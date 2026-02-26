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Энергетика, восстановление и инвестиции в ОПК: Зеленский пообщался с представителями международного бизнеса. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел беседу с представителями международного бизнес-сообщества.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Поддержка энергетики

Как отмечается, во время беседы говорили об усилении энергетической устойчивости Украины и подготовке к следующей зиме.

"1 марта все наши местные органы власти представят план развития энергетики на следующую зиму. Важно, чтобы за эти полгода, которые у нас будут до начала следующего отопительного сезона, было сделано как можно больше в подготовке. Роль частного сектора в этом – ключевая, и мы рассчитываем на совместные проекты", – отметил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комбинированная массированная атака РФ на энергетическую инфраструктуру: есть отключение электроэнергии в шести областях, - Минэнерго

Инвестиции в Украину

В частности, среди ключевых вопросов также – более широкие возможности инвестирования в Украину и привлечение частного бизнеса к восстановлению, в частности инвестиции в оборонно-промышленном комплексе.

Читайте: Зеленский анонсировал стратегию энергозащиты до 1 марта

"Благодарю представителей за поддержку Украины в течение этих лет полномасштабной российской агрессии. Даже во время войны, после такой зимы наша страна живет. Мы открыты для партнерства, для совместных проектов, для инвестиций, которые поддержат наших людей и нашу безопасность. Спасибо всем, кто инвестирует в устойчивость Украины", - добавил Зеленский.

Автор: 

бизнес (1629) Зеленский Владимир (24401) инвестиции (1151) энергетика (3480)
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Топ комментарии
+11
Який ідіот буде інвестувати, коли міндічі і галущенки вже шлагбауми розвернули . На кого цей зелений понос розрахований?
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26.02.2026 19:46 Ответить
+4
а шо такова- лідер на літеру П поділився досвідом з бізнесменами , як гешефтити на енергетці та відбудові -покликав в долю тисизить...
Це ж не державні люди а БІЗНЕСМЕНИ
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26.02.2026 19:52 Ответить
+4
Навіщо їх привезли ? Покататися? Чи це іпсо ?
Хто буде вкладати в корумповану систему, яка піддається зовнішнім атакам і руйнуванню ? ...... Питання це складне цікавить мене дуже...

Дивно. Або світові магнати постановили зробити яке розділення , як Берлін : Східний та Західний або просто ОП заливає хуцпу заради рейтингу піськограя Перемогоносця
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26.02.2026 19:54 Ответить
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а шо такова- лідер на літеру П поділився досвідом з бізнесменами , як гешефтити на енергетці та відбудові -покликав в долю тисизить...
Це ж не державні люди а БІЗНЕСМЕНИ
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26.02.2026 19:52 Ответить
вони йому ще й літачок від саудитського короля пригонять в подарунок до Ізраїлю.

Трамп сьогодні в телефонній розмові щось же наобіцяв?
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26.02.2026 19:54 Ответить
у вовки ще мабуть же залишився інституція ІНВЕСТНЯНЬ
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26.02.2026 19:59 Ответить
блок....
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26.02.2026 20:16 Ответить
чао, схоже на 3 дні я уже "тю-тю"
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26.02.2026 20:15 Ответить
Який ідіот буде інвестувати, коли міндічі і галущенки вже шлагбауми розвернули . На кого цей зелений понос розрахований?
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26.02.2026 19:46 Ответить
на дебілів 73%
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26.02.2026 19:46 Ответить
На Мудрий Нарід, який є вищім джерелом влади, © Конституція
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26.02.2026 20:06 Ответить
самозакоханний Зе
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26.02.2026 19:53 Ответить
Навіщо їх привезли ? Покататися? Чи це іпсо ?
Хто буде вкладати в корумповану систему, яка піддається зовнішнім атакам і руйнуванню ? ...... Питання це складне цікавить мене дуже...

Дивно. Або світові магнати постановили зробити яке розділення , як Берлін : Східний та Західний або просто ОП заливає хуцпу заради рейтингу піськограя Перемогоносця
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26.02.2026 19:54 Ответить
Гелоу еврібаді! Гів мі е мані ...
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26.02.2026 19:57 Ответить
Бызнес прото так не дасть. Може надра продає втрете .
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26.02.2026 20:01 Ответить
Може фото Фламіндічей продає.
Або облігації з Гарантієй партії с.н.
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26.02.2026 20:05 Ответить
Тоді так:
- Гелоу еврібаді! Гів мі е мані ...
- Ноу
- От blyadi!
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26.02.2026 20:11 Ответить
➡️ Роль приватного сектору в цьому - ключова, і ми розраховуємо на спільні проєкти Джерело: https://censor.net/ua/v3602635
Упс... забув привітати з новими Тарифами Потужності.... Бо інакше як пояснити що інвестори ідуть - вони ж вкладають своє кровне щоб заробить ? А ще ж податки та лапа інвест-нянь.. 🤫😏
А ще мені здається.... що то Потужна хуцпа...
Бо похвалиттся в телеграмі.. без пруфів ? Ну таке...
Інвесторам було б корисніше поспілкуватися з офіціантами і метродотелем.... Ніж із зебуїном, який нічого не шарить ...
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26.02.2026 20:03 Ответить
Дивна відсутність, саме ВЛАСНИКІВ енергоОбєктів в Україні і отих, череди очільників НКРЄКП з міндічем і галущенком та їх зв'язкові - шмигаль+милованов з свириденко!!? У РНБОУ- всі зтурбовані ….???
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26.02.2026 20:05 Ответить
Чепуха, мировой бизнес какой то,-кто конкретно?Завтра намечено селекторное совещание с инопланетянами.
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26.02.2026 20:12 Ответить
відминили-селекторное совещание..бо інопланетяне вже на підльоті до банкової, з битками та кастетами..
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26.02.2026 20:44 Ответить
Дебіла нема інвестувати коли зелень краде як не в себе...
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26.02.2026 20:19 Ответить
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26.02.2026 20:45 Ответить
 
 