Энергетика, восстановление и инвестиции в ОПК: Зеленский пообщался с представителями международного бизнеса. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел беседу с представителями международного бизнес-сообщества.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Поддержка энергетики

Как отмечается, во время беседы говорили об усилении энергетической устойчивости Украины и подготовке к следующей зиме.

"1 марта все наши местные органы власти представят план развития энергетики на следующую зиму. Важно, чтобы за эти полгода, которые у нас будут до начала следующего отопительного сезона, было сделано как можно больше в подготовке. Роль частного сектора в этом – ключевая, и мы рассчитываем на совместные проекты", – отметил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комбинированная массированная атака РФ на энергетическую инфраструктуру: есть отключение электроэнергии в шести областях, - Минэнерго

Инвестиции в Украину

В частности, среди ключевых вопросов также – более широкие возможности инвестирования в Украину и привлечение частного бизнеса к восстановлению, в частности инвестиции в оборонно-промышленном комплексе.

Читайте: Зеленский анонсировал стратегию энергозащиты до 1 марта

"Благодарю представителей за поддержку Украины в течение этих лет полномасштабной российской агрессии. Даже во время войны, после такой зимы наша страна живет. Мы открыты для партнерства, для совместных проектов, для инвестиций, которые поддержат наших людей и нашу безопасность. Спасибо всем, кто инвестирует в устойчивость Украины", - добавил Зеленский.