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Новости Видео Сбивание шахедов
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Прямое попадание "в яблочко": пограничники на севере сбили "шахед" из автоматов. ВИДЕО

Украинские воины продолжают демонстрировать невероятную меткость, сбивая вражеские ударные беспилотники даже с помощью стрелкового оружия. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети обнародованы кадры успешной охоты подразделения Государственной пограничной службы Украины на севере страны.

Благодаря слаженным действиям мобильной огневой группы, очередной иранский дрон-камикадзе не долетел до своей цели.

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Детали уничтожения вражеской "птички":

  • Засада в перелеске: Позиция бойцов была обустроена в лесистой местности, что позволило скрытно ждать пролета цели.

  • Момент попадания: Как только "шахед" появился в просвете неба между деревьями, пограничники открыли плотный огонь. На видео зафиксирован момент точного попадания: вражеский дрон мгновенно взрывается в воздухе.

  • Огненный шар: На месте беспилотника сначала появляется яркий клубок огня, который через секунду сменяется густым дымом.

  • Осмотр обломков: На последних кадрах запечатлен украинский защитник, который направляется в сторону падения остатков дрона для фиксации результата и сбора доказательств очередного преступления РФ.

Смотрите: Пилоты "Південного форпосту" сбили 4 "шахеда" во время их движения в направлении украинских городов. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (7151) уничтожение (9960) Шахед (2230)
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Топ комментарии
+13
Слава ЗСУ! Молодці!
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26.02.2026 16:35 Ответить
+12
Молодець! Це справжній прикордонник ,а не той що десь в закарпатті на ухилянтах та контрабасі бабло колотить.
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26.02.2026 16:39 Ответить
+7
https://t.me/voynareal/131920?single 💥У велетенську чорну пляму перетворився завод добрив у Дорогобужі - «стерли з лиця» землі автомайданчик, залізничний термінал та склад аміачної селітри українські дрони ФП-1
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26.02.2026 16:42 Ответить
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Слава ЗСУ! Молодці!
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26.02.2026 16:35 Ответить
Точно такий самий клуб диму був, півгодини тому, над самим Черніговом. А перед тим почули подвійний вибух. Видивлявся довго - ні вогню, ні диму, з землі, не було...
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26.02.2026 16:35 Ответить
шахед
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26.02.2026 16:38 Ответить
Молодець! Це справжній прикордонник ,а не той що десь в закарпатті на ухилянтах та контрабасі бабло колотить.
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26.02.2026 16:39 Ответить
https://t.me/voynareal/131920?single 💥У велетенську чорну пляму перетворився завод добрив у Дорогобужі - «стерли з лиця» землі автомайданчик, залізничний термінал та склад аміачної селітри українські дрони ФП-1
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26.02.2026 16:42 Ответить
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26.02.2026 16:43 Ответить
Чи вмбухає від детонації аміачна селітра ?
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26.02.2026 17:26 Ответить
Найбільший вибух селітри в Німеччині стався 21 вересня 1921 року на хімічному заводі BASF в Оппау (Людвігсгафен), де здетонувало близько 4500 тонн суміші аміачної селітри та сульфату амонію. Катастрофа знищила завод і сотні будинків, забравши життя 561 людини, що досі вважається однією з найбільших промислових аварій.
Причина була в тому, що її складували "навалом", і під впливом вологи, та гора злиплася в моноліт. Дробить молотами і ломами, було важко. Хтось запропонував дробить невеликими зарядами вибухівки...
В часи СРСР, так робили штучні водойми, в степовій зоні. У колгосп прибувала бурова установка. Бурила багато скважин. Туди насипали селітру. Потім приїжджав трактор з бочкою солярки. Солярка заливалася в селітру. Потім туди вставлялась амоналова шашка, і електродетонатор. Всі скважини з"єднувалися електромережею. Потім все це підривалося. Після вибуху бульдозери вигрібали покришений грунт, насипали дамбу. Весною талі сніги заповняли виїмку водою... Товариш, який все це бачив сам, розказував...
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26.02.2026 18:04 Ответить
Трохи менше було в Бейруті в 2020 році, але є на відео. 2750 тонн аміачної селітри.
На 15 секунді 2й вибух вражає https://www.youtube.com/watch?v=93tV6-0Ugwk
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26.02.2026 18:53 Ответить
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26.02.2026 19:04 Ответить
Дякую. Я трохи поспішив з питанням, пізніше згадав як у Франції в Тулузі завод бахнув, знесло не тільки завод, а і все навкруг. Там зберігали селітру прямо насипом на складі і не пам'ятаю (бо розказували по тєліку) яким чином солярка попала в селітру і був страшний бабах.
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26.02.2026 21:45 Ответить
Oсь відео : https://youtu.be/s10-ih2WIBI
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26.02.2026 21:49 Ответить
AZF https://youtu.be/s10-ih2WIBI
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26.02.2026 22:03 Ответить
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26.02.2026 19:10 Ответить
➡️Одещину атакуватиме Шахед з Румунії (!) - єРадар повідомляє про нетиповий курс російського ударного дрона
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26.02.2026 16:45 Ответить
Секунда є на те, щоби зреагувати стрільцям, і стрільців потрібно більше набагато.На що банально і розраховують ті, хто закладає маршрути, якими ці одоробла швендяють над лісами .
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26.02.2026 18:00 Ответить
 
 