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Четверо окупантів у "плащах-невидимках" завмерли серед лісу, намагаючись сховатися від FPV-дрона. ВIДЕО
Російські штурмовики продовжують вірити у магічні властивості свого спорядження, проте українські дрони швидко повертають їх до реальності. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у районі Вовчанська оператор FPV-дрона виявив групу з чотирьох загарбників, які намагалися бути непомітними за допомогою антитепловізійних костюмів.
Побачивши безпілотник, окупанти не вигадали нічого кращого, як просто застигнути на місці, сподіваючись, що пілот сприйме їх за елементи ландшафту.
Топ коментарі
+14 Старый зольдат
показати весь коментар26.02.2026 14:32 Відповісти Посилання
+12 Kristobal Juan
показати весь коментар26.02.2026 14:21 Відповісти Посилання
+8 Urs
показати весь коментар26.02.2026 14:53 Відповісти Посилання
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