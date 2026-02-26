Енергетика, відбудова та інвестиції в ОПК: Зеленський поспілкувався з представниками міжнародного бізнесу. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський провів розмову з представниками міжнародної бізнес-спільноти.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Підтримка енергетики
Як зазначається, під час розмови говорили про посилення енергетичної стійкості України та підготовку до наступної зими.
"1 березня всі наші місцеві органи влади представлять план розвитку енергетики на наступну зиму. Важливо, щоб за ці пів року, які в нас будуть до початку наступного опалювального сезону, було зроблено якомога більше в підготовці. Роль приватного сектору в цьому – ключова, і ми розраховуємо на спільні проєкти", - зазначив президент.
Інвестиції в Україну
Так, серед ключових питань також – ширші можливості інвестування в Україну та залучення приватного бізнесу до відбудови, зокрема інвестиції в оборонно-промисловому комплексі.
"Дякую представникам за підтримку України протягом цих років повномасштабної російської агресії. Навіть під час війни, після такої зими наша країна живе. Ми відкриті до партнерства, до спільних проєктів, до інвестицій, які підтримають наших людей і нашу безпеку. Дякую всім, хто інвестує в стійкість України", - додав Зеленський.
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Це ж не державні люди а БІЗНЕСМЕНИ
Трамп сьогодні в телефонній розмові щось же наобіцяв?
Хто буде вкладати в корумповану систему, яка піддається зовнішнім атакам і руйнуванню ? ...... Питання це складне цікавить мене дуже...
Дивно. Або світові магнати постановили зробити яке розділення , як Берлін : Східний та Західний або просто ОП заливає хуцпу заради рейтингу піськограя Перемогоносця
Або облігації з Гарантієй партії с.н.
- Гелоу еврібаді! Гів мі е мані ...
- Ноу
- От blyadi!
Упс... забув привітати з новими Тарифами Потужності.... Бо інакше як пояснити що інвестори ідуть - вони ж вкладають своє кровне щоб заробить ? А ще ж податки та лапа інвест-нянь.. 🤫😏
А ще мені здається.... що то Потужна хуцпа...
Бо похвалиттся в телеграмі.. без пруфів ? Ну таке...
Інвесторам було б корисніше поспілкуватися з офіціантами і метродотелем.... Ніж із зебуїном, який нічого не шарить ...