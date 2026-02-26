Энергетика, восстановление и инвестиции в ОПК: Зеленский пообщался с представителями международного бизнеса. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский провел беседу с представителями международного бизнес-сообщества.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Поддержка энергетики
Как отмечается, во время беседы говорили об усилении энергетической устойчивости Украины и подготовке к следующей зиме.
"1 марта все наши местные органы власти представят план развития энергетики на следующую зиму. Важно, чтобы за эти полгода, которые у нас будут до начала следующего отопительного сезона, было сделано как можно больше в подготовке. Роль частного сектора в этом – ключевая, и мы рассчитываем на совместные проекты", – отметил президент.
Инвестиции в Украину
В частности, среди ключевых вопросов также – более широкие возможности инвестирования в Украину и привлечение частного бизнеса к восстановлению, в частности инвестиции в оборонно-промышленном комплексе.
"Благодарю представителей за поддержку Украины в течение этих лет полномасштабной российской агрессии. Даже во время войны, после такой зимы наша страна живет. Мы открыты для партнерства, для совместных проектов, для инвестиций, которые поддержат наших людей и нашу безопасность. Спасибо всем, кто инвестирует в устойчивость Украины", - добавил Зеленский.
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Це ж не державні люди а БІЗНЕСМЕНИ
Трамп сьогодні в телефонній розмові щось же наобіцяв?
Хто буде вкладати в корумповану систему, яка піддається зовнішнім атакам і руйнуванню ? ...... Питання це складне цікавить мене дуже...
Дивно. Або світові магнати постановили зробити яке розділення , як Берлін : Східний та Західний або просто ОП заливає хуцпу заради рейтингу піськограя Перемогоносця
Або облігації з Гарантієй партії с.н.
- Гелоу еврібаді! Гів мі е мані ...
- Ноу
- От blyadi!
Упс... забув привітати з новими Тарифами Потужності.... Бо інакше як пояснити що інвестори ідуть - вони ж вкладають своє кровне щоб заробить ? А ще ж податки та лапа інвест-нянь.. 🤫😏
А ще мені здається.... що то Потужна хуцпа...
Бо похвалиттся в телеграмі.. без пруфів ? Ну таке...
Інвесторам було б корисніше поспілкуватися з офіціантами і метродотелем.... Ніж із зебуїном, який нічого не шарить ...