Бойцы СБС уничтожили российский ЗРГК "Панцирь-С1" на руинах "Азовстали" в оккупированном Мариуполе. ВИДЕО
Символическая и результативная операция в глубоком тылу врага. Как сообщает Цензор.НЕТ, 27 февраля подразделения Сил беспилотных систем (СБС) успешно "отминусовали" дорогостоящий российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Цель была обнаружена и поражена непосредственно в оккупированном Мариуполе, на территории легендарного металлургического комбината "Азовсталь".
Детали атаки:
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Локация: Оккупанты пытались скрыть комплекс ПВО среди руин промышленной зоны "Азовстали", надеясь, что мощные бетонные конструкции и насыщенная оборона города защитят систему.
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Мастерство "птиц": Несмотря на работу средств РЭБ и наличие других систем ПВО, операторы СБС сумели направить ударный дрон точно в цель.
Топ комментарии
+8 Kristobal Juan
показать весь комментарий27.02.2026 14:20 Ответить Ссылка
+3 Randall Flag #387882
показать весь комментарий27.02.2026 14:31 Ответить Ссылка
+3 Randall Flag #387882
показать весь комментарий27.02.2026 16:24 Ответить Ссылка
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Панцирь-С1" на шасі МЗКТ-7930
https://i.postimg.cc/sD3CWy6M/pancir-mzkt-7930-280814.jpg https://i.postimg.cc/sD3CWy6M/pancir-mzkt-7930-280814.jpg https://i.postimg.cc/sD3CWy6M/pancir-mzkt-7930-280814.jpg
На тлі великих втрат російської ППО від українських постійних ударів не дивно, що росіяни змушені використовувати рідкісні або взагалі одиночні екземпляри своєї техніки для прикриття військ чи важливих об'єктів на тимчасово окупованій території або у самій РФ.