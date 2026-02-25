Військового ТЦК поранили ножем під час перевірки документів у Кривому Розі. Місцеві ЗМІ пишуть про бійку й інших постраждалих. ВIДЕО (оновлено)
У Кривому Розі громадянин поранив військового під час перевірки військово-облікових документів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр облвійськкомату.
Деталі інциденту
Як зазначається, 24 лютого 2026 року у м. Кривий Ріг група оповіщення спільно з національною поліцією зупинила громадянина для перевірки військово-облікових документів та з’ясувала, що даний військовозобов’язаний виявився порушником військового обліку та перебував у розшуку.
"Під час спілкування з затриманим "небайдужі громадяни" вдалися до перешкоджання державній діяльності у сфері мобілізаційної підготовки. В результаті агресивних дій ножове поранення отримав один з військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.
Стан пораненого стабільний
Потерпілого військовослужбовця оперативно госпіталізували. Наразі йому надають необхідну медичну допомогу. Його стан стабільний. Інших постраждалих в даному правопорушенні немає.
У ТЦК наголошують: будь-які прояви агресії щодо представників Збройних Сил України є неприпустимими.
Дані ЗМІ
Як інформує видання "Свої. Кривий Ріг", у Покровському районі міста сталася бійка за участю двох чоловіків (батька і сина) та військовослужбовців ТЦК. Пролунав постріл. Очевидці викликали поліцію. На місце прибула і швидка. Джерела видання інформують, що крім військового сильно постраждав батько військовозобов'язаного, він теж наразі у лікарні.
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покукурікай ще щось про кацапів, дуже смішно виходить
Ще раз кажу "закону про військовий облік" в Україні не існує
Візьми окуляри і подивись уважніше на те, що ти мені надав.
Перша - то постанова, але ніяк не Закон.
Друга - то Закон, але не "про військовий облік"
Розумію що зайва хромосома дає взнаки
Постанова Кабміну спирається на закон і є обовязковою до виконання всіма громадянами.
ТАК САМО як наприклад постанова про швидкість руху транспортних засобів. Чому ж ти не верещиш коли за порушником швидкісного режиму женеться машина з мігалками і в разі відмови від зупинки його доганяють і затримують примусово?
Полное видео где к мужчине идущему по улице подбегает ТЦКашник и начинает крутить руки.
Полное видео где ТЦКашник после просмотра "брони" начинает избивать гражданина.
Почему патруль за смену проверяет 2-3 сотни граждан, а избивает 2-3 человек?
Спасибо. У меня нет к вам больше вопросов
І так п'ятий рік.
Просто випадково когось герої "працівники" забили до нестями (під деревом без ознак життя), потім пригнули у буса та звалили.
І ще тут хтось кукаріка щоб дозволити їм пуляти на ураження. Це буде такий дикий захід.
Ідіоти.
Давай ще про громадянську війну вскудахтни - ухилярв проти ЗСУ.
Якщо ти незаброньований,то ти ухилянт!
Висновок: ухилянти повинні захищати патріотів,інакше тцкуни вас вб"ють!