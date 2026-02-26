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Новости Видео Военные технологии
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Четверо оккупантов в "плащах-невидимках" замерли среди леса, пытаясь спрятаться от FPV-дрона. ВИДЕО

Российские штурмовики продолжают верить в магические свойства своего снаряжения, однако украинские дроны быстро возвращают их к реальности. Как сообщает Цензор.НЕТ, в районе Волчанска оператор FPV-дрона обнаружил группу из четырех захватчиков, которые пытались быть незаметными с помощью антитепловизионных костюмов.

Увидев беспилотник, оккупанты не придумали ничего лучшего, как просто застыть на месте, надеясь, что пилот примет их за элементы ландшафта.

Смотрите: Трое оккупантов в российских новейших экспериментальных плащах-невидимках идут по дороге. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": QR-код-корректировщик и отравленные рубли: оккупант рассказал о новых украинских военных "технологиях". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22965) технологии (744) дроны (7271) Волчанск (529) Харьковская область (2746) Чугуевский район (389)
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Топ комментарии
+14
Довбойоби, тре було не оті плащи на себе одягати а взути чоботи-швидкоходи і тікати з України до себе в Зажопінськ Мухосранського району
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26.02.2026 14:32 Ответить
+12
Ліс живих манекенів
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26.02.2026 14:21 Ответить
+8
це заучений стереотип поведінки, який походить від популярної у совку та на росії дитячої гри "морє валнуєца раз...". Таким чином у майбутніх громадян вироблялась у випадку небезпеки соціальна модель поведінки типу "танатоз", у якому наразі і перебуває все російське суспільтво.
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26.02.2026 14:53 Ответить
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Бо мовчали... Але й "Тучкина песня" не допомогла-б - співать українською, все одно не вміють...
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26.02.2026 14:21 Ответить
Ліс живих манекенів
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26.02.2026 14:21 Ответить
Типове орковрєдітєство від окупантів, щоб до ****** в радную говень не вертатися!!!
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26.02.2026 14:22 Ответить
Довбойоби, тре було не оті плащи на себе одягати а взути чоботи-швидкоходи і тікати з України до себе в Зажопінськ Мухосранського району
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26.02.2026 14:32 Ответить
Мені теж казали, що Л-166 «Липа» (Л166В1А) захищає екіпаж ...
Вірили!
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26.02.2026 14:49 Ответить
це заучений стереотип поведінки, який походить від популярної у совку та на росії дитячої гри "морє валнуєца раз...". Таким чином у майбутніх громадян вироблялась у випадку небезпеки соціальна модель поведінки типу "танатоз", у якому наразі і перебуває все російське суспільтво.
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26.02.2026 14:53 Ответить
плащи реально невидимые, я их не вижу. где плащи?
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26.02.2026 15:43 Ответить
Не ну один более менее умный нашелся. Решил тихонечко за дерево зайти пока коллеги стояли как идиоты)
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26.02.2026 15:59 Ответить
Казочку про шапку -нєвидимку їм прочитав командир і відправив.
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26.02.2026 16:54 Ответить
Не здивуюсь,коли москалі,завмерши,співали пісню "я малєнькая тучка,я вовсє нє маскаль"...
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26.02.2026 17:02 Ответить
стільки мільйонерів в одному місці.
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27.02.2026 08:28 Ответить
 
 