Військові не мають дуже лізти в політику, а політики - у військові справи, - Півненко
Командувач Нацгвардії Олександр Півненко вважає, що після завершення війни від повторного вторгнення Україну захистить лише її власна сила.
Про це він розповів в інтерв'ю Анні Максимчук, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Всі війни закінчуються. І ця війна закінчиться. Але вона закінчиться політичним рішенням. Вважаю, треба мати баланс між політикою і військовими. Щоб не дуже ті залазили у військовий напрямок і навпаки, щоб військові не дуже лізли в політику", - зазначив Півненко.
Що буде після війни?
"Ми ж вже працювали над цим, це вже було. Були АТО, ООС, стабілізаційні дії. Так само буде й тут, стабілізаційні дії, будуть працювати поліція, Нацгвардія, Служба безпеки. Збройні сили – чи будуть відведені, чи не будуть, це вже за домовленостей. А ми знаємо, що таке стабілізаційні дії і ми готові зупиняти ворога, якщо він надумає якісь негарні речі", - додав командувач.
Півненко переконаний, що не треба вірити у "підписи" на документах.
"Треба бути сильними. До сильних не лізуть. Якщо у нас буде чим захищатися, як захищатися і ми будемо всі професіоналами, то ніхто не захоче, бо ця війна дуже дорого для них коштуватиме", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
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А потім побачите і військових в політиці.
Пане Півненко, ви ж самі це робите прямо зараз, але я не вважаю, що ви не має на це права. Ви його маєте і цим користаєтесь. І це правильно.
Адресовано політику зе,який зеленого поняття не має у військовій справі.
А Я НЕ ЗГОДНА.:
вважаю, що у Раді має бути партия військових і на площі стояти гильотина для крадіїв
Військові - теж громадяни, право мають.
Тому йди-но ти *****.
Генерал Півненко усе життя військовий.
Не хочеш йти в політику - ніхто з не змусить.
Але, друже, не забувай, що поруч з тобою люди, що в повномасштабку зайшли з цивільних професій.
І так - ми військові не менш за тебе.
Воювали поруч. І на Харківщині в 220му і зараз на Торецькому (вже на Костянтинівському).
Коли закінчиться - підемо й в політику.
Бо хто - як не ми?
Шиндант?
Кандагар?
(.... я помню тот ванінський порт... і крік парохода угрюмий.... мля.. )
Чи Півненко має на увазі якийсь чіткий перелік інших прізвищ військових, які на думку ОПи не мають займатись політикою?
чилійців...
Підтвердження того, що важливіше, що є в голові та серці, а не на плечах.
Важливо, яким цілям людина служить!
Нинішній президент України не має і не мав погонів.
Як і в голові та серці у нього теж пусто.
От кому нєх лізти в політику, так це людям без інтелекту, освіти, життєвого досвіду
та готовності служити суспільству.
Кажуть, що під час підписання Акту Капітуляції керівник німецької делегації побачивши навпроти серед союзників офіцера у французькій формі здивовано вигукнув - "що, і французи нас теж перемогли?"
А клоуни і ідіоти мають право лізти в політику? Ці ж ідіоти привели нас до цього стану в якому ми знаходимося.
Попереджений,значить озброєний.За півроку знати про підготовку ***** до вторгнення і проспати чи просрати,це нормально? Тому,пофіг військовий,чи без погон,треба розумного і не по об'яві як створювали"Слуг."
Людина яка ніде не служила немає взагалі права стати президетнтом!
А якщо людина пройшла горнило війни і вижила , як раз така людина і мпє стати президентом.
Але ця істота з передавленим фуражкою мозком жодного підручника не відкривало.
А військові які захищали країну, які дотрималися присяги і думали про Державу і Народ України, а не про те як просунутися по кар'єрним сходам ціною життів підлеглих - тільки й такі Військові повинні йти в політику, і не просто йти а зайняти всі ключові пости в державі, бо не має бути при посаді особа яка ухилявся від військової служби - ми бачили до чого це приводить!!! І нам цього більше не потрібно!