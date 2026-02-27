Бойцы СБС уничтожили российский ЗРГК "Панцирь-С1" на руинах "Азовстали" в оккупированном Мариуполе. ВИДЕО

Символическая и результативная операция в глубоком тылу врага. Как сообщает Цензор.НЕТ, 27 февраля подразделения Сил беспилотных систем (СБС) успешно "отминусовали" дорогостоящий российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Цель была обнаружена и поражена непосредственно в оккупированном Мариуполе, на территории легендарного металлургического комбината "Азовсталь".

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Детали атаки:

Локация: Оккупанты пытались скрыть комплекс ПВО среди руин промышленной зоны "Азовстали", надеясь, что мощные бетонные конструкции и насыщенная оборона города защитят систему.

Мастерство "птиц": Несмотря на работу средств РЭБ и наличие других систем ПВО, операторы СБС сумели направить ударный дрон точно в цель.

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