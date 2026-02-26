Пряме влучання "в яблучко": прикордонники на півночі збили "шахед" із автоматів. ВIДЕО

Українські воїни продовжують демонструвати неймовірну влучність, приземляючи ворожі ударні безпілотники навіть за допомогою стрілецької зброї. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі оприлюднено кадри успішного полювання підрозділу Державної прикордонної служби України на півночі країни.

Завдяки злагодженим діям мобільної вогневої групи, черговий іранський дрон-камікадзе не долетів до своєї цілі.

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Засідка в переліску: Позиція бійців була облаштована у лісистій місцевості, що дозволило приховано чекати на проліт цілі.

Мить влучання: Щойно "шахед" з’явився у просвіті неба між деревами, прикордонники відкрили щільний вогонь. На відео зафіксовано момент точного влучання: ворожий дрон миттєво вибухає у повітрі.

Вогняна куля: На місці безпілотника спочатку з’являється яскравий клуб вогню, який за секунду змінюється на густий дим.