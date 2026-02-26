Прямое попадание "в яблочко": пограничники на севере сбили "шахед" из автоматов. ВИДЕО

Украинские воины продолжают демонстрировать невероятную меткость, сбивая вражеские ударные беспилотники даже с помощью стрелкового оружия. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети обнародованы кадры успешной охоты подразделения Государственной пограничной службы Украины на севере страны.

Благодаря слаженным действиям мобильной огневой группы, очередной иранский дрон-камикадзе не долетел до своей цели.

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Засада в перелеске: Позиция бойцов была обустроена в лесистой местности, что позволило скрытно ждать пролета цели.

Момент попадания: Как только "шахед" появился в просвете неба между деревьями, пограничники открыли плотный огонь. На видео зафиксирован момент точного попадания: вражеский дрон мгновенно взрывается в воздухе.

Огненный шар: На месте беспилотника сначала появляется яркий клубок огня, который через секунду сменяется густым дымом.