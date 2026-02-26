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Військові не мають дуже лізти в політику, а політики - у військові справи, - Півненко

Що буде після війни? Командувач НГУ відповів

Командувач Нацгвардії Олександр Півненко вважає, що після завершення війни від повторного вторгнення Україну захистить лише її власна сила.

Про це він розповів в інтерв'ю Анні Максимчук, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Всі війни закінчуються. І ця війна закінчиться. Але вона закінчиться політичним рішенням. Вважаю, треба мати баланс між політикою і військовими. Щоб не дуже ті залазили у військовий напрямок і навпаки, щоб військові не дуже лізли в політику", - зазначив Півненко.

Дивіться: Пілоти 11-ї бригади НГУ здійснили 415 уражень за тиждень на Запорізькому та Херсонському напрямках. ВIДЕО

Що буде після війни?

"Ми ж вже працювали над цим, це вже було. Були АТО, ООС, стабілізаційні дії. Так само буде й тут, стабілізаційні дії, будуть працювати поліція, Нацгвардія, Служба безпеки. Збройні сили – чи будуть відведені, чи не будуть, це вже за домовленостей. А ми знаємо, що таке стабілізаційні дії і ми готові зупиняти ворога, якщо він надумає якісь негарні речі", - додав командувач.

Півненко переконаний, що не треба вірити у "підписи" на документах.

"Треба бути сильними. До сильних не лізуть. Якщо у нас буде чим захищатися, як захищатися і ми будемо всі професіоналами, то ніхто не захоче, бо ця війна дуже дорого для них коштуватиме", - підсумував він.

Дивіться: Ми не були готові до повномасштабного вторгнення. Тому РФ вдалося так багато окупувати, - командувач НГУ Півненко. ВIДЕО

Автор: 

Національна гвардія НГУ (1795) Півненко Олександр (44) війна в Україні (8451)
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Топ коментарі
+24
Хіба військові не громадяни України і позбавлені права на політичне бачення подій і їх коментування?
Пане Півненко, ви ж самі це робите прямо зараз, але я не вважаю, що ви не має на це права. Ви його маєте і цим користаєтесь. І це правильно.
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26.02.2026 12:52 Відповісти
+21
А мівінозалежним клованам можна?
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26.02.2026 12:49 Відповісти
+19
Прорвало..це ти скажи прямо в очі ішаку.
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26.02.2026 12:49 Відповісти
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Прорвало..це ти скажи прямо в очі ішаку.
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26.02.2026 12:49 Відповісти
Он военный, а не самоубийца
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26.02.2026 13:10 Відповісти
Навчіть цього бота елементарному ші хоча би
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26.02.2026 13:17 Відповісти
ТА ФІГ ТАМ. Політики лізуть всюди і уже залізли так що від етносу мало що лишилось.
А потім побачите і військових в політиці.
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26.02.2026 12:49 Відповісти
А мівінозалежним клованам можна?
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26.02.2026 12:49 Відповісти
Хіба військові не громадяни України і позбавлені права на політичне бачення подій і їх коментування?
Пане Півненко, ви ж самі це робите прямо зараз, але я не вважаю, що ви не має на це права. Ви його маєте і цим користаєтесь. І це правильно.
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26.02.2026 12:52 Відповісти
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26.02.2026 13:11 Відповісти
Та це Півненко хоче наступну посаду швидше отримати.
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26.02.2026 13:38 Відповісти
"Військові не мають дуже лізти в політику, а політики - у військові справи" - Півненко.
Адресовано політику зе,який зеленого поняття не має у військовій справі.
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26.02.2026 12:53 Відповісти
Та воно не політик. Воно обдовбаний клоун.
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26.02.2026 13:09 Відповісти
А клоуни в політику?
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26.02.2026 12:53 Відповісти
😂👍
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26.02.2026 14:34 Відповісти
Тобто військові йдуть захищати Україну і гинути, а в хитродупі ідуть у политику КРАСТИ.
А Я НЕ ЗГОДНА.:
вважаю, що у Раді має бути партия військових і на площі стояти гильотина для крадіїв
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26.02.2026 12:53 Відповісти
Але 3 партії мають бути військові з багаторічним досвідом війни, а не пристосувавшиеся Петрови та Ко
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26.02.2026 12:55 Відповісти
Зілємскій якраз не лізе у військові справи. Ага ага.
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26.02.2026 12:54 Відповісти
Там фраз и про "неготовность к войне" и про "невзорванные мосты" хватит с головой для мести мелкого недонаполеона.
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26.02.2026 13:12 Відповісти
Що значить "не дуже"? Хто вирішуватиме, скільки "дуже", а скільки ще ні? І хто "дужий", а хто - ні?
Військові - теж громадяни, право мають.
Тому йди-но ти *****.
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26.02.2026 12:57 Відповісти
100 балів
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26.02.2026 13:09 Відповісти
Т.е. он ненавязчиво так намекнул что Зеленскому нужно забрать свои грязные ручонки от ЗСУ?
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26.02.2026 12:58 Відповісти
Генерал Півненко народився в рік, коли мене змушували писати заяву про добровільне бажання проходити службу в ДРА.
Генерал Півненко усе життя військовий.
Не хочеш йти в політику - ніхто з не змусить.
Але, друже, не забувай, що поруч з тобою люди, що в повномасштабку зайшли з цивільних професій.
І так - ми військові не менш за тебе.
Воювали поруч. І на Харківщині в 220му і зараз на Торецькому (вже на Костянтинівському).
Коли закінчиться - підемо й в політику.
Бо хто - як не ми?
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26.02.2026 12:58 Відповісти
Баграм?
Шиндант?
Кандагар?
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26.02.2026 13:09 Відповісти
не доїхав. З учебки в Оші закинули на приморьє, на острови ))
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26.02.2026 13:12 Відповісти
Приморський край? КДВО?
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26.02.2026 13:20 Відповісти
КДВО. Інших округів там не було ))
(.... я помню тот ванінський порт... і крік парохода угрюмий.... мля.. )
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26.02.2026 13:24 Відповісти
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26.02.2026 13:53 Відповісти
Тепер Білецький перестане роздавати щотижневі інтерв'ю? 😯
Чи Півненко має на увазі якийсь чіткий перелік інших прізвищ військових, які на думку ОПи не мають займатись політикою?
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26.02.2026 12:59 Відповісти
Скажи своєму Верховному Говнокомандувачу, що паскудним дешевим клоунам ніхріна робити в політиці. До речі, а тобі не соромно сцикопіхотній шавці честь віддавати?
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26.02.2026 13:01 Відповісти
Честь то ти кожного вечора віддаєш своєму чоловіку )) а військові віддають один одному військове вітання
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26.02.2026 13:40 Відповісти
дурної ти піськи дитина сциопіхотна
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26.02.2026 15:11 Відповісти
іди на куй... Партія військових а не військові у якійсь партії... Політики всі у нас продажні...всі до єдиного!!! Бо не мали б у ВРаді залишитися недобитки янека, путінські х...єсоси ще в 14 році, як і бізнес кцпський.. Весь непотріб на смітник... Залишити старих політиків у нових вишиванках, це побачимо розподіл землі від Закарпаття до Сум... Він і сьогодні триває.. Земля голоне сьогодні у цих пердил.
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26.02.2026 13:04 Відповісти
Генерал Де Голль теж даремно "ліз в політику"?
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26.02.2026 13:11 Відповісти
А генерал Піночет?
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26.02.2026 13:54 Відповісти
Ну, військовий заколот і "прихід в політику" не зовсім одне і те саме, але варто спитати
чилійців...
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26.02.2026 13:58 Відповісти
Сапоги-сапожник пироги-пирожник! Війсковим НЕХ лізти у владуь бо зазвичай виходит Піночет а Деголь то як виключення з правил!
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26.02.2026 14:07 Відповісти
Де Голль лише підтвердження, а не виключення.
Підтвердження того, що важливіше, що є в голові та серці, а не на плечах.
Важливо, яким цілям людина служить!
Нинішній президент України не має і не мав погонів.
Як і в голові та серці у нього теж пусто.
От кому нєх лізти в політику, так це людям без інтелекту, освіти, життєвого досвіду
та готовності служити суспільству.
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26.02.2026 14:18 Відповісти
Чим більше в арміїї дубів-тим кріпше наша оборона!Покажи хоть ОДНОГО притомного війскового?
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26.02.2026 14:48 Відповісти
З Де Голя такий генерал, як з Промокашки скрипаль. І президент був, доречі такий же. Влітку 1940-го після ганебного розгрому Вермахтом французької раті цей "герой" втікав через Ла Манш у самій спідній білизні. Протягом війни він "хоробро" сидів у Британії біля мікрофона і закликав французів в окупації "не слухатися" німців. Перед висадкою союзників у Нормандії Де Голь просив сера Черчелля очолити звільнення Франції, на що Прем"єр зневажливо відповів, що це французу треба було робити в 40-му році. Звільняли Францію американські, британські і канадські війська. Французькій раті була виділена другорядна роля. Зате після входу до Парижу Де Голь організував помпезні "переможні" мітинги з триколорами, марсельєзами, розправи з коляборантами (навіть стригли голови дівчатам, що обслуговували борделі для німців). Герої - ****...
Кажуть, що під час підписання Акту Капітуляції керівник німецької делегації побачивши навпроти серед союзників офіцера у французькій формі здивовано вигукнув - "що, і французи нас теж перемогли?"
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26.02.2026 19:06 Відповісти
Військові? Зараз сиджу серед ''військових'' старпери-інваліди-дістрофіки. Саме таке поповнення зсу.
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26.02.2026 13:14 Відповісти
Стаття нема про що!
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26.02.2026 13:16 Відповісти
Та ви шо? В політику не мають лізти ні Залужний, ні Порошенко, ні прості військові, а тільки може Зеленський? Де це написано в Конституції? Цікаво прочитати. А як буде нести відповідальність політик, навіть не політик, а чотирижди ухилянт, який всунув свій ніс в контроперацію і зробив поразку ЗСУ?
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26.02.2026 13:24 Відповісти
Наразі довіра народу до військових а не до політиків. Непотрібно змішувати гівно з медом.
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26.02.2026 13:26 Відповісти
Військові не мають лізти в політику?
А клоуни і ідіоти мають право лізти в політику? Ці ж ідіоти привели нас до цього стану в якому ми знаходимося.
Попереджений,значить озброєний.За півроку знати про підготовку ***** до вторгнення і проспати чи просрати,це нормально? Тому,пофіг військовий,чи без погон,треба розумного і не по об'яві як створювали"Слуг."
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26.02.2026 13:31 Відповісти
Хто це?
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26.02.2026 13:36 Відповісти
А що ЗЕлена ***** із неодкуда великі політики? Ну клоунада від кралврала їй БО?
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26.02.2026 13:43 Відповісти
так в Україні з 2019 року державою рулять і не війскові і не політики , а прикуплений бабломойським, прорашистський "квартал",
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26.02.2026 13:47 Відповісти
Я так скажу !
Людина яка ніде не служила немає взагалі права стати президетнтом!
А якщо людина пройшла горнило війни і вижила , як раз така людина і мпє стати президентом.
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26.02.2026 14:04 Відповісти
Політикою повинні займатись професійні проукраїнськи політиків в не всяка наволоч!
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26.02.2026 14:14 Відповісти
Усю людську історію військові тим чи іншим чином "лізли" в політику.
Але ця істота з передавленим фуражкою мозком жодного підручника не відкривало.
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26.02.2026 14:18 Відповісти
В політику мають не лізти некомпетентні люди: шоумени, діджеї, ухилянти, комерсанти, опікуни родичів які різко після початку повномасштабного стали інвалідами. - бо куди ж треба інвалідів опікати!?, не потрібно лізти і чертям з подвійним громадянством, сто відсотків у політиці та й на посадах не можуть бути люди родичі яких резиденти не дружніх країн, і з рештою військові, але тільки ручні військові, ті які зашкварились у гівні оп! Звісно потрібно винести з політики і представників "слуг ницькох якості" та прорашистських імбецилів!
А військові які захищали країну, які дотрималися присяги і думали про Державу і Народ України, а не про те як просунутися по кар'єрним сходам ціною життів підлеглих - тільки й такі Військові повинні йти в політику, і не просто йти а зайняти всі ключові пости в державі, бо не має бути при посаді особа яка ухилявся від військової служби - ми бачили до чого це приводить!!! І нам цього більше не потрібно!
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26.02.2026 14:19 Відповісти
Єдине з чим погоджуюся, то з тим, що наявність в біографії рядка про службу в армії має бути обов'язковою при кандидатуванні на будь-яку керівну посаду в державних органах установах та на державних підприємствах (маю на увазі будь-яку посаду, в підпорядкуванні якої буде більше 3-х осіб). Щодо бізнесу, то в суспільстві мають формуватися настрої, які б вітали той самий принцип. Як в Ізраїлі! Все інше - голі гасла та популізм.
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26.02.2026 17:01 Відповісти
Як в ізраїлі нам не потрібно там інший менталітет, інші цінності! До рівня ізрїлю спускатися не потрібно!
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27.02.2026 14:27 Відповісти
Опускатися? Це Ви про країну, яка при населенні лише в 12 млн. та території в одну українську область зуміла стати регіональною супердержавою попри вороже оточення з усіх боків, яке перевищує її в десятки разів? Та нам їх досвід треба вивчати і переймати!
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27.02.2026 22:25 Відповісти
Ні в якому разі! Досвід чого? Бути варварами і убивати людей в тому числі знищувати дітей! Чи в тому що прем'єр їхньої країни масовий убивця, засуджений міжнародним кримінальним судом як і ху.йло! Чи бути настільки огидними як юдеї що навіть самі себе не *******! Чи може бути настільки скупими що під час війни в країні Громадяни ( як відомо Українців у 2 світову загинуло найбільше) якої по суті дали можливість створити ізраїль не допомогти Україні зі зброєю. Чи досвід того, що коли хтось взнає що людина юдей від нього цураються і не ведуть справи, бо знають що він безчесний! Чи пускати до себе усіх злочинців прикриваючись наданням якогось смердючого паспорту? Тому поганий досвід переймати не потрібно! Саме поняття - юдей навіть у біблійному сенсі означає зрадник! Тому ні коли Україна не буде як ізраїль, бо Україна це Воїн честі, а ізраїль - це масовий убивця та ізгой! І як би некомпетентні політики не старалися опустити Україну до рівня ізраїлю в них не вийде, бо тут справа навіть не у керівництві а в колосальних різницях між людьми що населяють!
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28.02.2026 07:28 Відповісти
Алібаба як істинний суфлер, розписав партитуру і перший слоган - Воєнні! Нє лєзтє в політику, ето наша корова і ми єйо доїм.
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26.02.2026 14:43 Відповісти
Помню,до войны,как пригнали целую дивизию вооруженных нацгвардейцев охранять помощника сивковича,пепеписавшего путинской закон о налогообложении малого бизнеса,от гнева пидприемцев,а когда нужно было останавливать продвижение путинских войск на Киев никто навстречу им не выдвинулся.
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26.02.2026 14:46 Відповісти
звичайний сраколиз і кар'єрист
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26.02.2026 15:53 Відповісти
Абсолютно правильно!!! Кожен має займатися своєю справою, на якій розуміється.
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26.02.2026 16:50 Відповісти
Цей "ницьгвардієць" не даремно таке вякнув саме перед виборами. Він зі своїми "хазяївами" добре розуміє, що Армія зараз єдина сила, опора, надія нашої Країни і Нації від зовнішніх ворогів і внутрішніх мерзотників. Ці пси саме поставлені і прикормлені і їм ментам не потрібно, щоб Армія втрутилася і не дала розікрасти і здати Україну. І, звісно, щоб військові не сказали свого вагомого слова на виборах. Мовляв - ви, солдафони, там гнийте в окопах і не заважайте нам знову дорватися до корита, щоб дорозграбувати, добивати і дорозпродувати Україну.
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26.02.2026 19:22 Відповісти
 
 