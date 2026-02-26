УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7273 відвідувача онлайн
Новини Відео Військові технології
10 030 11

Четверо окупантів у "плащах-невидимках" завмерли серед лісу, намагаючись сховатися від FPV-дрона. ВIДЕО

Російські штурмовики продовжують вірити у магічні властивості свого спорядження, проте українські дрони швидко повертають їх до реальності. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у районі Вовчанська оператор FPV-дрона виявив групу з чотирьох загарбників, які намагалися бути непомітними за допомогою антитепловізійних костюмів.

Побачивши безпілотник, окупанти не вигадали нічого кращого, як просто застигнути на місці, сподіваючись, що пілот сприйме їх за елементи ландшафту.

Дивіться: Троє окупантів у російських новітніх, експериментальних плащах-невидимках йдуть дорогою. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": QR-код-коригувальник і отруєні рублі: окупант розповів про нові українські військові "технології". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21181) технології (1064) дрони (8331) Вовчанськ (557) Харківська область (2800) Чугуївський район (393)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Довбойоби, тре було не оті плащи на себе одягати а взути чоботи-швидкоходи і тікати з України до себе в Зажопінськ Мухосранського району
показати весь коментар
26.02.2026 14:32 Відповісти
+12
Ліс живих манекенів
показати весь коментар
26.02.2026 14:21 Відповісти
+8
це заучений стереотип поведінки, який походить від популярної у совку та на росії дитячої гри "морє валнуєца раз...". Таким чином у майбутніх громадян вироблялась у випадку небезпеки соціальна модель поведінки типу "танатоз", у якому наразі і перебуває все російське суспільтво.
показати весь коментар
26.02.2026 14:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бо мовчали... Але й "Тучкина песня" не допомогла-б - співать українською, все одно не вміють...
показати весь коментар
26.02.2026 14:21 Відповісти
Ліс живих манекенів
показати весь коментар
26.02.2026 14:21 Відповісти
Типове орковрєдітєство від окупантів, щоб до ****** в радную говень не вертатися!!!
показати весь коментар
26.02.2026 14:22 Відповісти
Довбойоби, тре було не оті плащи на себе одягати а взути чоботи-швидкоходи і тікати з України до себе в Зажопінськ Мухосранського району
показати весь коментар
26.02.2026 14:32 Відповісти
Мені теж казали, що Л-166 «Липа» (Л166В1А) захищає екіпаж ...
Вірили!
показати весь коментар
26.02.2026 14:49 Відповісти
це заучений стереотип поведінки, який походить від популярної у совку та на росії дитячої гри "морє валнуєца раз...". Таким чином у майбутніх громадян вироблялась у випадку небезпеки соціальна модель поведінки типу "танатоз", у якому наразі і перебуває все російське суспільтво.
показати весь коментар
26.02.2026 14:53 Відповісти
плащи реально невидимые, я их не вижу. где плащи?
показати весь коментар
26.02.2026 15:43 Відповісти
Не ну один более менее умный нашелся. Решил тихонечко за дерево зайти пока коллеги стояли как идиоты)
показати весь коментар
26.02.2026 15:59 Відповісти
Казочку про шапку -нєвидимку їм прочитав командир і відправив.
показати весь коментар
26.02.2026 16:54 Відповісти
Не здивуюсь,коли москалі,завмерши,співали пісню "я малєнькая тучка,я вовсє нє маскаль"...
показати весь коментар
26.02.2026 17:02 Відповісти
стільки мільйонерів в одному місці.
показати весь коментар
27.02.2026 08:28 Відповісти
 
 