УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11486 відвідувачів онлайн
Новини Відео Напад на ТЦК
9 642 177

Військового ТЦК поранили ножем під час перевірки документів у Кривому Розі. Місцеві ЗМІ пишуть про бійку й інших постраждалих. ВIДЕО (оновлено)

У Кривому Розі громадянин поранив військового під час перевірки військово-облікових документів. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр облвійськкомату.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Деталі інциденту

Як зазначається, 24 лютого 2026 року у м. Кривий Ріг група оповіщення спільно з національною поліцією зупинила громадянина для перевірки військово-облікових документів та з’ясувала, що даний військовозобов’язаний виявився порушником військового обліку та перебував у розшуку.

"Під час спілкування з затриманим "небайдужі громадяни" вдалися до перешкоджання державній діяльності у сфері мобілізаційної підготовки. В результаті агресивних дій ножове поранення отримав один з військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Чоловік стріляв у бік військовослужбовців ТЦК у Луцьку: нападника знешкоджено

Стан пораненого стабільний

Потерпілого військовослужбовця оперативно госпіталізували. Наразі йому надають необхідну медичну допомогу. Його стан стабільний. Інших постраждалих в даному правопорушенні немає.

У ТЦК наголошують: будь-які прояви агресії щодо представників Збройних Сил України є неприпустимими.

Також читайте: Судитимуть жінку, яка стріляла в мікроавтобус ТЦК у Львові, - поліція. ФОТО

Дані ЗМІ

Як інформує видання "Свої. Кривий Ріг", у Покровському районі міста сталася бійка за участю двох чоловіків (батька і сина) та військовослужбовців ТЦК. Пролунав постріл. Очевидці викликали поліцію. На місце прибула і швидка. Джерела видання інформують, що крім військового сильно постраждав батько військовозобов'язаного, він теж наразі у лікарні.

Автор: 

Кривий Ріг (1508) Дніпропетровська область (5094) Криворізький район (398)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+29
Тенденція до постійного виставляння тцкунів жертвами ні до чого не призведе. Це хибна тактика.
показати весь коментар
25.02.2026 09:33 Відповісти
+24
А чому ТЦк не повідомили про постраждалого цивільного в лікарні, а дезінформували суспільство, що постраждав лише їхній військовослужбовець?
показати весь коментар
25.02.2026 10:12 Відповісти
+15
Ууууууу, які погані небайдужі громадяни
показати весь коментар
25.02.2026 09:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Воно вожно,які то вояки.То бандити.Не буде ніякої справедливості.Виживеш,як на курщині,з якої ешелон з тілами прийшов.
показати весь коментар
28.02.2026 20:50 Відповісти
У страха очі великі.
показати весь коментар
28.02.2026 22:00 Відповісти
Нормальні.
показати весь коментар
28.02.2026 22:02 Відповісти
Невідомість лякає.
показати весь коментар
28.02.2026 22:18 Відповісти
Смерть і калітство лякає.
показати весь коментар
28.02.2026 22:26 Відповісти
Ще не було безсмертних людей
показати весь коментар
28.02.2026 22:32 Відповісти
Ну то навіщо безглуздо на полігонах вмирати?
показати весь коментар
28.02.2026 22:34 Відповісти
Не знаю жодного хто б вмер на полігоні.
показати весь коментар
28.02.2026 22:40 Відповісти
І саме ці хто в тцк і обирали на виборах.
показати весь коментар
25.02.2026 13:10 Відповісти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1487-2022-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n680

покукурікай ще щось про кацапів, дуже смішно виходить
показати весь коментар
25.02.2026 14:00 Відповісти
Я бачу дядьку що ви повний дебіл або тотожно - кацап.
Ще раз кажу "закону про військовий облік" в Україні не існує
Візьми окуляри і подивись уважніше на те, що ти мені надав.
Перша - то постанова, але ніяк не Закон.
Друга - то Закон, але не "про військовий облік"
Розумію що зайва хромосома дає взнаки
показати весь коментар
25.02.2026 14:05 Відповісти
я розумію що ти довбойоб, але навіщо ти так наполегливо хочеш щоб це побачило якомога більше людей?
Постанова Кабміну спирається на закон і є обовязковою до виконання всіма громадянами.
ТАК САМО як наприклад постанова про швидкість руху транспортних засобів. Чому ж ти не верещиш коли за порушником швидкісного режиму женеться машина з мігалками і в разі відмови від зупинки його доганяють і затримують примусово?
показати весь коментар
25.02.2026 14:09 Відповісти
Постанова не може бути обов'язковою до виконання
показати весь коментар
25.02.2026 20:20 Відповісти
Так, я вверху написав свій коментар, але його видалили. Там написано, що Верховний Головнокомандувач, виключно для збереждення свого рейтингу в період 2022-2024 років не провів на необхідному рівні мобілізацію. Його тоді просив провести мобілізацію 500 тисяч резерву Головком Залужний, але Верховний цього не зробив. Тоді черги стояли до військоматів, а більшості їм говорили, що вони не потрібні. А коли стало не вистачати військових на фронті, тоді Верховний дав такі повновадження ТЦК, прикріпивши до них поліцію. Одним словом - звів лобами ТЦКашників і простих людей, яких силою почали запихати в бусіки. Цим і створили цілу армію СЗЧ. Тут я набагато скоротив того, що написав в попередньому коментарі, думаю не видалять.
показати весь коментар
25.02.2026 12:49 Відповісти
А було чим забезпечити тих людей?
показати весь коментар
25.02.2026 13:04 Відповісти
То вже інше питання. З дій Голобородька після виборів 2019 року він їх мабуть мав забезпечити асфальтом, на який витратив до 500 мільярдів бюджетних грошей. А на оборону все стискав і забирав на "велике крадівництво". До Голобородько немає питань, чому не виробляв готові ракети "Нептун", "Сапсан", "Вільхи" та інші? Чому не виробляв готові САУ "Богдана" і снаряґди до них? Хоча і тут є відповідь - мав готуватися резерв про який говорив Залужний. Але Голобородьку головне рейтинг і домовленості в Омані.
показати весь коментар
25.02.2026 13:54 Відповісти
Їх би наробили не багато.Але якби москаль бачив,що йде підготовка,то можливо і не почав би війну.
показати весь коментар
25.02.2026 19:32 Відповісти
Були черги,бо думали,що війна не набагато років і не буде скотинячого відношення до людей,не буде двушок на москву,не буде всього іншого.
показати весь коментар
25.02.2026 10:23 Відповісти
А я не видел. Дайте полную ссылку на необрезанное видео с камер неравнодушных граждан.
Полное видео где к мужчине идущему по улице подбегает ТЦКашник и начинает крутить руки.
Полное видео где ТЦКашник после просмотра "брони" начинает избивать гражданина.
Почему патруль за смену проверяет 2-3 сотни граждан, а избивает 2-3 человек?
показати весь коментар
25.02.2026 10:34 Відповісти
Навіщо вам відео від "нєравнодушних граждан"? Може це буде ІПСО. Хочете об'єктивності? Де відео з бодікамери?
показати весь коментар
25.02.2026 10:46 Відповісти
Вас как зовут? А вас?
Спасибо. У меня нет к вам больше вопросов
показати весь коментар
25.02.2026 10:50 Відповісти
Не, ну вы глупости пишете а потом Райкина вспоминаете. Удачи.
показати весь коментар
25.02.2026 11:01 Відповісти
В таких випадках військові ПОВИННІ застосувати свою табельну зброю НА ВРАЖЕННЯ Іде війна,а бидлота завдає поранень і навіть загибель військових Не бачу і не зрозумію ЖОДНИХ виправдань Це вороги України такі ж як і кацапи.
показати весь коментар
25.02.2026 09:58 Відповісти
Так тоді такі як ти будуть плакатись, що у відповідь лунають постріли.
показати весь коментар
25.02.2026 10:15 Відповісти
Такі як я не плачуть Такі борються
показати весь коментар
25.02.2026 10:45 Відповісти
Так і з іншої сторони буде відповідь.Вам аж хочеться в середині конфлікту.
показати весь коментар
25.02.2026 10:18 Відповісти
Мені ДУЖЕ хочеться,щоб було в середині України меньше було покидьків,зрадників,ждунів,сцикунів і ВОРГІВ УКРАЇНИ А цю категорію--умовленнями не примусите захищати державу Чому мої близькі гинуть а ці покидьки жирують в тилу. Нехай ідуть на захист країни,своїх батьків,дітей,жінок,а не воюють з ЗСУ і їх німи підрозділаими в тилу. Тут жалю не потрібно--потрібна адекватна відповідь.
показати весь коментар
25.02.2026 10:50 Відповісти
Постраждають всі.Жирують в тилу,це хто? Може якраз саме ті,ххто в тцк?Ви за кого голосували,ваші родичі за кого були?
показати весь коментар
25.02.2026 11:10 Відповісти
Ну нет у них табельного оружия. На входе ТЦК стоит с калашем. А мобильной группе не положено. Они что, в городе неухилянтов из автоматов поливать будут?
показати весь коментар
25.02.2026 10:53 Відповісти
Ну дуло можуть направити і на тебе, бо це шлях до громадянської війни, і сигнали вже потужні.
показати весь коментар
25.02.2026 10:57 Відповісти
ростриляти щоб другим не повадно було а не байдужих разом з ним
показати весь коментар
25.02.2026 09:59 Відповісти
А ещё, а ещё, самое главное. Дети Данилова. Забыли? Все неухилянты ссылаются на маркер. Когда пойдут воевать дети Данилова.
показати весь коментар
25.02.2026 10:08 Відповісти
Ну і причому ваші пост--хіба про це мова? Чи ви також із кагорти тих ворогів які нападають на ЗСУ?
показати весь коментар
25.02.2026 10:09 Відповісти
Йолоп безграмотний.
показати весь коментар
25.02.2026 10:15 Відповісти
Таких як ти кацапів і подібних до тебе---невилікує ні одна бомба чи ракета ,яка впаде на твою голову. Ну а "про нергамонтного йолопа" то скажу--що я мав в підлеглих і вчив ТИСЯЧІ людей які потім керували іншими. правда траплялись і такі йолопи і тупі придурки як ти НІКОЛИ НЕ ДАВАЙ ОЦІНКУ НШИМ НЕ ЗНАЮЧИ ЇХ ОСОБИСТО Й-О-Л-О-П--Е !!!!
показати весь коментар
25.02.2026 10:43 Відповісти
Ти не грамотне , ти робишь граматичні помилки у тексті! Ти навчав тисячі людей! Тепер зрозуміло чому наше суспільство у такому стані.
показати весь коментар
25.02.2026 10:56 Відповісти
Ти розумнічать будеш потім, як уже може бути пізно, твої понти тут нікому не потрібні. На клин, знайдеться клин. Але розкол на користь не піде.
показати весь коментар
25.02.2026 11:02 Відповісти
Так і тебе можуть мінуснуть, подумай про це. Жартувати вряд чи будуть.
показати весь коментар
25.02.2026 10:59 Відповісти
Все закономірно.
показати весь коментар
25.02.2026 10:02 Відповісти
Ні, ти що, потужні ухилярви кожен день ножами ріжуть бурятів із тцк по три рази тільки дорогою на роботу зранку.
І так п'ятий рік.
показати весь коментар
25.02.2026 11:54 Відповісти
Чому в новині немає повідомлення про логічне завершення цього злочину на кшталт - Поліція застрелила озброєного злочинця у ході його затримання?
показати весь коментар
25.02.2026 10:11 Відповісти
Очень странно что до власти не доходит то, что ТЦК нужно просто срочно убирать с улиц, неужели не понятно что это как снежный ком который имеет все шансы превратится в лавину которая может накрыть не только кого то персонально но т Украину в целом или же это кто-то делает специально.
показати весь коментар
25.02.2026 10:12 Відповісти
А у зелевлади немає інших пропозицій окрім викрадення людей на вулицях. Просто немає. Мотивацію давно вбили. Залишився лише тупий примус.
показати весь коментар
25.02.2026 10:27 Відповісти
Народ знає що Зеленський ні при чому. Як він може бути причетним до цього жаху, якщо він весь час в Європі?
показати весь коментар
25.02.2026 10:32 Відповісти
А чому ТЦк не повідомили про постраждалого цивільного в лікарні, а дезінформували суспільство, що постраждав лише їхній військовослужбовець?
показати весь коментар
25.02.2026 10:12 Відповісти
Усе оте ****** що ховається і допомогає ухилянтам стрілять на місці а трупаки на палю вздовж дороги
показати весь коментар
25.02.2026 10:15 Відповісти
Упиряко... не буду здивований, що стоішь на обліку у психіатра.
показати весь коментар
25.02.2026 10:19 Відповісти
Це оповіщення.
показати весь коментар
25.02.2026 10:16 Відповісти
Це ніяке не вбивство чи бусифікація. Ворожа іпса придумала ці слова. Це єднання з побратимами.
показати весь коментар
25.02.2026 10:29 Відповісти
Щось пішло не так...
Просто випадково когось герої "працівники" забили до нестями (під деревом без ознак життя), потім пригнули у буса та звалили.
І ще тут хтось кукаріка щоб дозволити їм пуляти на ураження. Це буде такий дикий захід.
Ідіоти.
показати весь коментар
25.02.2026 10:36 Відповісти
Це пишуть нам ухилярви які аж уссиваються так підтримують незаконні дії проти тцк?))
Давай ще про громадянську війну вскудахтни - ухилярв проти ЗСУ.
показати весь коментар
25.02.2026 11:57 Відповісти
як казав ***** - навіть криса, загнана в кут, може напасти ))
показати весь коментар
25.02.2026 14:05 Відповісти
просто планове гозподарство , ТЦК потрібно здать скільки голів , якщо нема плана , можеш сам на передок попасти .
показати весь коментар
25.02.2026 10:47 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2026 10:48 Відповісти
https://censor.net/ru/resonance/3308961/zalech_na_dno_v_bukovele
показати весь коментар
25.02.2026 10:52 Відповісти
Відео з обовязкових боді камер буде? Ну для об"єктивності
показати весь коментар
25.02.2026 11:29 Відповісти
Якщо ти заброньований,то ти патріот!
Якщо ти незаброньований,то ти ухилянт!
Висновок: ухилянти повинні захищати патріотів,інакше тцкуни вас вб"ють!
показати весь коментар
25.02.2026 12:29 Відповісти
Оповіщення стає небезпечним для здоров'я
показати весь коментар
25.02.2026 14:03 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 