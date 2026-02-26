Пряме влучання "в яблучко": прикордонники на півночі збили "шахед" із автоматів. ВIДЕО
Українські воїни продовжують демонструвати неймовірну влучність, приземляючи ворожі ударні безпілотники навіть за допомогою стрілецької зброї. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі оприлюднено кадри успішного полювання підрозділу Державної прикордонної служби України на півночі країни.
Завдяки злагодженим діям мобільної вогневої групи, черговий іранський дрон-камікадзе не долетів до своєї цілі.
Деталі знищення ворожої "пташки":
-
Засідка в переліску: Позиція бійців була облаштована у лісистій місцевості, що дозволило приховано чекати на проліт цілі.
-
Мить влучання: Щойно "шахед" з’явився у просвіті неба між деревами, прикордонники відкрили щільний вогонь. На відео зафіксовано момент точного влучання: ворожий дрон миттєво вибухає у повітрі.
-
Вогняна куля: На місці безпілотника спочатку з’являється яскравий клуб вогню, який за секунду змінюється на густий дим.
-
Огляд уламків: На останніх кадрах зафіксовано українського захисника, який вирушає в напрямку падіння залишків дрона для фіксації результату та збору доказів чергового злочину РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Причина була в тому, що її складували "навалом", і під впливом вологи, та гора злиплася в моноліт. Дробить молотами і ломами, було важко. Хтось запропонував дробить невеликими зарядами вибухівки...
В часи СРСР, так робили штучні водойми, в степовій зоні. У колгосп прибувала бурова установка. Бурила багато скважин. Туди насипали селітру. Потім приїжджав трактор з бочкою солярки. Солярка заливалася в селітру. Потім туди вставлялась амоналова шашка, і електродетонатор. Всі скважини з"єднувалися електромережею. Потім все це підривалося. Після вибуху бульдозери вигрібали покришений грунт, насипали дамбу. Весною талі сніги заповняли виїмку водою... Товариш, який все це бачив сам, розказував...
На 15 секунді 2й вибух вражає https://www.youtube.com/watch?v=93tV6-0Ugwk