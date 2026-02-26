"Військові не мають дуже лізти в політику, а політики - у військові справи" - Півненко.

Командувач Нацгвардії Олександр Півненко вважає, що після завершення війни від повторного вторгнення Україну захистить лише її власна сила.

Про це він розповів в інтерв'ю Анні Максимчук, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Всі війни закінчуються. І ця війна закінчиться. Але вона закінчиться політичним рішенням. Вважаю, треба мати баланс між політикою і військовими. Щоб не дуже ті залазили у військовий напрямок і навпаки, щоб військові не дуже лізли в політику", - зазначив Півненко.

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Що буде після війни?

"Ми ж вже працювали над цим, це вже було. Були АТО, ООС, стабілізаційні дії. Так само буде й тут, стабілізаційні дії, будуть працювати поліція, Нацгвардія, Служба безпеки. Збройні сили – чи будуть відведені, чи не будуть, це вже за домовленостей. А ми знаємо, що таке стабілізаційні дії і ми готові зупиняти ворога, якщо він надумає якісь негарні речі", - додав командувач.

Півненко переконаний, що не треба вірити у "підписи" на документах.

"Треба бути сильними. До сильних не лізуть. Якщо у нас буде чим захищатися, як захищатися і ми будемо всі професіоналами, то ніхто не захоче, бо ця війна дуже дорого для них коштуватиме", - підсумував він.

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