
І ще тут хтось кукаріка щоб дозволити їм пуляти на ураження. Це буде такий дикий захід.
Ідіоти.
Давай ще про громадянську війну вскудахтни - ухилярв проти ЗСУ.
Якщо ти незаброньований,то ти ухилянт!
Висновок: ухилянти повинні захищати патріотів,інакше тцкуни вас вб"ють!