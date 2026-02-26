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Четверо оккупантов в "плащах-невидимках" замерли среди леса, пытаясь спрятаться от FPV-дрона. ВИДЕО
Российские штурмовики продолжают верить в магические свойства своего снаряжения, однако украинские дроны быстро возвращают их к реальности. Как сообщает Цензор.НЕТ, в районе Волчанска оператор FPV-дрона обнаружил группу из четырех захватчиков, которые пытались быть незаметными с помощью антитепловизионных костюмов.
Увидев беспилотник, оккупанты не придумали ничего лучшего, как просто застыть на месте, надеясь, что пилот примет их за элементы ландшафта.
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