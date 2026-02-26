Четверо окупантів у "плащах-невидимках" завмерли серед лісу, намагаючись сховатися від FPV-дрона. ВIДЕО

Російські штурмовики продовжують вірити у магічні властивості свого спорядження, проте українські дрони швидко повертають їх до реальності. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у районі Вовчанська оператор FPV-дрона виявив групу з чотирьох загарбників, які намагалися бути непомітними за допомогою антитепловізійних костюмів.

Побачивши безпілотник, окупанти не вигадали нічого кращого, як просто застигнути на місці, сподіваючись, що пілот сприйме їх за елементи ландшафту.

Дивіться: Троє окупантів у російських новітніх, експериментальних плащах-невидимках йдуть дорогою. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": QR-код-коригувальник і отруєні рублі: окупант розповів про нові українські військові "технології". ВIДЕО