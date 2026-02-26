Военные не должны слишком лезть в политику, а политики - в военные дела, - Пивненко
Командующий Нацгвардией Александр Пивненко считает, что после окончания войны от повторного вторжения Украину защитит только ее собственная сила.
Об этом он рассказал в интервью Анне Максимчук, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Все войны заканчиваются. И эта война закончится. Но она закончится политическим решением. Считаю, нужно иметь баланс между политикой и военными. Чтобы те не слишком лезли в военную сферу и наоборот, чтобы военные не слишком лезли в политику", - отметил Пивненко.
Что будет после войны?
"Мы же уже работали над этим, это уже было. Были АТО, ООС, стабилизационные действия. Так же будет и здесь, стабилизационные действия, будут работать полиция, Нацгвардия, Служба безопасности. Вооруженные силы - будут ли они отведены, не будут ли, это уже по договоренностям. А мы знаем, что такое стабилизационные действия, и мы готовы останавливать врага, если он надумает какие-то некрасивые вещи", - добавил командующий.
Півненко убежден, что не нужно верить в "подписи" на документах.
"Надо быть сильными. К сильным не лезут. Если у нас будет чем защищаться, как защищаться и мы будем все профессионалами, то никто не захочет, потому что эта война будет стоить им очень дорого", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
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А потім побачите і військових в політиці.
Пане Півненко, ви ж самі це робите прямо зараз, але я не вважаю, що ви не має на це права. Ви його маєте і цим користаєтесь. І це правильно.
Адресовано політику зе,який зеленого поняття не має у військовій справі.
А Я НЕ ЗГОДНА.:
вважаю, що у Раді має бути партия військових і на площі стояти гильотина для крадіїв
Військові - теж громадяни, право мають.
Тому йди-но ти *****.
Генерал Півненко усе життя військовий.
Не хочеш йти в політику - ніхто з не змусить.
Але, друже, не забувай, що поруч з тобою люди, що в повномасштабку зайшли з цивільних професій.
І так - ми військові не менш за тебе.
Воювали поруч. І на Харківщині в 220му і зараз на Торецькому (вже на Костянтинівському).
Коли закінчиться - підемо й в політику.
Бо хто - як не ми?
Шиндант?
Кандагар?
(.... я помню тот ванінський порт... і крік парохода угрюмий.... мля.. )
Чи Півненко має на увазі якийсь чіткий перелік інших прізвищ військових, які на думку ОПи не мають займатись політикою?
чилійців...
Підтвердження того, що важливіше, що є в голові та серці, а не на плечах.
Важливо, яким цілям людина служить!
Нинішній президент України не має і не мав погонів.
Як і в голові та серці у нього теж пусто.
От кому нєх лізти в політику, так це людям без інтелекту, освіти, життєвого досвіду
та готовності служити суспільству.
Кажуть, що під час підписання Акту Капітуляції керівник німецької делегації побачивши навпроти серед союзників офіцера у французькій формі здивовано вигукнув - "що, і французи нас теж перемогли?"
А клоуни і ідіоти мають право лізти в політику? Ці ж ідіоти привели нас до цього стану в якому ми знаходимося.
Попереджений,значить озброєний.За півроку знати про підготовку ***** до вторгнення і проспати чи просрати,це нормально? Тому,пофіг військовий,чи без погон,треба розумного і не по об'яві як створювали"Слуг."
Людина яка ніде не служила немає взагалі права стати президетнтом!
А якщо людина пройшла горнило війни і вижила , як раз така людина і мпє стати президентом.
Але ця істота з передавленим фуражкою мозком жодного підручника не відкривало.
А військові які захищали країну, які дотрималися присяги і думали про Державу і Народ України, а не про те як просунутися по кар'єрним сходам ціною життів підлеглих - тільки й такі Військові повинні йти в політику, і не просто йти а зайняти всі ключові пости в державі, бо не має бути при посаді особа яка ухилявся від військової служби - ми бачили до чого це приводить!!! І нам цього більше не потрібно!