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Пряме влучання "в яблучко": прикордонники на півночі збили "шахед" із автоматів. ВIДЕО

Українські воїни продовжують демонструвати неймовірну влучність, приземляючи ворожі ударні безпілотники навіть за допомогою стрілецької зброї. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі оприлюднено кадри успішного полювання підрозділу Державної прикордонної служби України на півночі країни.

Завдяки злагодженим діям мобільної вогневої групи, черговий іранський дрон-камікадзе не долетів до своєї цілі.

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Деталі знищення ворожої "пташки":

  • Засідка в переліску: Позиція бійців була облаштована у лісистій місцевості, що дозволило приховано чекати на проліт цілі.

  • Мить влучання: Щойно "шахед" з’явився у просвіті неба між деревами, прикордонники відкрили щільний вогонь. На відео зафіксовано момент точного влучання: ворожий дрон миттєво вибухає у повітрі.

  • Вогняна куля: На місці безпілотника спочатку з’являється яскравий клуб вогню, який за секунду змінюється на густий дим.

  • Огляд уламків: На останніх кадрах зафіксовано українського захисника, який вирушає в напрямку падіння залишків дрона для фіксації результату та збору доказів чергового злочину РФ.

Дивіться: Пілоти "Південного форпосту" збили 4 "Шахеди" під час їхнього руху в напрямку українських міст. ВIДЕО

Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6740) знищення (10276) Шахед (2243)
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Топ коментарі
+13
Слава ЗСУ! Молодці!
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26.02.2026 16:35 Відповісти
+12
Молодець! Це справжній прикордонник ,а не той що десь в закарпатті на ухилянтах та контрабасі бабло колотить.
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26.02.2026 16:39 Відповісти
+7
https://t.me/voynareal/131920?single 💥У велетенську чорну пляму перетворився завод добрив у Дорогобужі - «стерли з лиця» землі автомайданчик, залізничний термінал та склад аміачної селітри українські дрони ФП-1
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26.02.2026 16:42 Відповісти
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Слава ЗСУ! Молодці!
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26.02.2026 16:35 Відповісти
Точно такий самий клуб диму був, півгодини тому, над самим Черніговом. А перед тим почули подвійний вибух. Видивлявся довго - ні вогню, ні диму, з землі, не було...
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26.02.2026 16:35 Відповісти
шахед
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26.02.2026 16:38 Відповісти
Молодець! Це справжній прикордонник ,а не той що десь в закарпатті на ухилянтах та контрабасі бабло колотить.
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26.02.2026 16:39 Відповісти
https://t.me/voynareal/131920?single 💥У велетенську чорну пляму перетворився завод добрив у Дорогобужі - «стерли з лиця» землі автомайданчик, залізничний термінал та склад аміачної селітри українські дрони ФП-1
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26.02.2026 16:42 Відповісти
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26.02.2026 16:43 Відповісти
Чи вмбухає від детонації аміачна селітра ?
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26.02.2026 17:26 Відповісти
Найбільший вибух селітри в Німеччині стався 21 вересня 1921 року на хімічному заводі BASF в Оппау (Людвігсгафен), де здетонувало близько 4500 тонн суміші аміачної селітри та сульфату амонію. Катастрофа знищила завод і сотні будинків, забравши життя 561 людини, що досі вважається однією з найбільших промислових аварій.
Причина була в тому, що її складували "навалом", і під впливом вологи, та гора злиплася в моноліт. Дробить молотами і ломами, було важко. Хтось запропонував дробить невеликими зарядами вибухівки...
В часи СРСР, так робили штучні водойми, в степовій зоні. У колгосп прибувала бурова установка. Бурила багато скважин. Туди насипали селітру. Потім приїжджав трактор з бочкою солярки. Солярка заливалася в селітру. Потім туди вставлялась амоналова шашка, і електродетонатор. Всі скважини з"єднувалися електромережею. Потім все це підривалося. Після вибуху бульдозери вигрібали покришений грунт, насипали дамбу. Весною талі сніги заповняли виїмку водою... Товариш, який все це бачив сам, розказував...
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26.02.2026 18:04 Відповісти
Трохи менше було в Бейруті в 2020 році, але є на відео. 2750 тонн аміачної селітри.
На 15 секунді 2й вибух вражає https://www.youtube.com/watch?v=93tV6-0Ugwk
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26.02.2026 18:53 Відповісти
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26.02.2026 19:04 Відповісти
Дякую. Я трохи поспішив з питанням, пізніше згадав як у Франції в Тулузі завод бахнув, знесло не тільки завод, а і все навкруг. Там зберігали селітру прямо насипом на складі і не пам'ятаю (бо розказували по тєліку) яким чином солярка попала в селітру і був страшний бабах.
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26.02.2026 21:45 Відповісти
Oсь відео : https://youtu.be/s10-ih2WIBI
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26.02.2026 21:49 Відповісти
AZF https://youtu.be/s10-ih2WIBI
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26.02.2026 22:03 Відповісти
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26.02.2026 19:10 Відповісти
➡️Одещину атакуватиме Шахед з Румунії (!) - єРадар повідомляє про нетиповий курс російського ударного дрона
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26.02.2026 16:45 Відповісти
Секунда є на те, щоби зреагувати стрільцям, і стрільців потрібно більше набагато.На що банально і розраховують ті, хто закладає маршрути, якими ці одоробла швендяють над лісами .
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26.02.2026 18:00 Відповісти
 
 