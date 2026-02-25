Військового ТЦК поранили ножем під час перевірки документів у Кривому Розі. Місцеві ЗМІ пишуть про бійку й інших постраждалих. ВIДЕО (оновлено)

У Кривому Розі громадянин поранив військового під час перевірки військово-облікових документів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр облвійськкомату.

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Деталі інциденту

Як зазначається, 24 лютого 2026 року у м. Кривий Ріг група оповіщення спільно з національною поліцією зупинила громадянина для перевірки військово-облікових документів та з’ясувала, що даний військовозобов’язаний виявився порушником військового обліку та перебував у розшуку.

"Під час спілкування з затриманим "небайдужі громадяни" вдалися до перешкоджання державній діяльності у сфері мобілізаційної підготовки. В результаті агресивних дій ножове поранення отримав один з військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

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Стан пораненого стабільний

Потерпілого військовослужбовця оперативно госпіталізували. Наразі йому надають необхідну медичну допомогу. Його стан стабільний. Інших постраждалих в даному правопорушенні немає.

У ТЦК наголошують: будь-які прояви агресії щодо представників Збройних Сил України є неприпустимими.

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Дані ЗМІ

Як інформує видання "Свої. Кривий Ріг", у Покровському районі міста сталася бійка за участю двох чоловіків (батька і сина) та військовослужбовців ТЦК. Пролунав постріл. Очевидці викликали поліцію. На місце прибула і швидка. Джерела видання інформують, що крім військового сильно постраждав батько військовозобов'язаного, він теж наразі у лікарні.