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Новини Відео Підтримка енергетики України Міжнародні інвестиції
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Енергетика, відбудова та інвестиції в ОПК: Зеленський поспілкувався з представниками міжнародного бізнесу. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів розмову з представниками міжнародної бізнес-спільноти.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Підтримка енергетики

Як зазначається, під час розмови говорили про посилення енергетичної стійкості України та підготовку до наступної зими.

"1 березня всі наші місцеві органи влади представлять план розвитку енергетики на наступну зиму. Важливо, щоб за ці пів року, які в нас будуть до початку наступного опалювального сезону, було зроблено якомога більше в підготовці. Роль приватного сектору в цьому – ключова, і ми розраховуємо на спільні проєкти", - зазначив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комбінована масована атака РФ на енергетичну інфраструктуру: є знеструмлення у шести областях, - Міненерго

Інвестиції в Україну

Так, серед ключових питань також – ширші можливості інвестування в Україну та залучення приватного бізнесу до відбудови, зокрема інвестиції в оборонно-промисловому комплексі.

Читайте: Зеленський анонсував стратегію енергозахисту до 1 березня

"Дякую представникам за підтримку України протягом цих років повномасштабної російської агресії. Навіть під час війни, після такої зими наша країна живе. Ми відкриті до партнерства, до спільних проєктів, до інвестицій, які підтримають наших людей і нашу безпеку. Дякую всім, хто інвестує в стійкість України", - додав Зеленський.

Автор: 

бізнес (2509) Зеленський Володимир (27909) інвестиції (2278) енергетика (3829)
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Топ коментарі
+11
Який ідіот буде інвестувати, коли міндічі і галущенки вже шлагбауми розвернули . На кого цей зелений понос розрахований?
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26.02.2026 19:46 Відповісти
+4
а шо такова- лідер на літеру П поділився досвідом з бізнесменами , як гешефтити на енергетці та відбудові -покликав в долю тисизить...
Це ж не державні люди а БІЗНЕСМЕНИ
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26.02.2026 19:52 Відповісти
+4
Навіщо їх привезли ? Покататися? Чи це іпсо ?
Хто буде вкладати в корумповану систему, яка піддається зовнішнім атакам і руйнуванню ? ...... Питання це складне цікавить мене дуже...

Дивно. Або світові магнати постановили зробити яке розділення , як Берлін : Східний та Західний або просто ОП заливає хуцпу заради рейтингу піськограя Перемогоносця
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26.02.2026 19:54 Відповісти
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а шо такова- лідер на літеру П поділився досвідом з бізнесменами , як гешефтити на енергетці та відбудові -покликав в долю тисизить...
Це ж не державні люди а БІЗНЕСМЕНИ
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26.02.2026 19:52 Відповісти
вони йому ще й літачок від саудитського короля пригонять в подарунок до Ізраїлю.

Трамп сьогодні в телефонній розмові щось же наобіцяв?
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26.02.2026 19:54 Відповісти
у вовки ще мабуть же залишився інституція ІНВЕСТНЯНЬ
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26.02.2026 19:59 Відповісти
блок....
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26.02.2026 20:16 Відповісти
чао, схоже на 3 дні я уже "тю-тю"
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26.02.2026 20:15 Відповісти
Який ідіот буде інвестувати, коли міндічі і галущенки вже шлагбауми розвернули . На кого цей зелений понос розрахований?
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26.02.2026 19:46 Відповісти
на дебілів 73%
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26.02.2026 19:46 Відповісти
На Мудрий Нарід, який є вищім джерелом влади, © Конституція
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26.02.2026 20:06 Відповісти
самозакоханний Зе
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26.02.2026 19:53 Відповісти
Навіщо їх привезли ? Покататися? Чи це іпсо ?
Хто буде вкладати в корумповану систему, яка піддається зовнішнім атакам і руйнуванню ? ...... Питання це складне цікавить мене дуже...

Дивно. Або світові магнати постановили зробити яке розділення , як Берлін : Східний та Західний або просто ОП заливає хуцпу заради рейтингу піськограя Перемогоносця
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26.02.2026 19:54 Відповісти
Гелоу еврібаді! Гів мі е мані ...
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26.02.2026 19:57 Відповісти
Бызнес прото так не дасть. Може надра продає втрете .
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26.02.2026 20:01 Відповісти
Може фото Фламіндічей продає.
Або облігації з Гарантієй партії с.н.
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26.02.2026 20:05 Відповісти
Тоді так:
- Гелоу еврібаді! Гів мі е мані ...
- Ноу
- От blyadi!
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26.02.2026 20:11 Відповісти
➡️ Роль приватного сектору в цьому - ключова, і ми розраховуємо на спільні проєкти Джерело: https://censor.net/ua/v3602635
Упс... забув привітати з новими Тарифами Потужності.... Бо інакше як пояснити що інвестори ідуть - вони ж вкладають своє кровне щоб заробить ? А ще ж податки та лапа інвест-нянь.. 🤫😏
А ще мені здається.... що то Потужна хуцпа...
Бо похвалиттся в телеграмі.. без пруфів ? Ну таке...
Інвесторам було б корисніше поспілкуватися з офіціантами і метродотелем.... Ніж із зебуїном, який нічого не шарить ...
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26.02.2026 20:03 Відповісти
Дивна відсутність, саме ВЛАСНИКІВ енергоОбєктів в Україні і отих, череди очільників НКРЄКП з міндічем і галущенком та їх зв'язкові - шмигаль+милованов з свириденко!!? У РНБОУ- всі зтурбовані ….???
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26.02.2026 20:05 Відповісти
Чепуха, мировой бизнес какой то,-кто конкретно?Завтра намечено селекторное совещание с инопланетянами.
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26.02.2026 20:12 Відповісти
відминили-селекторное совещание..бо інопланетяне вже на підльоті до банкової, з битками та кастетами..
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26.02.2026 20:44 Відповісти
Дебіла нема інвестувати коли зелень краде як не в себе...
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26.02.2026 20:19 Відповісти
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26.02.2026 20:45 Відповісти
 
 