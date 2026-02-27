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Бойцы СБС уничтожили российский ЗРГК "Панцирь-С1" на руинах "Азовстали" в оккупированном Мариуполе. ВИДЕО

Символическая и результативная операция в глубоком тылу врага. Как сообщает Цензор.НЕТ, 27 февраля подразделения Сил беспилотных систем (СБС) успешно "отминусовали" дорогостоящий российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Цель была обнаружена и поражена непосредственно в оккупированном Мариуполе, на территории легендарного металлургического комбината "Азовсталь".

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Детали атаки:

  • Локация: Оккупанты пытались скрыть комплекс ПВО среди руин промышленной зоны "Азовстали", надеясь, что мощные бетонные конструкции и насыщенная оборона города защитят систему.

  • Мастерство "птиц": Несмотря на работу средств РЭБ и наличие других систем ПВО, операторы СБС сумели направить ударный дрон точно в цель.

Смотрите: Заместитель начальника ГРУ Алексеев, которого утром подстрелили в Москве, был участником переговоров о выходе из Азовстали, - Прокопенко. ФОТО

Автор: 

армия РФ (22973) ПВО (3721) уничтожение (9969) Азовсталь (391) Силы беспилотных систем (506) 414 Птахи Мадяра (198)
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Топ комментарии
+8
Майстерно
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27.02.2026 14:20 Ответить
+3
Схоже на ЗРПК "Панцирь-С1" на шасі MAN-SX45

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27.02.2026 14:31 Ответить
+3
На мілітарному про це вже https://militarnyi.com/uk/news/dron-polku-rejd-urazyv-ridkisnyj-pantsyr-s1-na-shasi-baz-u-mariupoli/ написали. За їхньою версією це БАЗ-6909 з кабіною, прикритою якоюсь навісною конструкцією, яка спотворює його вигляд. Задня пара коліс теж отримала захист від пошкоджень.



На тлі великих втрат російської ППО від українських постійних ударів не дивно, що росіяни змушені використовувати рідкісні або взагалі одиночні екземпляри своєї техніки для прикриття військ чи важливих об'єктів на тимчасово окупованій території або у самій РФ.
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27.02.2026 16:24 Ответить
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Це якийсь ексклюзивний панцир на незвичному шасі.
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27.02.2026 14:19 Ответить
Схоже на ЗРПК "Панцирь-С1" на шасі MAN-SX45

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27.02.2026 14:31 Ответить
спільне виробництво с фріцами
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27.02.2026 14:43 Ответить
Ще варіант:



Панцирь-С1" на шасі МЗКТ-7930
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27.02.2026 14:47 Ответить
Ще така фотка

https://i.postimg.cc/sD3CWy6M/pancir-mzkt-7930-280814.jpg https://i.postimg.cc/sD3CWy6M/pancir-mzkt-7930-280814.jpg https://i.postimg.cc/sD3CWy6M/pancir-mzkt-7930-280814.jpg
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27.02.2026 14:51 Ответить
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27.02.2026 14:52 Ответить
нічого ексклюзивного коли твій завод камаз банкрот.Походу бульба щось постачає.
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27.02.2026 15:32 Ответить
то один з перших дослідних зразків панцира на шасі БАЗ-6909 з кінця 90-х - існував в єдиному екземплярі
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27.02.2026 15:33 Ответить
На мілітарному про це вже https://militarnyi.com/uk/news/dron-polku-rejd-urazyv-ridkisnyj-pantsyr-s1-na-shasi-baz-u-mariupoli/ написали. За їхньою версією це БАЗ-6909 з кабіною, прикритою якоюсь навісною конструкцією, яка спотворює його вигляд. Задня пара коліс теж отримала захист від пошкоджень.



На тлі великих втрат російської ППО від українських постійних ударів не дивно, що росіяни змушені використовувати рідкісні або взагалі одиночні екземпляри своєї техніки для прикриття військ чи важливих об'єктів на тимчасово окупованій території або у самій РФ.
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27.02.2026 16:24 Ответить
Майстерно
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27.02.2026 14:20 Ответить
 
 