Прямое попадание "в яблочко": пограничники на севере сбили "шахед" из автоматов. ВИДЕО
Украинские воины продолжают демонстрировать невероятную меткость, сбивая вражеские ударные беспилотники даже с помощью стрелкового оружия. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети обнародованы кадры успешной охоты подразделения Государственной пограничной службы Украины на севере страны.
Благодаря слаженным действиям мобильной огневой группы, очередной иранский дрон-камикадзе не долетел до своей цели.
Детали уничтожения вражеской "птички":
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Засада в перелеске: Позиция бойцов была обустроена в лесистой местности, что позволило скрытно ждать пролета цели.
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Момент попадания: Как только "шахед" появился в просвете неба между деревьями, пограничники открыли плотный огонь. На видео зафиксирован момент точного попадания: вражеский дрон мгновенно взрывается в воздухе.
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Огненный шар: На месте беспилотника сначала появляется яркий клубок огня, который через секунду сменяется густым дымом.
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Осмотр обломков: На последних кадрах запечатлен украинский защитник, который направляется в сторону падения остатков дрона для фиксации результата и сбора доказательств очередного преступления РФ.
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Причина була в тому, що її складували "навалом", і під впливом вологи, та гора злиплася в моноліт. Дробить молотами і ломами, було важко. Хтось запропонував дробить невеликими зарядами вибухівки...
В часи СРСР, так робили штучні водойми, в степовій зоні. У колгосп прибувала бурова установка. Бурила багато скважин. Туди насипали селітру. Потім приїжджав трактор з бочкою солярки. Солярка заливалася в селітру. Потім туди вставлялась амоналова шашка, і електродетонатор. Всі скважини з"єднувалися електромережею. Потім все це підривалося. Після вибуху бульдозери вигрібали покришений грунт, насипали дамбу. Весною талі сніги заповняли виїмку водою... Товариш, який все це бачив сам, розказував...
На 15 секунді 2й вибух вражає https://www.youtube.com/watch?v=93tV6-0Ugwk