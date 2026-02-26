Военные не должны слишком лезть в политику, а политики - в военные дела, - Пивненко

Командующий Нацгвардией Александр Пивненко считает, что после окончания войны от повторного вторжения Украину защитит только ее собственная сила.

Об этом он рассказал в интервью Анне Максимчук, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Все войны заканчиваются. И эта война закончится. Но она закончится политическим решением. Считаю, нужно иметь баланс между политикой и военными. Чтобы те не слишком лезли в военную сферу и наоборот, чтобы военные не слишком лезли в политику", - отметил Пивненко.

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Что будет после войны?

"Мы же уже работали над этим, это уже было. Были АТО, ООС, стабилизационные действия. Так же будет и здесь, стабилизационные действия, будут работать полиция, Нацгвардия, Служба безопасности. Вооруженные силы - будут ли они отведены, не будут ли, это уже по договоренностям. А мы знаем, что такое стабилизационные действия, и мы готовы останавливать врага, если он надумает какие-то некрасивые вещи", - добавил командующий.

Півненко убежден, что не нужно верить в "подписи" на документах.

"Надо быть сильными. К сильным не лезут. Если у нас будет чем защищаться, как защищаться и мы будем все профессионалами, то никто не захочет, потому что эта война будет стоить им очень дорого", - подытожил он.

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